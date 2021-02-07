Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi

Даже в дорогих автомобилях вопросу удобству зарядки смартфона, а тем более фиксации, не уделяется должного внимания. И если с голосовыми вызовами, можно обойтись беспроводной гарнитурой, то при необходимости вывода навигационного софта или служебных приложений потребуется установка дополнительного крепежа. Тестируемый сегодня NAVITEL SH1000 PRO выполняет функцию не только крепежа, но и беспроводной зарядки.

Комплектация

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 790 рублей.Упакован в коробку из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике. Стартовый набор включает кабель USB-С, крепежную гайку, крепежный элемент, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид и тесты

Для крепления в автомобиле используется вентиляционная решетка. В комплекте идет крепежный элемент с подпружиненным механизмом.

Есть возможность вертикальной или горизонтальной установки. Во всех положениях стоит устойчиво.

Основным материалом крепления выступает пластик черного цвета. выглядит привлекательно.

На тыльной стороне NAVITEL SH1000 PRO скрывается разъем USB-C. Подключение к нему не только дает питание Qi-зарядке, но и обеспечивает автоматическое открытие лапок для фиксации смартфона.

После установки в основание крепежа, прижимается с помощью боковых рамок. Для последующего извлечения потребуется нажатие кнопки на верхней грани. Также можно извлечь, просто потянув смартфон на себя.

Центральная часть с подсвечиваемой синей подсветкой. Зарядка Qi для совместимых смартфонов запускается сразу после установки. Мощность до 15 Вт.

Посадочное место рассчитано на телефоны с шириной корпуса от 58 до 82 мм. Фиксация надежная, при движении по неровным дорогам не выпадает.

Для телефонов без Qi можно воспользоваться прямым подключением к телефону, для этого на нижней опорной ножке есть вырез для коннектора.

Итоги по NAVITEL SH1000 PRO

NAVITEL SH1000 PRO – решает задачи надежной фиксации и беспроводной зарядки. Простота установки, универсальный способ крепления в салоне, автоматическая подстройка рамок.