Обзор Marvo G925. Игровая мышка с симметричным корпусом, макросами и подсветкой

Мы продолжаем изучение актуальной модельной линейки игровой периферии и в центре внимания сегодня Marvo G925, выполненная в симметричном корпусе. Управляемая подсветка, семь программируемых клавиш и сенсор с высокой чувствительностью.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением мышки и данными по ее ключевым техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.

Marvo G925 обзор

Внешний вид

Спинка и основные клавиши с вырезами в виде сот. Они занимают большую часть площади корпуса.

Эта особенность исполнения корпуса обыграна еще и фоновой подсветкой внутренней части. Выглядит она эффектно. В память предустановлено сразу 11 различных эффектов. Также для них можно менять яркость и скоростью.

За счет этого и уменьшается общий вес конструкции. При этом на общую надежность и жесткость негативно не влияет.

Корпус у Marvo G925 симметричной формы подойдет и под правую, и под левую руку. Но стоит учитывать, что две дополнительные клавиши есть только на левой грани.

Колесико прокрутки с резиновой накладкой на внешней стороне. Вращается с тактильными отсечками.

За колесиком расположена еще одна дополнительная клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Позже кнопка может быть перенастроена.

На основании четыре ножки скольжения. Основную часть занимает наклейка с техническими данными. С этой стороны скрыта кнопка, последовательно сменяющая рабочие режимы подсветки.

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.7 метра.

Софт

Для Marvo G925 доступна утилита управления, загружаемая с официального сайта. Предустановки можно будет распределить по отдельным профилям с переключением между ними. Профили можно экспортировать и связывать с запуском игры/программы.

Можно задать до семи действий для кнопок. Предустановлен набор и к ним же можно будет добавить макросы.

В отдельном окне управление шестью уровнями чувствительности сенсора. Скорость курсора, прокрутки. Двойной клик.

Переключение и управление между предустановленными эффектами подсветки.

Тесты

Подробный редактор макросов. Помимо записи действий клавиатуры и мышки можно изменить задержку между действиями.

Мышка поддерживает разные платформы. Определялась автоматически после подключения к системе на MacOS и Windows. ПО для настройки при этом доступно только на одной платформе. За время длительной работы продемонстрировала стабильность.

Форма корпуса у мышки удобная. Поддерживает основные типы хвата.

Использовалась в качестве основной для игр и выполнения рабочих задач. Эксплуатировалась на мягком коврике. Установленный тут сенсор с чувствительностью до 12000 DPI. Это Pixart PMW3327, и можно понять, что он разогнан программно. Поэтому рабочий диапазон без акселерации и дрожания примерно до уровня 3000-4000 DPI. Полностью закрывает поставленные задачи в играх различных жанров.

Итоги

Marvo G925 – игровая мышка, выполненная в симметричном корпусе с эффектной реализацией многоцветной подсветки и оснащенная сенсором с регулируемым уровнем чувствительностью. Программное обеспечение, макросы, кабель в нейлоновой оплетке, легкий вес.