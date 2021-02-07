Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 790 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике. Стартовый набор включает кабель USB-С, крепежную гайку, крепежный элемент, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид и тестыДля крепления в автомобиле используется вентиляционная решетка. В комплекте идет крепежный элемент с подпружиненным механизмом.
Есть возможность вертикальной или горизонтальной установки. Во всех положениях стоит устойчиво.
Основным материалом крепления выступает пластик черного цвета. выглядит привлекательно.
На тыльной стороне NAVITEL SH1000 PRO скрывается разъем USB-C. Подключение к нему не только дает питание Qi-зарядке, но и обеспечивает автоматическое открытие лапок для фиксации смартфона.
После установки в основание крепежа, прижимается с помощью боковых рамок. Для последующего извлечения потребуется нажатие кнопки на верхней грани. Также можно извлечь, просто потянув смартфон на себя.
Центральная часть с подсвечиваемой синей подсветкой. Зарядка Qi для совместимых смартфонов запускается сразу после установки. Мощность до 15 Вт.
Посадочное место рассчитано на телефоны с шириной корпуса от 58 до 82 мм. Фиксация надежная, при движении по неровным дорогам не выпадает.
Для телефонов без Qi можно воспользоваться прямым подключением к телефону, для этого на нижней опорной ножке есть вырез для коннектора.