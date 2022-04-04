Обзор Marvo G37. Мягкий игровой коврик формата XL

Используется многослойное покрытие толщиной 4 мм. Они между собой спрессованы и аккуратно прошиты по периметру.
На лицевую сторону нанесен рисунок в военной тематике с отсылкой на игру PUBG BattleGrounds. В центре небольшой островок с логотипом бренда.
Качество нанесенного покрытия хорошее. За время активной эксплуатации не было замечено тенденции к его стиранию.
Обратная сторона коврика с прорезиненным покрытием. Оно предотвращает смещение коврика по поверхности стола.
Рабочая сторона коврика Marvo G37 со специальным покрытием, обеспечивающим контролируемое скольжение в разных направлениях. Оно не приводит к повышенному износу ножек на основании мышки. За счет водоотталкивающего свойства упрощается удаление загрязнений с покрытия.
Как показала практика использования манипуляторов с лазерными и оптическими сенсорами, проблем в их работе выявлено не было.
Помимо мышки на коврике свободно помещается клавиатура с цифровым блоком. Преимуществом в сравнении с размещением на столе является то, что она не смещается при быстрых нажатиях, повышается комфорт работы.