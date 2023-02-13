Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работы

Интерфейс PCIe 4.0 получил широкое распространение в материнских платах и в отличие от видеокарт, для накопителей формата М.2 он дает заметный прирост производительности, сокращая время на запуск приложений и игр, а также ускоряя работу с данными. А появление таких накопителей как Netac NV7000 сделало высокопроизводительные решения доступными для массового сегмента.

Комплектация

Первоначально производитель выпустил партию дисков на платформе Phison E18, составив конкуренцию флагманским решениям ключевых конкурентов. Это заметно подняло интерес к новинке, но уже следующие партии пошли с платформой Innogrit IG5236, именно его мы и будем тестировать, поэтому данные, полученные в ходе работы, будут актуальны для тех дисков что сейчас представлены на полках магазинов. При этом сам производитель изначально давал данные скорости чтения и записи под чип IG5236, составляют они 7200 Мбайт/с на чтение и 5500 Мбайт/с на запись.

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением диска и данными по его техническим характеристиками. Комплект включает пару винтов и руководство пользователя.

Внешний вид

Изначально продуман отвод тепла от чипов памяти и контроллера. Установлен двухсторонний алюминиевый радиатор.

Лицевая сторона с дополнительными ребрами, при этом его высота не превышает 6 мм, обеспечивая максимальную совместимость с материнскими платами. Мы также отдельно проверили возможность использования для увеличения емкости под игры в PlayStation 5, проблем с установкой не было.

Между собой две части радиатора соединены винтами, обеспечивая жесткий способ фиксации. Один из винтов защищен гарантийной пломбой. Согласно проведенному опыту эксплуатации и замеры с помощью ИК-термометра средняя рабочая температура для него составляла 61 градус. Программного доступа к данным термодатчика нет, максимально в приложениях мониторинга выдает 54 градуса.

На внутренней стороне наклейка с техническими данными, логотипом бренда, серийным номером и индексом модели.

Построен Netac NV7000 на базе восьмиканальный Innogrit IG5236, произведенный по 12-нм техпроцессу. Используется TLC 3D NAND память с 128-слойными кристаллами, по 512 Гбит каждый.

Тесты

AS SSD Benchmark:

Для накопителя объемом 1 Тбайт заявлен ресурс записи в 700 Тбайт. Помимо него также представлены диски объёмами 2 Тбайт с ресурсом записи 1400 Тбайт и 4 Тбайт с ресурсом 3000 Тбайт.Сборка и тесты проходили на материнской плате ASUS Z690-A Prime. Тесты проходили с заводским радиатором, установленный штатно на материнской плате был снят.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Netac NV7000 обзор

Итоги

Netac NV7000 продемонстрировал высокие скорости обмена данными, сопоставимые с заметно более дорогими решениями конкурентов. Станет хорошим выбором в качестве дополнительного в системе для игр и ресурсоемких профессиональных приложений, а также его можно будет рассматривать для расширения памяти на PlayStation 5. К минусам, связанным со стоимостью, отнесем тип используемой памяти TLC 3D NAND от YMTC, у нее меньше ресурс записи и соответственно надежность. Этот минус нивелируется покупкой диска в российской рознице, а не на Aliexpress, получив гарантийное сопровождение и возможность замены при выходе из строя.