Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Средняя стоимость 580 рублей.
Многоцветная подсветка, но без синхронизации и отдельного управления. Выглядит необычно.
Также зоны вдоль границы на боковой грани и боковая зона колесика. Отключить подсветку возможности нет. В целом работе не мешает, но заметно оживляет внешний вид.
Форма корпуса симметрична. Но рассматривать ее можно только правшам, учитывая расположение дополнительных кнопок только на левой грани.
Они выполняют действия: ВПЕРЕД и НАЗАД. Запрограммировать можно будет в дальнейшем уже в каждой игре отдельно.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Передняя часть заострена.
Между ними зафиксировано колесико прокрутки с накладкой. Есть переключатель чувствительности сенсора. Задано четыре уровня: 800/1600/2400/3200 DPI.
Боковые части заужены. В центре углубление, улучшающее хват. Общее качество сборки хорошее.
На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора, нанесена наклейка с технической информацией. Кабель с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.
OKLICK 905G INVASION не требует установки драйвера. Софтом эта модель не сопровождается. Тесты велись с операционной системой Windows. Проблем в работе за время тестов замечено не было.
Установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 3200 DPI. Тесты мышки велись на коврике с мягким типом покрытия. На уровнях 800 и 1600 DPI не было заметно акселерации и срывов. На высоких уровнях появлялась акселерация.
Основные клавиши нажимались с хорошо слышимым щелчком. Срабатывали передаваемые команды быстро. Вес у манипулятора сбалансирован по всем осям.