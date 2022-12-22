Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном

Изучаемая сегодня материнская плата MSI MPG Z790I EDGE WIFI выполнена в форм-факторе mITX. Мы провели ее тестирование с процессором Intel Core i5-13600K, изучив особенности исполнения, а также потенциал ручного разгона в таком компактном исполнении. Из особенностей платы выделяются разъем PCIe 5.0, подсистема питания с 12 фазами, увеличенный радиатор с тепловой трубкой и улучшенное охлаждение для М.2 накопителей.

Комплектация

Комплект ее включает внешнюю антенну Wi-Fi, кабель синхронизации подсветки, SATA-кабели, флешку с драйверами, наклейки с логотипом бренда, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в светлой стилистике.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI обзор

Внешний вид

В оформлении сочетается черного цвета 12-слойная печатная плата и радиаторы, окрашенные в серебристый. Общий внешний вид у нее сдержанный.

Как и отмечали выше, тут используется полноценная система отвода тепла от силовой обвязки. Это два металлических радиатора с ребрами, соединенными между собой тепловой медной трубкой. Здесь же есть вентилятор.

Подсистема питания со схемой 10+1+1. Здесь один 8-контактный и 24-контактный ATX-разъемы для подключения блока питания.

Для видеоускорителя или платы расширения доступен разъем PCIe 5.0 с металлическим усилением.

MSI MPG Z790I EDGE WIFI располагает двумя слотами оперативной памяти с поддержкой DDR5, работающей на частотах выше 8000 МГц в двухканальном режиме.

Под М.2 накопители доступны три разъема, один из них на обратной стороне со спецификацией PCIe 3.0 и два общей группой с PCIe 4.0. Они с составным металлическим радиатором и термоинтерфейсом.

Дополнительно к ним есть четыре SATA, расположенных под углом в 90 градусов. Для вывода на лицевую панель корпуса пользователю доступны USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1.

Аудиочип Realtek ALC4080 с ЦАП, поддерживающим 32-Bit/384 kHz. Сетевой контроллер Intel с 2.5Gbps. Также есть Intel Wi-Fi 6E с внешней антенной.

BIOS

На панель портов предустановлена заглушка с вентиляционными вырезами. Набор включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, выходы на антенну, аудиоразъемы, USB-C.Перед началом тестирования обновили BIOS. Оформление и структура характерные для линейки MPG. В главном окне можно сменить приоритет загрузки, активировать профиль памяти и просмотреть ключевые параметры.

Инструментарий для ручного и автоматического разгона процессора.

Мониторинг, настройки компонентов.

Софт

Для нее доступно управление через центр MSI Center с выбором режимов работы.

Экран просмотра частоты процессора, уровня загрузки, данные по температуре.

Загрузка приложений, поддерживаемых этой платой.

Проверка наличия обновления BIOS и драйвера.

Тесты

AIDA64

Тестирование MSI MPG Z790I EDGE WIFI вели с процессором Intel Core i5-13600K. За отвод тепла отвечала жидкостная система DeepCool LT520. Оперативная память объемом 32 Гбайт с частотой 6000 МГц с таймингами 40-40-40.

Cinebench

3DMark11

GeekBench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

PCMark 10

WoT Core

Разгон

Проверили потенциал для ручного разгона Intel Core i5-13600K, с MSI MPG Z790I EDGE WIFI получилось разогнать до 5500 МГц по P-ядрам, 4400 МГц по E-ядрам и 5000 МГц по кольцевой шине. Также разогнали память до частоты 6800 МГц, понизив тайминги до 30-39-39 и повысив напряжение до 1.5В.

Сравнение

AIDA64

Cinebench

3DMark11

GeekBench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

WoT Core

Итоги

MSI MPG Z790I EDGE WIFI позволит собрать высокопроизводительную систему со старшими процессорами Intel, обеспечив стабильную работу и все необходимое для экспериментов с ручным разгоном. Актуальный набор портов ввода и вывода, эффективный отвод тепла, быстрое подключение к сети.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".