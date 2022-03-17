Обзор Marvo G925. Игровая мышка с симметричным корпусом, макросами и подсветкой

Упакована в коробку с изображением мышки и данными по ее ключевым техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.
Эта особенность исполнения корпуса обыграна еще и фоновой подсветкой внутренней части. Выглядит она эффектно. В память предустановлено сразу 11 различных эффектов. Также для них можно менять яркость и скоростью.
За счет этого и уменьшается общий вес конструкции. При этом на общую надежность и жесткость негативно не влияет.
Корпус у Marvo G925 симметричной формы подойдет и под правую, и под левую руку. Но стоит учитывать, что две дополнительные клавиши есть только на левой грани.
Колесико прокрутки с резиновой накладкой на внешней стороне. Вращается с тактильными отсечками.
За колесиком расположена еще одна дополнительная клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Позже кнопка может быть перенастроена.
На основании четыре ножки скольжения. Основную часть занимает наклейка с техническими данными. С этой стороны скрыта кнопка, последовательно сменяющая рабочие режимы подсветки.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.7 метра.
Можно задать до семи действий для кнопок. Предустановлен набор и к ним же можно будет добавить макросы.
В отдельном окне управление шестью уровнями чувствительности сенсора. Скорость курсора, прокрутки. Двойной клик.
Переключение и управление между предустановленными эффектами подсветки.
Подробный редактор макросов. Помимо записи действий клавиатуры и мышки можно изменить задержку между действиями.
Мышка поддерживает разные платформы. Определялась автоматически после подключения к системе на MacOS и Windows. ПО для настройки при этом доступно только на одной платформе. За время длительной работы продемонстрировала стабильность.
Форма корпуса у мышки удобная. Поддерживает основные типы хвата.
Использовалась в качестве основной для игр и выполнения рабочих задач. Эксплуатировалась на мягком коврике. Установленный тут сенсор с чувствительностью до 12000 DPI. Это Pixart PMW3327, и можно понять, что он разогнан программно. Поэтому рабочий диапазон без акселерации и дрожания примерно до уровня 3000-4000 DPI. Полностью закрывает поставленные задачи в играх различных жанров.