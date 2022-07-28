Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress

Несколько недель назад у нас выходила игровая сборка, в которой использовались процессор AMD Ryzen 5 и материнская плата на чипсете B550. При ограниченном бюджете она позволяла играть с высокими настройками графики в разрешении Full HD. Тогда же отмечали возможность дополнительно сэкономить, если указанные компоненты приобрести на Aliexpress. Как пример, материнская плата MSI MAG B550M MORTAR WIFI в российских магазинах доступна за 24 тысячи рублей, а с Китая ее можно взять за 12 тысяч с учетом выросшего внутреннего курса на площадке (70.5 рублей за доллар). Сэкономленная сумма позволит взять Ryzen 5 3600 (9000 руб.) или Ryzen 5 5600 (11300 руб.).

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Сегодня мы рассмотрим ее детально, собрав готовую систему и изучив особенности ее исполнения.
Лучшая цена MSI MAG B550M MORTAR WIFI на Aliexpress

Комплектация

С учетом того, что материнская плата выпускалась на азиатском рынке, вся информация на обратной стороне коробки приведена на китайском языке.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Комплект включает SATA-кабели, внешнюю антенну Wi-Fi, руководство пользователя, наклейку с логотипом, гарантийный талон. Заглушка изначально зафиксирована на панели портов ввода/вывода.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

MSI MAG B550M MORTAR WIFI обзор

Внешний вид

Выполнена в формате mATX, со стандартным соотношением сторон – 244 мм. В отличие от версии без Wi-Fi у нее радиаторы окрашены в серебристые и белые цвета.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Печатная плата с четырьмя слоями металлизации. Нанесен схематичный рисунок в виде рядов диагональных линий серого цвета.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Питание на нее подается через один 8-пиновый разъем питания процессора и ATX. Распространённая схема для этой платформы. Подсистема с 10 каналами (8+2). Используются сборки Intersil ISL99360 с нагрузкой в 60А. ШИМ-контроллер RAA229004.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

За отвод тепла с силовой цепи отвечают металлические радиаторы с ребрами. В районе портов ввода/вывода она с дополнительной металлической накладкой. Применен пластичный термоинтерфейс. Прижимаются плотно при помощи винтов.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Один из М.2 с поддержкой PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором с термоинтерфейсом.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Второй М.2 без радиатора, получающий линии от чипсета. Дисковую подсистему также можно будет организовать, используя шесть SATA разъемов.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

У MSI MAG B550M MORTAR WIFI первый разъем PCIe x16 с металлическим армированием. Помимо него есть два PCIe x1 и еще один PCIe x16 с меньшим количеством линий.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Аудиочип Realtek ALC1200 в изолированной зоне на материнской плате. Сетевой контроллер Realtek RTL8125B со скоростью 2.5Gbps. Беспроводная плата с Intel Wi-Fi 6 AX200, поддерживающая 802.11ax и Bluetooth 5.1.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Есть выходы на USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2. Гнезда для подключения внешних элементов с подсветкой. Экрана POST кодов нет, вместо него четыре индикатора, отображающих этапы загрузки.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

На панели портов ввода/вывода доступны HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, PS/2, два USB 3.0, один полноразмерный USB 3.2 Gen2 и USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.

BIOS

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

BIOS c традиционной графической оболочкой. Окно для простой настройки ключевых ее параметров.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Инструменты разгона на этом чипсете B550 включает разгон оперативной памяти и фиксацию частоты у процессора.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Софт

Для MSI MAG B550M MORTAR WIFI доступна утилита управления DRAGON Center. С помощью нее можно будет при запуске выбранных игр активировать игровой профиль.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Выбрать сценарии работы – экстремальный, сбалансированный, тихий и пользовательский

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Мониторинг загрузки процессора, контроль частоты и температуры. Напряжение на отдельных элементах.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Управление подсветкой с распределением по профилям.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Мониторинг одним окном.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Тесты и разгон

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 5 5600X и памятью DDR4 с частотой 3600 МГц (тайминги 14-15-15). Отдельно приведем данные по температуре при работе в режиме постоянной нагрузки.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Провели разгон памяти, получив стабильную работу на частоте 3700 МГц с таймингами 14-14-14. Процессор при этом зафиксирован на частоте 4700 МГц.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

AIDA64

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Geekbench

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Cinebench

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Futuremark

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MAG B550M MORTAR WIFI станет хорошим выбором для сборки игровой системы с видеокартами разного уровня. Площадка Aliexpress в свою очередь дает хорошую возможность сэкономить при выборе AMD в качестве основы. Сама плата предлагает хорошую силовую обвязку с эффективным отводом тепла, актуальный для этой платформы набор портов, скоростной доступ в сеть. К условным минусам можно отнести отсутствие элементов с подсветкой, хотя ее отсутствие никак не влияет на быстродействие в играх.
MSI MAG B550M MORTAR WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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