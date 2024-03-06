Недорогая беспроводная мышка на каждый день. Обзор OKLICK 503MW

Изучаемая сегодня мышка Оклик 503MW выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанным на правшей, и оснащена бесшумными переключателями с высоким ресурсом службы. Она поддерживает два вида беспроводного подключения, по радиоканалу и Bluetooth.

Комплектация

Комплект включает пальчиковую батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя на русском языке. Упакована в коробку из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам.

OKLICK 503MW обзор

Внешний вид

У корпуса эргономичная форма, рассчитанная под удобный хват ладони. С выпуклой спинкой и выраженным выступом для размещения большого пальца. Внешнее покрытие софт-тач.

На боковой стороне левой грани две дополнительные клавиши, выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД.

Основные клавиши визуально отделены от спинки. В них используются тихие переключатели с ресурсом службы в 3 миллиона кликов.

Колесико прокрутки у Оклик 503MW из металла. Ее внешняя поверхность с шероховатым покрытием. Вращается с различимыми тактильными отсечками. За колесиком находится кнопка переключения чувствительности.

На основании четыре ножки скольжения, размещенные по периметру корпуса. В тыльной части съемная крышка, которая снимается сдвигом, скрывающая отсеки для хранения адаптера подключения и установки элемента питания (батарейка АА).

Здесь находятся кнопка питания и кнопка переключения интерфейса подключения. Три варианта работы: 2.4 ГГц с адаптером и два Bluetooth.

Софт

Доступна утилита для загрузки с помощью которой можно будет записать и задействовать макрос.

Тесты

Для подключения Оклик 503MW на радиочастоте 2.4 ГГц нужно подключить к системе комплектный адаптер. У комплектного актуального исполнения с двумя типами разъемов, это полноразмерный USB и USB-C. Можно использовать с различными типами устройств, а в случае ноутбуков, которые могут располагать только USB-C, не потребуется использование переходников. Отдельно проводить настройку необходимости нет. Плюс наличие Bluetooth делает эту мышку универсальной, позволяя использовать с разными типами устройств, включая смарт ТВ и планшеты.

Форма удобная, подходит под разные типы хвата. Расположение у основных и дополнительных кнопок удобное. Нажимаются бесшумно. Мышка контролируемо скользит по всем направлениям.

Установленный сенсор с максимальной чувствительностью 2400 DPI поддерживает регулировку с переключением между пятью отметками. Это 800, 1200, 1600, 2000 и максимальная. На разных уровнях не сталкивались с дрожанием курсора и акселерацией.

Использование батарейки в качестве аккумулятора упрощает эксплуатацию и исключает риск потери емкости встроенного в дальнейшем. При этом заряда хватает надолго, замена ее будет проходить с большими интервалами.

Итоги

Оклик 503MW – недорогая беспроводная мышка с несколькими вариантами соединения и выполненная в корпусе с эргономичной формой.