Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка OKLICK 905G INVASION относится к недорогому сегменту. Из ее особенностей отмечаются многоцветная подсветка, несколько уровней чувствительности сенсора, софт-тач покрытие и кабель в плетенной оплетке.

Комплектация

Средняя стоимость 580 рублей.Комплект включает документацию. Упаковано все в коробку с тематичным оформлением, в котором помимо мышки есть изображение чужого из популярной серии фильмов.

OKLICK 905G INVASION обзор

Внешний вид

Вся спинка покрыта рисунком в виде направленных в разную сторону молний. Они подсвечиваются.

Многоцветная подсветка, но без синхронизации и отдельного управления. Выглядит необычно.

Также зоны вдоль границы на боковой грани и боковая зона колесика. Отключить подсветку возможности нет. В целом работе не мешает, но заметно оживляет внешний вид.

Форма корпуса симметрична. Но рассматривать ее можно только правшам, учитывая расположение дополнительных кнопок только на левой грани.

Они выполняют действия: ВПЕРЕД и НАЗАД. Запрограммировать можно будет в дальнейшем уже в каждой игре отдельно.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Передняя часть заострена.

Между ними зафиксировано колесико прокрутки с накладкой. Есть переключатель чувствительности сенсора. Задано четыре уровня: 800/1600/2400/3200 DPI.

Боковые части заужены. В центре углубление, улучшающее хват. Общее качество сборки хорошее.

Тесты

На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора, нанесена наклейка с технической информацией. Кабель с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.

OKLICK 905G INVASION не требует установки драйвера. Софтом эта модель не сопровождается. Тесты велись с операционной системой Windows. Проблем в работе за время тестов замечено не было.

Установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 3200 DPI. Тесты мышки велись на коврике с мягким типом покрытия. На уровнях 800 и 1600 DPI не было заметно акселерации и срывов. На высоких уровнях появлялась акселерация.

Итоги

Основные клавиши нажимались с хорошо слышимым щелчком. Срабатывали передаваемые команды быстро. Вес у манипулятора сбалансирован по всем осям.OKLICK 905G INVASION – игровая мышка для начинающих геймеров, а также хороший вариант при поиске периферии в ограниченном бюджете на покупку. Подсвечиваемый корпус, пара дополнительных клавиш и четыре уровня чувствительности сенсора.