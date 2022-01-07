Обзор Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand. Магнитная зарядная станция с MagSafe

Поддержка беспроводной зарядки есть как у iPhone, так и большого количества Android смартфонов. В случае Apple уже в течение нескольких поколений идет развитие технологии MagSafe, суть которой заключается в дополнительной фиксации с помощью магнита. Это не только правильно позиционирует зарядник на крышке смартфона, но и может использоваться в аксессуарах. Например, Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand фиксирует смартфон под удобным углом.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Ее стоимость составляет 4500 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя, металлическое кольцо. Собрано все в коробке с изображением адаптера и данными по техническим характеристикам.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Внешний вид

Корпус зарядного устройства состоит из основания, стойки и зарядной зоны. Предполагается размещение на ровной поверхности, например поверхности рабочего стола.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Стоит устойчиво. При размещении смартфона он не опрокидывается. Не смещается.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

В оформлении преобладает нейтральный черный цвет. Внешние поверхности преимущественно матовые. Немаркие.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

В центре зарядной зоны нанесен логотип Qi. По периметру магнитный замок, который соответствует по габаритам зоне MagSafe на крышке смартфона.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

В комплекте также предусмотрели переходник для Android смартфонов. Наносится он с помощью клейкой подложки на крышку смартфона или внутреннюю часть чехла.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Поверхность зарядной зоны с тканевой текстурой. Она исключает повреждение крышки смартфона. Актуально с учетом того, что сейчас много смартфонов с крышкой из стекла.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Питающий кабель несъемный. Разъем USB-C, в комплект есть адаптер питания с соответствующим разъемом.

Тесты

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Максимальная мощность зарядка 15 Вт, поддерживаются все актуальные модели Apple с MagSafe и без него при использовании кольцевого адаптера. Мы тесты вели с iPhone 13 Pro Max, держался на подставке устойчиво.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Угол, под которым размещается на подставке смартфон оптимален для эксплуатации смартфона во время зарядки. Касания к экрану не ухудшают устойчивость размещения.

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand

Итоги

Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand станет оптимальным выбором при поиске беспроводной зарядной станции для смартфона iPhone с зоной MagSafe. Компактные габариты, адаптер питания в комплекте, мощность до 15 Вт.
Комментарии и отзывы Mophie Snap Plus Wireless Charging Stand
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