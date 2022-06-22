Обзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборка

Доступна она в среднем за 17990 рублей. Также есть ее модификация без беспроводного модуля. И в вопросе по экономии при сборке, эта же плата, но с разъемами для DDR5 обойдется уже в 22 990 рублей.
Собрано все в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой подробно описаны ее особенности исполнения.
Коробки MSI PRO Z690-A WIFI с DDR4 и DDR5
Два отдельных металлических радиатора с оребрением на силовой цепи без дополнительных медных трубок. Установлен 9-канальный ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE.
MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 и MSI PRO Z690-A WIFI
Несмотря на заявленную схему питания 14+1+1, здесь только 7+1+1. Установленные на плате силовые каскады подключены параллельно.
Для дополнительного питания к процессору выделено два 8-пиновых разъема. Собственно такая схема достаточна и для флагманского процессора и даже даст возможность поэкспериментировать с разгоном. Для экстремальных режимов стоит рассмотреть специализированные линейки.
Четыре слота под накопители М.2. Только верхний сопровождается алюминиевым радиатором. Общее расположение удобное, как в плане доступа, так и отсутствия проблем для установки башенных систем охлаждения и видеокарт.
Три из слотов поддерживают PCI express 4.0, два совмещают работу с режимом SATA. Дополнительно выделено шесть SATA, расположенных двумя группами и выведенных рядом с вырезом, упрощающим аккуратный монтаж.
Первый слот под плату расширения работает в PCE express 5.0. Он армирован и усилен под видеокарты с массивным охлаждением.
Дополнительно к нему есть два PCIe x16 и один PCIe x1. В комплектной инструкции подробно описана схема их работы.
Для подключения вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения у MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 доступно сразу восемь PWM-разъемов.
Для вывода на лицевую панель есть один USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1. Несколько выходов под управление подсветкой.
На панель портов ввода/вывода выведены четыре USB 2.0, PS/2, два USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, USB-C, разъемы для антенны, аудиоразъемы, HDMI и DisplayPort 1.4.
Детальные инструменты по проведению разгона процессора и памяти.
Управление дополнительными параметрами.
Изменение по работе подключенных вентиляторов. С выбором схемы или связью с температурой процессора.
Управление эффектами и цветом подсветки. Синхронизация с играми.
Мониторинг загрузки процессора и его частоты, а также температуры. Сводные данные по частотам ключевых элементов и напряжению.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K и памятью DDR4 с частотой 3600 МГц. Использовалась видеокарта GeForce RTX 3080.