Обзор NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG. Защищенная поясная сумка

Жизнь в ритме жителя большого города сложно представить без вместительного, удобного и стильного рюкзака. Это самый удобный тип сумки для переноски документов, мелочевки, планшета и ноутбука. Но не всегда требуется носить с собой большой объем вещей, чаще всего это только бумажник, смартфон и документы, здесь в качестве альтернативы выступают поясные сумки, такие как NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG.

NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG обзор

Новинка от российского производителя, доступна за 1790 рублей на официальном сайте - http://neovima.ru/shop/product/neoside-safebag/

Внешний вид

Доступна эта поясная сумка в черном и сером вариантах исполнения. Основным материалом выступает Eco polyester 900D.

Есть подкладочная водонепроницаемая ткань Oxford 200d, защищая внутреннее содержимое от попадания воды.

Эту же особенность можно использовать для удаления накопившихся загрязнений в ходе длительной эксплуатации.

Общий объем 1.4 литра. Ширина 21,5 см., высота 11 см., глубина 6 см. Прошита аккуратно.

Несмотря на компактные габариты и минималистичный дизайн, хорошо продумали компоновку отсеков, позволяя организовать аккуратную укладку.

С внутренней стороны 3D сетка Airmesh для вентиляции во время переноса на спине. Есть отсек под кошелек или смартфон.

Молнии застежки с карабином Duraflex. Можно блокировать открытие молний, предотвращая кражи в общественном транспорте.

В основном отсеке NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG отдельные ниши. Внутри свободно помещается PowerBank, ключи и другая полезная мелочевка. Кстати, для ключей есть отдельный крюк.

Ремень с регулируемой длиной. Носить сумку можно как на поясе, так и на плече. Лямки широкие. Максимальная длина 150 см.

Визуально сумка производит впечатление. Продуманная организация внутреннего пространства и удобная форма.

Как итог NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG станет хорошей альтернативой городскому рюкзаку в тех сценариях, когда не требуется переноски габаритной техники. Еще один сценарий эксплуатации — это сумка в путешествия и поездки.