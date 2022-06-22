Обзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборка

Изучаемая сегодня материнская плата MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 сочетает набор флагманской логики под процессоры Intel со встроенными инструментами для разгона, а также оперативную память DDR4. Такое сочетание позволяет сэкономить на сборке игровой системы без заметной разницы в плавности кадров в играх.

Обзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Доступна она в среднем за 17990 рублей. Также есть ее модификация без беспроводного модуля. И в вопросе по экономии при сборке, эта же плата, но с разъемами для DDR5 обойдется уже в 22 990 рублей.

Комплектация

Комплект у нее включает две внешние Wi-Fi антенны, пару SATA кабелей, диск с ПО, М.2 винты, заглушку под панель портов ввода/вывода, руководство пользователя и гарантийный талон.

Комплектация MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Собрано все в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой подробно описаны ее особенности исполнения.

Коробка MSI PRO Z690-A WIFI с DDR4 и DDR5
Коробки MSI PRO Z690-A WIFI с DDR4 и DDR5

Внешний вид

У нее довольно строгий внешний вид с преобладанием черного цвета. Отсутствуют броские элементы и зоны с многоцветной подсветкой.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 и MSI PRO Z690-A WIFI
MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 и MSI PRO Z690-A WIFI

Два отдельных металлических радиатора с оребрением на силовой цепи без дополнительных медных трубок. Установлен 9-канальный ШИМ-контроллер Richtek RT3628AE.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Несмотря на заявленную схему питания 14+1+1, здесь только 7+1+1. Установленные на плате силовые каскады подключены параллельно.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Для дополнительного питания к процессору выделено два 8-пиновых разъема. Собственно такая схема достаточна и для флагманского процессора и даже даст возможность поэкспериментировать с разгоном. Для экстремальных режимов стоит рассмотреть специализированные линейки.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Четыре слота под накопители М.2. Только верхний сопровождается алюминиевым радиатором. Общее расположение удобное, как в плане доступа, так и отсутствия проблем для установки башенных систем охлаждения и видеокарт.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Три из слотов поддерживают PCI express 4.0, два совмещают работу с режимом SATA. Дополнительно выделено шесть SATA, расположенных двумя группами и выведенных рядом с вырезом, упрощающим аккуратный монтаж.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Первый слот под плату расширения работает в PCE express 5.0. Он армирован и усилен под видеокарты с массивным охлаждением.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Дополнительно к нему есть два PCIe x16 и один PCIe x1. В комплектной инструкции подробно описана схема их работы.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Для подключения вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения у MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 доступно сразу восемь PWM-разъемов.

За сетевые возможности отвечает чип Intel i225-V с 2.5 Gbps. Он дополнен платой от Intel с поддержкой беспроводного Wi-Fi 6.

Аудиотракт экранирован. Используется устаревший кодек Realtel ALC897.

Четыре слота под оперативную память DDR4 с максимальным объемом до 128 Гбайт с частотой 5200 МГц.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Для вывода на лицевую панель есть один USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1. Несколько выходов под управление подсветкой.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

На панель портов ввода/вывода выведены четыре USB 2.0, PS/2, два USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, USB-C, разъемы для антенны, аудиоразъемы, HDMI и DisplayPort 1.4.

BIOS

Традиционное для производителя оформление графической оболочки BIOS. Есть экран быстрых настроек с мониторингом и переключателями.

BIOS MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Детальные инструменты по проведению разгона процессора и памяти.

BIOS MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Управление дополнительными параметрами.

BIOS MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Изменение по работе подключенных вентиляторов. С выбором схемы или связью с температурой процессора.

Софт

Для MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 доступна утилита управления в среде Windows. Интерфейс ее на русском языке. Набор модулей выбирается самим пользователем.

софт MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Управление эффектами и цветом подсветки. Синхронизация с играми.

софт MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Мониторинг загрузки процессора и его частоты, а также температуры. Сводные данные по частотам ключевых элементов и напряжению.

софт MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K и памятью DDR4 с частотой 3600 МГц. Использовалась видеокарта GeForce RTX 3080.

Нагрев

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

GeekBench 3

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

AIDA64

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

3DMArk 11

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

PCMArk 10

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Cinebench

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Futuremark

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Разгон MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Отдельно провели разгон процессора до частоты 5000 МГц.

Нагрев

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

AIDA64

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Cinebench

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Futuremark

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

тесты MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Итоги

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 – хорошо укомплектованная материнская плата для сборки игрового или рабочего ПК с процессорами Intel Alder Lake и оперативной памятью DDR4. Поддержка актуальных интерфейсов, скоростной Wi-Fi 6 и Bluetooth, набор быстрых USB, M.2 с PCI 4.0 и только один радиатор, быстрый LAN-порт, восемь PWM. Из минусов выделим аудиокодек. Также под вопросом целесообразность использования ее в паре с Intel Core i9 из-за слабой подсистемы питания.
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