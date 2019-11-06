Обзор Logitech G G403 HERO. Игровая мышка с точным сенсором Hero 16K

Logitech G403 успела себя хорошо зарекомендовать в разных модификациях, включая и беспроводную. Не так давно эта серия была обновлена, одним из главных изменений стал новый сенсор Hero 16K. Повысив точность на широком диапазоне чувствительности. Помимо этого, предлагаются настраиваемые кнопки и синхронизируемая подсветка.

Logitech G403 HERO обзор

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает наклейку с логотипом, грузик весом 10 граммов, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением мышки и данными по её характеристикам.

Внешний вид

Внешний вид не претерпел серьезных изменений. Logitech G403 HERO получила классический корпус ассиметричной формы, рассчитанной на правшей.

Выполнен манипулятор из черного пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Пара основных клавиш с углублением по центру. Есть видимая граница. Для них заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов.

Справа и слева прорезиненная зона, обеспечивающая удобный хват. Под большой палец выведено две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД. Кнопки крупные, хорошо определяются слепым методом.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечивается центральная часть колесика прокрутки.

Это многоцветная настраиваемая подсветка. Используя программного обеспечение есть возможность синхронизации с остальной периферией.

Прорезиненное колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками. Позади него выведена кнопка изменения уровня чувствительности.

На основании скрывается круглая крышка с магнитным замком. В нишу устанавливается съемный грузик весом 10 граммов.

По краям продольные тефлоновые ножки, обеспечивающие легкое скольжение на разных типах покрытий. В центре окошко сенсора.

Место выхода кабеля приподнято относительно нижней плоскости. Длина кабеля 2.1 метра. Защитная тканевая оплетка.

Софт

Logitech G403 HERO управляется при помощи центра G-HUB. В главном окне выводится список подключенной периферии.

В первой вкладке проводится настройка подсветки. Выбираются эффекты, частота и яркость подсветки. Поддерживается синхронизация подсветки.

Задаются действия кнопок. С выбором предустановленных команд и создания собственных. Увеличить количество распределенных команд позволит технология G-SHIFT.

Есть детальный редактор макросов.

Выбираются уровни чувствительности для быстрого переключения между ними. Меняется частота опроса сенсора.

Тесты

Установленный в Logitech G403 HERO сенсор Hero 16K является одним из лучших среди используемых на сегодняшний день. Он демонстрирует высокую точность на широком диапазоне DPI. Отсутствуют сглаживания и акселерация. Мышка отлично подходит под сетевые шутеры, требующие быстрой реакции. За время тестов мы эксплуатировали её как на ковриках с мягким, так и твердым покрытиями.

Итоги по Logitech G403 HERO

Корпус легкий, вес хорошо сбалансирован. Мышка удобно лежит в руке. Предусмотрена возможность увеличения веса на 10 граммов. Кнопки расположены в пределах быстрой доступности. Поддерживаются разные типы хвата.Logitech G403 HERO одна из самых доступных с точным сенсором Hero 16K. Эргономичный и немаркий корпус, дополнительные кнопки, программный центр управления, синхронизируемая подсветка, регулировка веса, кабель в тканевой оплетке. Её можно смело отнести к категории лучших в сегменте до 4.500 рублей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".