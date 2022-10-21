Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K

Комплект включает различную документацию, наклейки с маркировкой и фирменной символикой, кабели SATA, крепления для М.2, кабели синхронизации подсветки, кисточку для очистки, внешняя антенна Wi-Fi, флешка с ПО, отвертка.
Сокет LGA1700 совместим с процессорами 12 и 13 поколений. Питание у MSI MPG Z690 Force WiFi реализовано по схеме 24ATX и двух 8-пиновых дополнительного питания процессора.
Подсистема питания со схемой 18+1+1. Используются сборки по 75А каждая. ШИМ-контроллер Renesas RAA229131.
С силовой обвязки тепло отводит металлический радиатор с оребрением и тепловой трубкой. Есть радиатор на чипсете и на всех М.2 разъемах.
Данная материнская плата рассчитана на установку оперативной памяти DDR5. Согласно данным производителя, поддерживаются планки с частотой от 4800 до 6666 МГц с напряжением 1.1В и ее разгон.
Доступны два армированных слота PCIe x16 разъема для плат расширения стандарта Gen5. Еще один слот PCIe x16 стандарта Gen3 с четырьмя линиями.
Есть пять М.2 разъемов. Верхний получает линии от процессора, остальные от чипсета. Четыре из разъемов стандарта Gen4, один Gen3. Последний делит линии с SATA, тут их шесть.
Для подключения вентиляторов и системы охлаждения выделены восемь разъемов. Есть отдельный для помпы жидкостного охлаждения.
Звуковой тракт экранирован и в основе его Realtek ALC4080. Японские конденсаторы и усилитель.
Выходы USB 3.2 gen1 и USB 3.2 gen2 для передней панели корпуса. Поддерживает управление подсветкой.
Сетевая составляющая в MSI MPG Z690 Force WiFi с контроллером Intel i225-V и беспроводным Intel AX210NGW WIFI/BT.
Задняя панель портов ввода/вывода четыре USB 2.0, кнопка перезагрузки BIOS, HDMI и DisplayPort, пять USB 3.2 gen2, один USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.
Оболочка с Click BIOS 5. Оформление традиционное для MPG линейки. В главном окне можно активировать XMP-профиль, задать приоритет загрузки и посмотреть данные по ключевым элементам.
Детальные инструменты для проведения разгона оперативной памяти и процессора.
Управление параметрами системы и компонентов.
Тестирование MSI MPG Z690 Force WiFi велось с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR5 с частотой 5600 MГц таймингами CL36.
Память разогнали для до 6200 МГц с таймингами CL30 и напряжением 1.4В.