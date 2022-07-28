Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress

Несколько недель назад у нас выходила игровая сборка, в которой использовались процессор AMD Ryzen 5 и материнская плата на чипсете B550. При ограниченном бюджете она позволяла играть с высокими настройками графики в разрешении Full HD. Тогда же отмечали возможность дополнительно сэкономить, если указанные компоненты приобрести на Aliexpress. Как пример, материнская плата MSI MAG B550M MORTAR WIFI в российских магазинах доступна за 24 тысячи рублей, а с Китая ее можно взять за 12 тысяч с учетом выросшего внутреннего курса на площадке (70.5 рублей за доллар). Сэкономленная сумма позволит взять Ryzen 5 3600 (9000 руб.) или Ryzen 5 5600 (11300 руб.).

Комплектация

Сегодня мы рассмотрим ее детально, собрав готовую систему и изучив особенности ее исполнения.С учетом того, что материнская плата выпускалась на азиатском рынке, вся информация на обратной стороне коробки приведена на китайском языке.

Комплект включает SATA-кабели, внешнюю антенну Wi-Fi, руководство пользователя, наклейку с логотипом, гарантийный талон. Заглушка изначально зафиксирована на панели портов ввода/вывода.

MSI MAG B550M MORTAR WIFI обзор

Внешний вид

Выполнена в формате mATX, со стандартным соотношением сторон – 244 мм. В отличие от версии без Wi-Fi у нее радиаторы окрашены в серебристые и белые цвета.

Печатная плата с четырьмя слоями металлизации. Нанесен схематичный рисунок в виде рядов диагональных линий серого цвета.

Питание на нее подается через один 8-пиновый разъем питания процессора и ATX. Распространённая схема для этой платформы. Подсистема с 10 каналами (8+2). Используются сборки Intersil ISL99360 с нагрузкой в 60А. ШИМ-контроллер RAA229004.

За отвод тепла с силовой цепи отвечают металлические радиаторы с ребрами. В районе портов ввода/вывода она с дополнительной металлической накладкой. Применен пластичный термоинтерфейс. Прижимаются плотно при помощи винтов.

Один из М.2 с поддержкой PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором с термоинтерфейсом.

Второй М.2 без радиатора, получающий линии от чипсета. Дисковую подсистему также можно будет организовать, используя шесть SATA разъемов.

У MSI MAG B550M MORTAR WIFI первый разъем PCIe x16 с металлическим армированием. Помимо него есть два PCIe x1 и еще один PCIe x16 с меньшим количеством линий.

Аудиочип Realtek ALC1200 в изолированной зоне на материнской плате. Сетевой контроллер Realtek RTL8125B со скоростью 2.5Gbps. Беспроводная плата с Intel Wi-Fi 6 AX200, поддерживающая 802.11ax и Bluetooth 5.1.

Есть выходы на USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2. Гнезда для подключения внешних элементов с подсветкой. Экрана POST кодов нет, вместо него четыре индикатора, отображающих этапы загрузки.

BIOS

На панели портов ввода/вывода доступны HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, PS/2, два USB 3.0, один полноразмерный USB 3.2 Gen2 и USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.

BIOS c традиционной графической оболочкой. Окно для простой настройки ключевых ее параметров.

Инструменты разгона на этом чипсете B550 включает разгон оперативной памяти и фиксацию частоты у процессора.

Софт

Для MSI MAG B550M MORTAR WIFI доступна утилита управления DRAGON Center. С помощью нее можно будет при запуске выбранных игр активировать игровой профиль.

Выбрать сценарии работы – экстремальный, сбалансированный, тихий и пользовательский

Мониторинг загрузки процессора, контроль частоты и температуры. Напряжение на отдельных элементах.

Управление подсветкой с распределением по профилям.

Мониторинг одним окном.

Тесты и разгон

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 5 5600X и памятью DDR4 с частотой 3600 МГц (тайминги 14-15-15). Отдельно приведем данные по температуре при работе в режиме постоянной нагрузки.

Провели разгон памяти, получив стабильную работу на частоте 3700 МГц с таймингами 14-14-14. Процессор при этом зафиксирован на частоте 4700 МГц.

AIDA64

Geekbench

Cinebench

Futuremark

Итоги

MSI MAG B550M MORTAR WIFI станет хорошим выбором для сборки игровой системы с видеокартами разного уровня. Площадка Aliexpress в свою очередь дает хорошую возможность сэкономить при выборе AMD в качестве основы. Сама плата предлагает хорошую силовую обвязку с эффективным отводом тепла, актуальный для этой платформы набор портов, скоростной доступ в сеть. К условным минусам можно отнести отсутствие элементов с подсветкой, хотя ее отсутствие никак не влияет на быстродействие в играх.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".