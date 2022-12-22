Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном

Изучаемая сегодня материнская плата MSI MPG Z790I EDGE WIFI выполнена в форм-факторе mITX. Мы провели ее тестирование с процессором Intel Core i5-13600K, изучив особенности исполнения, а также потенциал ручного разгона в таком компактном исполнении. Из особенностей платы выделяются разъем PCIe 5.0, подсистема питания с 12 фазами, увеличенный радиатор с тепловой трубкой и улучшенное охлаждение для М.2 накопителей.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Комплектация

Комплект ее включает внешнюю антенну Wi-Fi, кабель синхронизации подсветки, SATA-кабели, флешку с драйверами, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в светлой стилистике.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

MSI MPG Z790I EDGE WIFI обзор

Внешний вид

В оформлении сочетается черного цвета 12-слойная печатная плата и радиаторы, окрашенные в серебристый. Общий внешний вид у нее сдержанный.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Как и отмечали выше, тут используется полноценная система отвода тепла от силовой обвязки. Это два металлических радиатора с ребрами, соединенными между собой тепловой медной трубкой. Здесь же есть вентилятор.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Подсистема питания со схемой 10+1+1. Здесь один 8-контактный и 24-контактный ATX-разъемы для подключения блока питания.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Для видеоускорителя или платы расширения доступен разъем PCIe 5.0 с металлическим усилением.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

MSI MPG Z790I EDGE WIFI располагает двумя слотами оперативной памяти с поддержкой DDR5, работающей на частотах выше 8000 МГц в двухканальном режиме.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Под М.2 накопители доступны три разъема, один из них на обратной стороне со спецификацией PCIe 3.0 и два общей группой с PCIe 4.0. Они с составным металлическим радиатором и термоинтерфейсом.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Дополнительно к ним есть четыре SATA, расположенных под углом в 90 градусов. Для вывода на лицевую панель корпуса пользователю доступны USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Аудиочип Realtek ALC4080 с ЦАП, поддерживающим 32-Bit/384 kHz. Сетевой контроллер Intel с 2.5Gbps. Также есть Intel Wi-Fi 6E с внешней антенной.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

На панель портов предустановлена заглушка с вентиляционными вырезами. Набор включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, выходы на антенну, аудиоразъемы, USB-C.

BIOS

Перед началом тестирования обновили BIOS. Оформление и структура характерные для линейки MPG. В главном окне можно сменить приоритет загрузки, активировать профиль памяти и просмотреть ключевые параметры.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Инструментарий для ручного и автоматического разгона процессора.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Мониторинг, настройки компонентов.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Софт

Для нее доступно управление через центр MSI Center с выбором режимов работы.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Экран просмотра частоты процессора, уровня загрузки, данные по температуре.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Загрузка приложений, поддерживаемых этой платой.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Проверка наличия обновления BIOS и драйвера.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Тесты

Тестирование MSI MPG Z790I EDGE WIFI вели с процессором Intel Core i5-13600K. За отвод тепла отвечала жидкостная система DeepCool LT520. Оперативная память объемом 32 Гбайт с частотой 6000 МГц с таймингами 40-40-40.

AIDA64

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Cinebench

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

3DMark11

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

GeekBench

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

CPU Profile

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

FireStrike

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

TimeSpy

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

PCMark 10

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

WoT Core

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Разгон

Проверили потенциал для ручного разгона Intel Core i5-13600K, с MSI MPG Z790I EDGE WIFI получилось разогнать до 5500 МГц по P-ядрам, 4400 МГц по E-ядрам и 5000 МГц по кольцевой шине. Также разогнали память до частоты 6800 МГц, понизив тайминги до 30-39-39 и повысив напряжение до 1.5В.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Сравнение

AIDA64

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Cinebench

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

3DMark11

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

GeekBench

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

CPU Profile

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

FireStrike

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

TimeSpy

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

WoT Core

MSI MPG Z790I EDGE WIFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MPG Z790I EDGE WIFI позволит собрать высокопроизводительную систему со старшими процессорами Intel, обеспечив стабильную работу и все необходимое для экспериментов с ручным разгоном. Актуальный набор портов ввода и вывода, эффективный отвод тепла, быстрое подключение к сети.
MSI MPG Z790I EDGE WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлена системная плата ECS LEET Z790H7-A …
Компания ECS пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью LEET Z790H7-A, основанной на сист…
Представлена системная плата ECSIPC LEET Z790H7-A…
Компания ECS Industrial Computer пополнила ассортимент системных плат моделью LEET Z790H7-A, которая пред…
Представлены материнские платы ASUS ROG Maximus Z790…
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделями ROG Maximus Z790 Extreme и ROG Maximus Z790 H…
Представлена материнская плата Biostar Z790A-SILVER…
Biostar представила материнскую плату Z790A-SILVER. …
Представлены платы EVGA Z790 DARK K|NGP|N и CLASSIFIED …
Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED, ориентир…
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K…
Не так давно мы проводили тестирование X670 AORUS ELITE AX…
Представлена материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Xtreme…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z79…
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата …
Изучаемая сегодня материнская плата MSI MPG Z790I EDGE WIFI выполнена в форм-факторе mITX. Мы провели ее …
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600KОбзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K
Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с AliexpressОбзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress
Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы
Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платыОбзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor