Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress

Сегодня мы рассмотрим ее детально, собрав готовую систему и изучив особенности ее исполнения.
Комплект включает SATA-кабели, внешнюю антенну Wi-Fi, руководство пользователя, наклейку с логотипом, гарантийный талон. Заглушка изначально зафиксирована на панели портов ввода/вывода.
Печатная плата с четырьмя слоями металлизации. Нанесен схематичный рисунок в виде рядов диагональных линий серого цвета.
Питание на нее подается через один 8-пиновый разъем питания процессора и ATX. Распространённая схема для этой платформы. Подсистема с 10 каналами (8+2). Используются сборки Intersil ISL99360 с нагрузкой в 60А. ШИМ-контроллер RAA229004.
За отвод тепла с силовой цепи отвечают металлические радиаторы с ребрами. В районе портов ввода/вывода она с дополнительной металлической накладкой. Применен пластичный термоинтерфейс. Прижимаются плотно при помощи винтов.
Один из М.2 с поддержкой PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором с термоинтерфейсом.
Второй М.2 без радиатора, получающий линии от чипсета. Дисковую подсистему также можно будет организовать, используя шесть SATA разъемов.
У MSI MAG B550M MORTAR WIFI первый разъем PCIe x16 с металлическим армированием. Помимо него есть два PCIe x1 и еще один PCIe x16 с меньшим количеством линий.
Аудиочип Realtek ALC1200 в изолированной зоне на материнской плате. Сетевой контроллер Realtek RTL8125B со скоростью 2.5Gbps. Беспроводная плата с Intel Wi-Fi 6 AX200, поддерживающая 802.11ax и Bluetooth 5.1.
Есть выходы на USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2. Гнезда для подключения внешних элементов с подсветкой. Экрана POST кодов нет, вместо него четыре индикатора, отображающих этапы загрузки.
На панели портов ввода/вывода доступны HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, PS/2, два USB 3.0, один полноразмерный USB 3.2 Gen2 и USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.
BIOS c традиционной графической оболочкой. Окно для простой настройки ключевых ее параметров.
Инструменты разгона на этом чипсете B550 включает разгон оперативной памяти и фиксацию частоты у процессора.
Выбрать сценарии работы – экстремальный, сбалансированный, тихий и пользовательский
Мониторинг загрузки процессора, контроль частоты и температуры. Напряжение на отдельных элементах.
Управление подсветкой с распределением по профилям.
Мониторинг одним окном.
Провели разгон памяти, получив стабильную работу на частоте 3700 МГц с таймингами 14-14-14. Процессор при этом зафиксирован на частоте 4700 МГц.