Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка OKLICK 905G INVASION относится к недорогому сегменту. Из ее особенностей отмечаются многоцветная подсветка, несколько уровней чувствительности сенсора, софт-тач покрытие и кабель в плетенной оплетке.

OKLICK 905G INVASION

Средняя стоимость 580 рублей.

Комплектация

Комплект включает документацию. Упаковано все в коробку с тематичным оформлением, в котором помимо мышки есть изображение чужого из популярной серии фильмов.

OKLICK 905G INVASION

OKLICK 905G INVASION обзор

Внешний вид

Вся спинка покрыта рисунком в виде направленных в разную сторону молний. Они подсвечиваются.

OKLICK 905G INVASION

Многоцветная подсветка, но без синхронизации и отдельного управления. Выглядит необычно.

OKLICK 905G INVASION

Также зоны вдоль границы на боковой грани и боковая зона колесика. Отключить подсветку возможности нет. В целом работе не мешает, но заметно оживляет внешний вид.

OKLICK 905G INVASION

Форма корпуса симметрична. Но рассматривать ее можно только правшам, учитывая расположение дополнительных кнопок только на левой грани.

OKLICK 905G INVASION

Они выполняют действия: ВПЕРЕД и НАЗАД. Запрограммировать можно будет в дальнейшем уже в каждой игре отдельно.

OKLICK 905G INVASION

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Передняя часть заострена.

OKLICK 905G INVASION

Между ними зафиксировано колесико прокрутки с накладкой. Есть переключатель чувствительности сенсора. Задано четыре уровня: 800/1600/2400/3200 DPI.

OKLICK 905G INVASION

Боковые части заужены. В центре углубление, улучшающее хват. Общее качество сборки хорошее.

OKLICK 905G INVASION

На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора, нанесена наклейка с технической информацией. Кабель с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.

Тесты

OKLICK 905G INVASION

OKLICK 905G INVASION не требует установки драйвера. Софтом эта модель не сопровождается. Тесты велись с операционной системой Windows. Проблем в работе за время тестов замечено не было.

OKLICK 905G INVASION

Установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 3200 DPI. Тесты мышки велись на коврике с мягким типом покрытия. На уровнях 800 и 1600 DPI не было заметно акселерации и срывов. На высоких уровнях появлялась акселерация.

OKLICK 905G INVASION

Основные клавиши нажимались с хорошо слышимым щелчком. Срабатывали передаваемые команды быстро. Вес у манипулятора сбалансирован по всем осям.

Итоги

OKLICK 905G INVASION – игровая мышка для начинающих геймеров, а также хороший вариант при поиске периферии в ограниченном бюджете на покупку. Подсвечиваемый корпус, пара дополнительных клавиш и четыре уровня чувствительности сенсора.
Комментарии и отзывы OKLICK 905G INVASION
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