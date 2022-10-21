Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K

Появились первые тесты 13-поколения процессоров Intel и полученные результаты внушают оптимизм. «Золотой серединой» в игровом и настольном сегменте становится процессор Core i5-13600K. При этом актуальность сохраняют платы с чипсетом Intel Z690, они уже получили обновление BIOS, позволяющее ставить на них процессоры нового поколения, что позволит как сэкономить, так и упростить поиск основы для сборки системы в условиях сложностей с логистикой. Мы, продолжая изучение актуальной модельной линейки детально рассмотрим MSI MPG Z690 Force WiFi.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Комплектация

Упакована в коробку со светлым оформлением. Основная техническая информация находится на обратной стороне коробки.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Комплект включает различную документацию, наклейки с маркировкой и фирменной символикой, кабели SATA, крепления для М.2, кабели синхронизации подсветки, кисточку для очистки, внешняя антенна Wi-Fi, флешка с ПО, отвертка.

MSI MPG Z690 Force WiFi

MSI MPG Z690 Force WiFi обзор

Внешний вид

Материнская плата выполнена в форм-факторе ATX с традиционными габаритами. печатная плата черного цвета с восемью слоями металлизации.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Сокет LGA1700 совместим с процессорами 12 и 13 поколений. Питание у MSI MPG Z690 Force WiFi реализовано по схеме 24ATX и двух 8-пиновых дополнительного питания процессора.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Подсистема питания со схемой 18+1+1. Используются сборки по 75А каждая. ШИМ-контроллер Renesas RAA229131.

MSI MPG Z690 Force WiFi

С силовой обвязки тепло отводит металлический радиатор с оребрением и тепловой трубкой. Есть радиатор на чипсете и на всех М.2 разъемах.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Данная материнская плата рассчитана на установку оперативной памяти DDR5. Согласно данным производителя, поддерживаются планки с частотой от 4800 до 6666 МГц с напряжением 1.1В и ее разгон.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Доступны два армированных слота PCIe x16 разъема для плат расширения стандарта Gen5. Еще один слот PCIe x16 стандарта Gen3 с четырьмя линиями.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Есть пять М.2 разъемов. Верхний получает линии от процессора, остальные от чипсета. Четыре из разъемов стандарта Gen4, один Gen3. Последний делит линии с SATA, тут их шесть.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Для подключения вентиляторов и системы охлаждения выделены восемь разъемов. Есть отдельный для помпы жидкостного охлаждения.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Звуковой тракт экранирован и в основе его Realtek ALC4080. Японские конденсаторы и усилитель.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Выходы USB 3.2 gen1 и USB 3.2 gen2 для передней панели корпуса. Поддерживает управление подсветкой.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Сетевая составляющая в MSI MPG Z690 Force WiFi с контроллером Intel i225-V и беспроводным Intel AX210NGW WIFI/BT.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Задняя панель портов ввода/вывода четыре USB 2.0, кнопка перезагрузки BIOS, HDMI и DisplayPort, пять USB 3.2 gen2, один USB-C, выходы на антенну, пять аудиоразъемов и SPDIF.

BIOS

MSI MPG Z690 Force WiFi

Оболочка с Click BIOS 5. Оформление традиционное для MPG линейки. В главном окне можно активировать XMP-профиль, задать приоритет загрузки и посмотреть данные по ключевым элементам.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Детальные инструменты для проведения разгона оперативной памяти и процессора.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Управление параметрами системы и компонентов.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Тесты

MSI MPG Z690 Force WiFi

MSI MPG Z690 Force WiFi

Тестирование MSI MPG Z690 Force WiFi велось с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR5 с частотой 5600 MГц таймингами CL36.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Разгон

Отдельно провели изучение потенциала для разгона. P-ядра процессора были разогнаны до 5000 МГц, E-ядра до 4000 МГц, кольцевая шина 4000 МГц.

MSI MPG Z690 Force WiFi

MSI MPG Z690 Force WiFi

Память разогнали для до 6200 МГц с таймингами CL30 и напряжением 1.4В.

MSI MPG Z690 Force WiFi

Сравнение в бенчмарках

AIDA64

MSI MPG Z690 Force WiFi

Geekbench

MSI MPG Z690 Force WiFi

Cinebench

MSI MPG Z690 Force WiFi

MSI MPG Z690 Force WiFi

CPU Profile

MSI MPG Z690 Force WiFi

FireStrike Extreme

MSI MPG Z690 Force WiFi

TimeSpy

MSI MPG Z690 Force WiFi

NightRaid

MSI MPG Z690 Force WiFi

3Dmark 11

MSI MPG Z690 Force WiFi

Сравнение в играх

CyberPunk 2077: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Far Cry 6: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Red Dead Redemption 2: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MPG Z690 Force WiFi – материнская плата с качественно исполненной элементной базой и актуальным набором портов/разъемов. Подойдет для установки топового процессора Core i9 12900K и 13900K. Выверенный внешний вид, пассивный отвод тепла от всех М.2 накопителей, подсистема питания с возможностью стабильной работы при разгоне, скоростной Wi-Fi.
MSI MPG Z690 Force WiFi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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