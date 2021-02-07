Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi

Даже в дорогих автомобилях вопросу удобству зарядки смартфона, а тем более фиксации, не уделяется должного внимания. И если с голосовыми вызовами, можно обойтись беспроводной гарнитурой, то при необходимости вывода навигационного софта или служебных приложений потребуется установка дополнительного крепежа. Тестируемый сегодня NAVITEL SH1000 PRO выполняет функцию не только крепежа, но и беспроводной зарядки.

NAVITEL SH1000 PRO

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 790 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике. Стартовый набор включает кабель USB-С, крепежную гайку, крепежный элемент, руководство пользователя и гарантийный талон.

NAVITEL SH1000 PRO

Внешний вид и тесты

Для крепления в автомобиле используется вентиляционная решетка. В комплекте идет крепежный элемент с подпружиненным механизмом.

NAVITEL SH1000 PRO

Есть возможность вертикальной или горизонтальной установки. Во всех положениях стоит устойчиво.

NAVITEL SH1000 PRO

Основным материалом крепления выступает пластик черного цвета. выглядит привлекательно.

NAVITEL SH1000 PRO

На тыльной стороне NAVITEL SH1000 PRO скрывается разъем USB-C. Подключение к нему не только дает питание Qi-зарядке, но и обеспечивает автоматическое открытие лапок для фиксации смартфона.

NAVITEL SH1000 PRO

После установки в основание крепежа, прижимается с помощью боковых рамок. Для последующего извлечения потребуется нажатие кнопки на верхней грани. Также можно извлечь, просто потянув смартфон на себя.

NAVITEL SH1000 PRO

Центральная часть с подсвечиваемой синей подсветкой. Зарядка Qi для совместимых смартфонов запускается сразу после установки. Мощность до 15 Вт.

NAVITEL SH1000 PRO

Посадочное место рассчитано на телефоны с шириной корпуса от 58 до 82 мм. Фиксация надежная, при движении по неровным дорогам не выпадает.

NAVITEL SH1000 PRO

Для телефонов без Qi можно воспользоваться прямым подключением к телефону, для этого на нижней опорной ножке есть вырез для коннектора.

NAVITEL SH1000 PRO

Итоги по NAVITEL SH1000 PRO

NAVITEL SH1000 PRO – решает задачи надежной фиксации и беспроводной зарядки. Простота установки, универсальный способ крепления в салоне, автоматическая подстройка рамок.
Комментарии и отзывы NAVITEL SH1000 PRO
Обзоры:
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Новости:
ASUS анонсировала карту захвата TUF Gaming CU4K30

ASUS TUF Gaming CU4K30 представляет собой коробку с индикатором на передней панели. Карта захвата ASUS TU...
GELID представила кабели-удлинители Astra ARGB

GELID анонсировала кабели-удлинители в оплетке Astra ARGB, они очень похожи на представленные недавно каб...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Не так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10 000 мАч. С...
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Лучшая портативная колонка. JBL GO 2Лучшая портативная колонка. JBL GO 2
Motorola One Fusion получит Android 11...
Motorola One Fusion получит Android 11Компания Motorola (принадлежит Lenovo) опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до опера...
Представлен бюджетный смартфон Motorola ...
Представлен бюджетный смартфон Motorola Компания Motorola пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Moto E7, которая оценена в 119 евро....
DOOM Eternal выйдет на Nintendo Switch в...
DOOM Eternal выйдет на Nintendo Switch вХоть и были опасения, что DOOM Eternal будет отменена для консоли Nintendo Switch, Bethesda опровергла эт...
OPPO Find X3 Pro получил сертификат FCC ...
OPPO Find X3 Pro получил сертификат FCC На платформе тестирования Geekbench был обнаружен загадочный телефон OPPO со встроенным процессором Snapd...
ASRock Z590M Pro4 поддерживает работу оп...
ASRock Z590M Pro4 поддерживает работу опАссортимент материнских плат компании ASRock на новом чипсете Z590M пополнился еще одной моделью. Плата A...
Huawei P50 Pro показали на первом рендер...
Huawei P50 Pro показали на первом рендерВ сети появилось первое изображение флагманского смартфона Huawei P50 Pro, который еще не был представлен...
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007)....
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007).Во второй половине 2020 года компания be quiet! провела масштабное обновление своих систем жидкостного ох...
Mad Catz Mojo M1 эргономичная игровая мы...
Mad Catz Mojo M1 эргономичная игровая мыMad Catz представила игровую мышь Mojo M1 весом всего 70 граммов. Снизить вес позволила конструкция с отв...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Str...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly StrПериферия, компоненты для ПК, аксессуары - все это сейчас сопровождается зонами с многоцветной подсветкой...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пыл...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылТестируемый сегодня робот-пылесос Clever&Clean AQUA Light предлагает сразу ряд интересных возможностей, с...
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с ус...
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усНе так давно мы проводили сборку и детальное изучение игрового стола ...
Смартфон Sony Xperia 1 II обновили до An...
Смартфон Sony Xperia 1 II обновили до AnКомпания Sony выпустила обновление до Android 11 для флагманского смартфона Sony Xperia 1 II. Пока апдейт...
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor