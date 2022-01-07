Обзор Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand. Магнитная зарядная станция с MagSafe

Ее стоимость составляет 4500 рублей.
Стоит устойчиво. При размещении смартфона он не опрокидывается. Не смещается.
В оформлении преобладает нейтральный черный цвет. Внешние поверхности преимущественно матовые. Немаркие.
В центре зарядной зоны нанесен логотип Qi. По периметру магнитный замок, который соответствует по габаритам зоне MagSafe на крышке смартфона.
В комплекте также предусмотрели переходник для Android смартфонов. Наносится он с помощью клейкой подложки на крышку смартфона или внутреннюю часть чехла.
Поверхность зарядной зоны с тканевой текстурой. Она исключает повреждение крышки смартфона. Актуально с учетом того, что сейчас много смартфонов с крышкой из стекла.
Питающий кабель несъемный. Разъем USB-C, в комплект есть адаптер питания с соответствующим разъемом.
Максимальная мощность зарядка 15 Вт, поддерживаются все актуальные модели Apple с MagSafe и без него при использовании кольцевого адаптера. Мы тесты вели с iPhone 13 Pro Max, держался на подставке устойчиво.
Угол, под которым размещается на подставке смартфон оптимален для эксплуатации смартфона во время зарядки. Касания к экрану не ухудшают устойчивость размещения.