Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работы

Первоначально производитель выпустил партию дисков на платформе Phison E18, составив конкуренцию флагманским решениям ключевых конкурентов. Это заметно подняло интерес к новинке, но уже следующие партии пошли с платформой Innogrit IG5236, именно его мы и будем тестировать, поэтому данные, полученные в ходе работы, будут актуальны для тех дисков что сейчас представлены на полках магазинов. При этом сам производитель изначально давал данные скорости чтения и записи под чип IG5236, составляют они 7200 Мбайт/с на чтение и 5500 Мбайт/с на запись.
Поставляется в коробке из плотного картона с изображением диска и данными по его техническим характеристиками. Комплект включает пару винтов и руководство пользователя.
Лицевая сторона с дополнительными ребрами, при этом его высота не превышает 6 мм, обеспечивая максимальную совместимость с материнскими платами. Мы также отдельно проверили возможность использования для увеличения емкости под игры в PlayStation 5, проблем с установкой не было.
Между собой две части радиатора соединены винтами, обеспечивая жесткий способ фиксации. Один из винтов защищен гарантийной пломбой. Согласно проведенному опыту эксплуатации и замеры с помощью ИК-термометра средняя рабочая температура для него составляла 61 градус. Программного доступа к данным термодатчика нет, максимально в приложениях мониторинга выдает 54 градуса.
На внутренней стороне наклейка с техническими данными, логотипом бренда, серийным номером и индексом модели.
Построен Netac NV7000 на базе восьмиканальный Innogrit IG5236, произведенный по 12-нм техпроцессу. Используется TLC 3D NAND память с 128-слойными кристаллами, по 512 Гбит каждый.
Для накопителя объемом 1 Тбайт заявлен ресурс записи в 700 Тбайт. Помимо него также представлены диски объёмами 2 Тбайт с ресурсом записи 1400 Тбайт и 4 Тбайт с ресурсом 3000 Тбайт.