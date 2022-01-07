Обзор Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand. Магнитная зарядная станция с MagSafe

Поддержка беспроводной зарядки есть как у iPhone, так и большого количества Android смартфонов. В случае Apple уже в течение нескольких поколений идет развитие технологии MagSafe, суть которой заключается в дополнительной фиксации с помощью магнита. Это не только правильно позиционирует зарядник на крышке смартфона, но и может использоваться в аксессуарах. Например, Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand фиксирует смартфон под удобным углом.

Комплектация

Ее стоимость составляет 4500 рублей.Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя, металлическое кольцо. Собрано все в коробке с изображением адаптера и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Корпус зарядного устройства состоит из основания, стойки и зарядной зоны. Предполагается размещение на ровной поверхности, например поверхности рабочего стола.

Стоит устойчиво. При размещении смартфона он не опрокидывается. Не смещается.

В оформлении преобладает нейтральный черный цвет. Внешние поверхности преимущественно матовые. Немаркие.

В центре зарядной зоны нанесен логотип Qi. По периметру магнитный замок, который соответствует по габаритам зоне MagSafe на крышке смартфона.

В комплекте также предусмотрели переходник для Android смартфонов. Наносится он с помощью клейкой подложки на крышку смартфона или внутреннюю часть чехла.

Поверхность зарядной зоны с тканевой текстурой. Она исключает повреждение крышки смартфона. Актуально с учетом того, что сейчас много смартфонов с крышкой из стекла.

Тесты

Питающий кабель несъемный. Разъем USB-C, в комплект есть адаптер питания с соответствующим разъемом.

Максимальная мощность зарядка 15 Вт, поддерживаются все актуальные модели Apple с MagSafe и без него при использовании кольцевого адаптера. Мы тесты вели с iPhone 13 Pro Max, держался на подставке устойчиво.

Угол, под которым размещается на подставке смартфон оптимален для эксплуатации смартфона во время зарядки. Касания к экрану не ухудшают устойчивость размещения.

Итоги

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand станет оптимальным выбором при поиске беспроводной зарядной станции для смартфона iPhone с зоной MagSafe. Компактные габариты, адаптер питания в комплекте, мощность до 15 Вт.