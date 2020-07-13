Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения

Не так давно стартовали продажи новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Учитывая их немаленький ценник и высокую производительность, большей частью первых покупателей однозначно окажутся любители оверлокинга. Как раз под это дело к нам на тест попала материнская плата MSI MEG Z490 Unify. В этом обзоре мы подробно расскажем о всех ее характеристиках и потенциальных возможностях.

Комплектация

MSI MEG Z490 Unify поставляется в массивной черной коробке. Помимо самой материнской платы внутри нее находятся четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, три болтика для крепления накопителей типа M.2, набор из стяжек, три кабеля под RGB подсветку, Wi-Fi/Bluetooth антенна, диск с драйверами и вся необходимая документация.

Внешний вид

Данная материнская плата относится к серии MEG, которые созданы специально под сильный разгон частот процессора и памяти. MSI MEG Z490 Unify выполнена в наиболее распространённом форм-факторе ATX (305 x 244 мм). Внешне Z490 Unify производит впечатление добротной массивной материнской платы благодаря использованию большого количества металлических радиаторов, алюминиевого кожуха под элементы питания и усиленных слотов PCIe.

Набор разъемов у Z490 Unify более чем достойный: комбинированный PS/2, 2x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen. 2 10 Гбит/с, 2x USB 3.2 Gen. 2 5 Гбит/с, USB Type-C 20 Гбит/с, высокоскоростной контроллер 2.5G LAN Ethernet, коннекторы под Wi-Fi /Bluetooth антенну, Optical S/PDIF и 5х звуковых разъемов. Также здесь имеются две удобные клавиши для быстрого сброса CMOS и перепрошивки BIOS.

У процессоров Intel 10-го поколения произошла смена сокета с LGA1151v2 на LGA1200. Он позволил повысить энергопотребление, и благодаря этому удалось увеличить количество ядер и уровень рабочих частот. Радует, что при этом крепление под охлаждение осталось прежним.

В MSI MEG Z490 Unify можно разом установить четыре модуля оперативной памяти DDR4 с суммарным объемом до 128 Гбайт. Рабочие частоты составляют 2133/2666/2933 МГц. В случае разгона их можно поднять от 4000 до 4800 МГц или чуть выше.

Под видеокарты здесь имеются три слота PCIe 3.0 x16. Все они обладают серьезным металлическим усилением по стандарту PCIe Steel Armor, который защищает не только от физических воздействий, но и электромагнитных помех.

Касательно M.2 накопителей, то материнская плата позволяет установить одновременное три устройства. Над всеми коннекторами присутствуют массивные радиаторы с термопракладками, которые эффективно отводят тепло. Самый верхний слот поддерживает работу с длинными накопителями формата 22110, а двое нижних стандартные 2280. Их пропуская способность составляет целый 32 Гбит/сек.

Под массивным металлическим кожухом с теплотрубкой расположились все внешние порты, преобразователь видеосигнала ASMedia ASM1442K, и другие элементы.

На правой грани выделены 6 портов для SATA-накопителей с максимальной скоростью до 6 Гбит/сек.

По всей поверхности материнской платы имеются следующие колодки для подключения USB-разъемов на панели корпуса: 2х USB 2.0, 1х USB 3.2 Gen.2 10 Гбит/сек Type-C и USB 3.2 Gen.1 5 Гбит/сек.

Питание подается через 24-, а также 8- и 4-пиновые разъемы в верхней части.

За звук в плате отвечает аудиокодек Realtek ALC1220, обеспечивающий вывод звука в формате 7.1.

В роли модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 в данном случае выступает адаптер Intel AX201, установленный в разъем M.2. Он поддерживает работу с 802.11 a/b/g/n/ac/ax в диапазоне 2.4-5 МГц. Сама подключаемая антенна достаточно массивная и на основании имеет магнитное крепление для более устойчивой фиксации на корпусе ПК.

Так как данная материнская плата рассчитана для оверлокеров, то у нее есть еще одни приятные особенности в виде отдельных клавиш включения, перезагрузки и индикатора POST-кодов. Кстати клавишу «Reset» можно перепрограммировать.

На обратной стороне нет усиливающей пластины, но это было бы излишне, учитывая то что плата и без этого крепкая за счет 6-слойного диэлектрика.

BIOS

Во всех современных материнских платах от MSI используется фирменный интерфейс UEFI «Click BIOS 5». Для его запуска нужно при включении системы зажать клавишу Del или F2. На главном меню отображается общее состояние системы с ее температурами и актуальными уровнями частот. Кстати сам BIOS можно обновить прямо с флешки.

Раздел «ОС» посвящен процессору. Здесь можно осуществить его разгон, выставив нужную частоту, уровень напряжения и тд.

Софт

С официального сайта MSI можно скачать утилиту MSI Dragon Center. Она позволяет управлять большим множеством параметров системы.

В «Gaming Mode» программа может самостоятельно выставить подходящие настройки индивидуально под каждую игру.

Вкладка «User Scenario» создана для тех, у кого нет желания вникать в тонкости разгона, а хочет чтобы система сделала минимальные действия за него. Всего доступно четыре режима работы.

В «Monitor» все более развернуто расписано о состоянии всей системы в целом.

«LAN Manager» отвечает за сетевые подключения. Здесь можно выставить порядок сетевых обращений, что потенциально позволяет увеличить пинг в онлайн играх до максимального возможного уровня.

В разделе «Mystic Light» можно управлять подключенной к материнской плате подсветкой.

Тесты

Во время теста в материнскую плату MSI MEG Z490 Unify был установлен процессор Intel Core i5-10600K. Источник питания мощностью 650W, задействованы все разъемы дополнительного питания.

В роли охлаждения выступал кулер DeepCool GAMMAXX 400 V2.

AIDA 64

Geekbench

Cinebench 20

3D Mark

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MEG Z490 Unify оказался удачным представителем материнских плат серии MEG. За достаточно приемлемый ценник она способна разогнать любой процессор Intel Core 10-го поколения без угрозы перегрева. Из ее плюсов стоит выделить впечатляющее количество разъемов применение большого множества массивных радиаторов, наличие трех слотов M.2, качественный аудиочип, поддержка Wi-Fi 6, присутствие 2.5-гигабитного LAN’а, понятный интерфейс UEFI BIOS и полезный софт MSI Dragon Center.
MSI MEG Z490 Unify получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы MSI MEG Z490 Unify
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