Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400

Вчера мы проводили тестирование материнской платы B760 GAMING X AX DDR4 и отмечали возможность как сэкономить, так и разумно перераспределить средства, получив больший уровень производительности в приложениях и играх. В этой сборке использовалась оперативная память NETAC Shadow II DDR4-3600, сегодня мы рассмотрим ее детально.

NETAC Shadow II DDR4-3600

Комплект из двух планок объемом 8 Гбайт с частотой 3600 МГц обойдется в 4690 рублей. Также есть варианты с объемами 4 и 16 Гбайт, а также частотами 2666 и 3200 МГц. Сопровождаются 10-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением памяти и данными по техническим характеристикам. Комплект включает краткое руководство пользователя.

NETAC Shadow II DDR4-3600

Внешний вид

Установлены радиаторы из металла, окрашенного преимущественно в черный цвет. Верхняя грань напоминает расправленные крылья.

NETAC Shadow II DDR4-3600

В самой высокой точке их высота составляет 43 мм, к центральной части высота уменьшается. Они совместимы с большинством доступных башенных и жидкостных систем охлаждения.

NETAC Shadow II DDR4-3600

В центральной части радиатора логотип бренда в виде силуэта лошади. На боковой части наклейка с серийным номером, индексом модели и данными по производителю.

NETAC Shadow II DDR4-3600

У NETAC Shadow II DDR4-3600 нет зон с подсветкой. Это строгое исполнение, сочетающееся как с платами флагманского уровня, так и недорогими решениями.

NETAC Shadow II DDR4-3600

Между чипами и радиаторами нанесен термоинтерфейс. В этой оперативной памяти радиатор несет не только декоративную функцию, но и участвует в пассивном отводе тепла от чипов.

NETAC Shadow II DDR4-3600

Тесты

Согласно данным, полученным при чтении данных, используются чипы памяти Samsung D-Die. В XMP 2.0 профиль записана частота 3600 МГц с таймингами 18-22-22-42. Работают при напряжении 1.35 В. Мы проверили ее работу на плате с процессором Intel Core i5-13400, проблем с запуском не было.

NETAC Shadow II DDR4-3600

Все данные по полученным результатам в тестах будут приведены с Intel.

AIDA64

NETAC Shadow II DDR4-3600

Cinebench

NETAC Shadow II DDR4-3600

3DMark11

NETAC Shadow II DDR4-3600

GeekBench

NETAC Shadow II DDR4-3600

PCMark

NETAC Shadow II DDR4-3600

The Witcher 3: B760 GAMING X AX DDR4, RTX 4070 Ti Eagle OC, Intel Core i5-13400

Gotham Knights: B760 GAMING X AX DDR4, RTX 4070 Ti Eagle OC, Intel Core i5-13400

Разгон

NETAC Shadow II DDR4-3600

Отдельно проверили потенциал для ручного разгона. Для NETAC Shadow II DDR4-3600 была получена стабильная работа на частоте 4000 МГц с таймингами 19-22-22-43.

AIDA64

NETAC Shadow II DDR4-3600

GeekBench

NETAC Shadow II DDR4-3600

3DMark11

NETAC Shadow II DDR4-3600

NETAC Shadow II DDR4-3600 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorNETAC Shadow II DDR4-3600 – недорогая оперативная память для игровых и рабочих систем. Эффективный отвод тепла, выдержанный внешний вид без подсветки, 10-летняя гарантия, совместимость с башенными системами охлаждения и возможность ручного разгона.
NETAC Shadow II DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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