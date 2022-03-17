Обзор Marvo G925. Игровая мышка с симметричным корпусом, макросами и подсветкой

Мы продолжаем изучение актуальной модельной линейки игровой периферии и в центре внимания сегодня Marvo G925, выполненная в симметричном корпусе. Управляемая подсветка, семь программируемых клавиш и сенсор с высокой чувствительностью.

Marvo G925

Комплектация

Marvo G925

Упакована в коробку с изображением мышки и данными по ее ключевым техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.

Marvo G925

Marvo G925 обзор

Внешний вид

Спинка и основные клавиши с вырезами в виде сот. Они занимают большую часть площади корпуса.

Marvo G925

Эта особенность исполнения корпуса обыграна еще и фоновой подсветкой внутренней части. Выглядит она эффектно. В память предустановлено сразу 11 различных эффектов. Также для них можно менять яркость и скоростью.

Marvo G925

За счет этого и уменьшается общий вес конструкции. При этом на общую надежность и жесткость негативно не влияет.

Marvo G925

Корпус у Marvo G925 симметричной формы подойдет и под правую, и под левую руку. Но стоит учитывать, что две дополнительные клавиши есть только на левой грани.

Marvo G925

Колесико прокрутки с резиновой накладкой на внешней стороне. Вращается с тактильными отсечками.

Marvo G925

За колесиком расположена еще одна дополнительная клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Позже кнопка может быть перенастроена.

Marvo G925

На основании четыре ножки скольжения. Основную часть занимает наклейка с техническими данными. С этой стороны скрыта кнопка, последовательно сменяющая рабочие режимы подсветки.

Marvo G925

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.7 метра.

Marvo G925

Софт

Для Marvo G925 доступна утилита управления, загружаемая с официального сайта. Предустановки можно будет распределить по отдельным профилям с переключением между ними. Профили можно экспортировать и связывать с запуском игры/программы.

Marvo G925

Можно задать до семи действий для кнопок. Предустановлен набор и к ним же можно будет добавить макросы.

Marvo G925

В отдельном окне управление шестью уровнями чувствительности сенсора. Скорость курсора, прокрутки. Двойной клик.

Marvo G925

Переключение и управление между предустановленными эффектами подсветки.

Marvo G925

Подробный редактор макросов. Помимо записи действий клавиатуры и мышки можно изменить задержку между действиями.

Тесты

Marvo G925

Мышка поддерживает разные платформы. Определялась автоматически после подключения к системе на MacOS и Windows. ПО для настройки при этом доступно только на одной платформе. За время длительной работы продемонстрировала стабильность.

Marvo G925

Форма корпуса у мышки удобная. Поддерживает основные типы хвата.

Marvo G925

Использовалась в качестве основной для игр и выполнения рабочих задач. Эксплуатировалась на мягком коврике. Установленный тут сенсор с чувствительностью до 12000 DPI. Это Pixart PMW3327, и можно понять, что он разогнан программно. Поэтому рабочий диапазон без акселерации и дрожания примерно до уровня 3000-4000 DPI. Полностью закрывает поставленные задачи в играх различных жанров.

Marvo G925

Marvo G925

Итоги

Marvo G925 – игровая мышка, выполненная в симметричном корпусе с эффектной реализацией многоцветной подсветки и оснащенная сенсором с регулируемым уровнем чувствительностью. Программное обеспечение, макросы, кабель в нейлоновой оплетке, легкий вес.
Комментарии и отзывы Marvo G925
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