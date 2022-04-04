Обзор Marvo G37. Мягкий игровой коврик формата XL

Мы продолжаем изучение актуальной модельной линейки Marvo и сегодня в центре внимания будет мягкий игровой коврик формата XL. Это Marvo G37 со специальным покрытием, улучшающим точность работы сенсора и контроль перемещения мышки по поверхности.

Marvo G37

Комплектация

Комплект включает несколько наклеек и руководство пользователя. Упакован в коробку вытянутой формы с подробной информацией по техническим характеристикам.

Marvo G37

Внешний вид

Рабочая поверхность ковра составляет 920 на 294 мм. Этот игровой коврик рассчитан на размещение клавиатуры и мышки.

Marvo G37

Используется многослойное покрытие толщиной 4 мм. Они между собой спрессованы и аккуратно прошиты по периметру.

Marvo G37

На лицевую сторону нанесен рисунок в военной тематике с отсылкой на игру PUBG BattleGrounds. В центре небольшой островок с логотипом бренда.

Marvo G37

Качество нанесенного покрытия хорошее. За время активной эксплуатации не было замечено тенденции к его стиранию.

Marvo G37

Обратная сторона коврика с прорезиненным покрытием. Оно предотвращает смещение коврика по поверхности стола.

Тесты

Marvo G37

Рабочая сторона коврика Marvo G37 со специальным покрытием, обеспечивающим контролируемое скольжение в разных направлениях. Оно не приводит к повышенному износу ножек на основании мышки. За счет водоотталкивающего свойства упрощается удаление загрязнений с покрытия.

Marvo G37

Как показала практика использования манипуляторов с лазерными и оптическими сенсорами, проблем в их работе выявлено не было.

Marvo G37

Помимо мышки на коврике свободно помещается клавиатура с цифровым блоком. Преимуществом в сравнении с размещением на столе является то, что она не смещается при быстрых нажатиях, повышается комфорт работы.

Marvo G37

Итоги

Marvo G37 – игровой коврик формата XL с тематичным изображением. Большая рабочая площадь, качественное исполнение, прошитые края, прорезиненное основание.
Elgato представила портативную светодиодную панель Key Light…
Elgato представила портативную светодиодную панель Key LightКомпания Elgato, ведущий поставщик аппаратного и программного обеспечения для создателей контента, объяви…
Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для…
Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция дляТестируемая сегодня зарядная станция Prestigio Revolt A7 дает возможность одновременно заряжать смартфон,…
EK выпустила кабель PCIe 4.0 X16 для вертикальной установки…
EK выпустила кабель PCIe 4.0 X16 для вертикальной установкиEK запускает вертикальный кабель PCIe 4.0 X16. Этот высокоскоростной кабель премиум-класса совместим со в…
Meizu выпустила внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощност…
Meizu выпустила внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностСегодня компания Meizu выпустила новый внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностью 118 Вт. Аккумулятор…
SilentiumPC Gear представила три игровых стола…
SilentiumPC Gear представила три игровых столаSilentiumPC представила три новых игровых стола, которые легко выделяются из толпы. GD700 и GD700E с элек…
Cooler Master выпустила переходной кабель Outs PCI-Express 4…
Cooler Master выпустила переходной кабель Outs PCI-Express 4Компания Cooler Master выпустила свой вертикальный кабель PCI-Express 4.0 x16 (модель: MCA-U000C-KPCI40-3…
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для …
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Sonnet Thunderbolt AVB для компьютеров Mac — ком…
Cougar выпускает док-станции DS10 и DH07…
Cougar выпускает док-станции DS10 и DH07Cougar представляет док-станции DS10 и DH07. Стоимость устройств производитель не раскрывает. …
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1
Обзор Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock (10DAC8501). Премиальная док-станцияОбзор Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock (10DAC8501). Премиальная док-станция
Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с BluetoothОбзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth
Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарикаОбзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor