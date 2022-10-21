Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K

Появились первые тесты 13-поколения процессоров Intel и полученные результаты внушают оптимизм. «Золотой серединой» в игровом и настольном сегменте становится процессор Core i5-13600K. При этом актуальность сохраняют платы с чипсетом Intel Z690, они уже получили обновление BIOS, позволяющее ставить на них процессоры нового поколения, что позволит как сэкономить, так и упростить поиск основы для сборки системы в условиях сложностей с логистикой. Мы, продолжая изучение актуальной модельной линейки детально рассмотрим MSI MPG Z690 Force WiFi.

Комплектация

Упакована в коробку со светлым оформлением. Основная техническая информация находится на обратной стороне коробки.

Комплект включает различную документацию, наклейки с маркировкой и фирменной символикой, кабели SATA, крепления для М.2, кабели синхронизации подсветки, кисточку для очистки, внешняя антенна Wi-Fi, флешка с ПО, отвертка.

MSI MPG Z690 Force WiFi обзор

Внешний вид

Материнская плата выполнена в форм-факторе ATX с традиционными габаритами. печатная плата черного цвета с восемью слоями металлизации.

Сокет LGA1700 совместим с процессорами 12 и 13 поколений. Питание у MSI MPG Z690 Force WiFi реализовано по схеме 24ATX и двух 8-пиновых дополнительного питания процессора.

Подсистема питания со схемой 18+1+1. Используются сборки по 75А каждая. ШИМ-контроллер Renesas RAA229131.

С силовой обвязки тепло отводит металлический радиатор с оребрением и тепловой трубкой. Есть радиатор на чипсете и на всех М.2 разъемах.

Данная материнская плата рассчитана на установку оперативной памяти DDR5. Согласно данным производителя, поддерживаются планки с частотой от 4800 до 6666 МГц с напряжением 1.1В и ее разгон.

Доступны два армированных слота PCIe x16 разъема для плат расширения стандарта Gen5. Еще один слот PCIe x16 стандарта Gen3 с четырьмя линиями.

Есть пять М.2 разъемов. Верхний получает линии от процессора, остальные от чипсета. Четыре из разъемов стандарта Gen4, один Gen3. Последний делит линии с SATA, тут их шесть.

Для подключения вентиляторов и системы охлаждения выделены восемь разъемов. Есть отдельный для помпы жидкостного охлаждения.

Звуковой тракт экранирован и в основе его Realtek ALC4080. Японские конденсаторы и усилитель.

Выходы USB 3.2 gen1 и USB 3.2 gen2 для передней панели корпуса. Поддерживает управление подсветкой.

Сетевая составляющая в MSI MPG Z690 Force WiFi с контроллером Intel i225-V и беспроводным Intel AX210NGW WIFI/BT.

BIOS

Задняя панель портов ввода/вывода четыре USB 2.0, кнопка перезагрузки BIOS, HDMI и DisplayPort, пять USB 3.2 gen2, один USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.

Оболочка с Click BIOS 5. Оформление традиционное для MPG линейки. В главном окне можно активировать XMP-профиль, задать приоритет загрузки и посмотреть данные по ключевым элементам.

Детальные инструменты для проведения разгона оперативной памяти и процессора.

Управление параметрами системы и компонентов.

Тесты

Тестирование MSI MPG Z690 Force WiFi велось с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR5 с частотой 5600 MГц таймингами CL36.

Разгон

Отдельно провели изучение потенциала для разгона. P-ядра процессора были разогнаны до 5000 МГц, E-ядра до 4000 МГц, кольцевая шина 4000 МГц.

Память разогнали для до 6200 МГц с таймингами CL30 и напряжением 1.4В.

Сравнение в бенчмарках

AIDA64

Geekbench

Cinebench

CPU Profile

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3Dmark 11

Сравнение в играх

CyberPunk 2077: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Far Cry 6: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Red Dead Redemption 2: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Итоги

MSI MPG Z690 Force WiFi – материнская плата с качественно исполненной элементной базой и актуальным набором портов/разъемов. Подойдет для установки топового процессора Core i9 12900K и 13900K. Выверенный внешний вид, пассивный отвод тепла от всех М.2 накопителей, подсистема питания с возможностью стабильной работы при разгоне, скоростной Wi-Fi.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".