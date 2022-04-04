Обзор Marvo G37. Мягкий игровой коврик формата XL

Мы продолжаем изучение актуальной модельной линейки Marvo и сегодня в центре внимания будет мягкий игровой коврик формата XL. Это Marvo G37 со специальным покрытием, улучшающим точность работы сенсора и контроль перемещения мышки по поверхности.

Комплектация

Комплект включает несколько наклеек и руководство пользователя. Упакован в коробку вытянутой формы с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Рабочая поверхность ковра составляет 920 на 294 мм. Этот игровой коврик рассчитан на размещение клавиатуры и мышки.

Используется многослойное покрытие толщиной 4 мм. Они между собой спрессованы и аккуратно прошиты по периметру.

На лицевую сторону нанесен рисунок в военной тематике с отсылкой на игру PUBG BattleGrounds. В центре небольшой островок с логотипом бренда.

Качество нанесенного покрытия хорошее. За время активной эксплуатации не было замечено тенденции к его стиранию.

Тесты

Обратная сторона коврика с прорезиненным покрытием. Оно предотвращает смещение коврика по поверхности стола.

Рабочая сторона коврика Marvo G37 со специальным покрытием, обеспечивающим контролируемое скольжение в разных направлениях. Оно не приводит к повышенному износу ножек на основании мышки. За счет водоотталкивающего свойства упрощается удаление загрязнений с покрытия.

Как показала практика использования манипуляторов с лазерными и оптическими сенсорами, проблем в их работе выявлено не было.

Помимо мышки на коврике свободно помещается клавиатура с цифровым блоком. Преимуществом в сравнении с размещением на столе является то, что она не смещается при быстрых нажатиях, повышается комфорт работы.

Итоги

Marvo G37 – игровой коврик формата XL с тематичным изображением. Большая рабочая площадь, качественное исполнение, прошитые края, прорезиненное основание.