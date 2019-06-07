Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры

2019-06-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - OPPO Reno; [165]
«Монобровь», «челка», «островок», «капелька» и широкие рамки больше не в тренде, они скорее характерны для недорогих смартфонов. В текущем году трендом становятся модели с безграничными экранами. Oppo один из законодателей моды, не так давно запустили продажи OPPO Reno с выезжающим модулем фронтальной камеры в виде «акульего плавника». Такая техническая реализация дала сразу ряд преимуществ относительно решений конкурентов.

OPPO Reno

Тестируемая нами версия доступна с рекомендованной стоимостью 39990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах.

OPPO Reno обзор

Комплектация

OPPO Reno

Поставляется в коробке со стильным оформлением. Комплект включает защитное стекло, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, USB кабель, зарядное устройство, качественные наушники, руководство пользователя и гарантийный талон.

OPPO Reno

OPPO Reno

Внешний вид

Выполнен OPPO Reno в стильном корпусе из закаленного стекла. Есть свои уникальные черты и характер, выделяющие его среди конкурентов.

OPPO Reno

Фронтальную сторону занимает активная зона экрана. Рамки узкие, все элементы перенесены в выезжающий модуль.

OPPO Reno

Визуально он напоминает «акулий плавник». Здесь вместе с фронтальной камерой, также находится светодиодная вспышка и разговорный динамик.

OPPO Reno

Срабатывает он моментально и бесшумно. На верхнем его торце находится микрофон шумоподавления. Для элемента заявлен ресурс в 200 тысяч срабатывания.

OPPO Reno

По центру крышки пара объективов они не выступают над плоскостью крышки. Ниже небольшой стилизованный выступ, защищающий линзы от появления царапин.

OPPO Reno

Толщина корпуса в самой широкой части 9 мм, весит 185 граммов. В руке лежит удобно, к качеству сборки претензий нет.

OPPO Reno

Доступен смартфон в двух версиях: черной и голубой. Обе с небольшим градиентом, который дополнен стеклянным покрытием.

OPPO Reno

На левой грани слот для пары SIM, и две раздельные кнопки регулировки громкости. С противоположной стороны кнопка включения.

OPPO Reno

Снизу у OPPO Reno находится аудиоразъем под проводные наушники, USB Type-C и решетка динамика.

OPPO Reno

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Срабатывает точно и быстро. Есть разблокировка по лицу.

Экран

На борту 6.4 дюймовый AMPOLED дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19 к 9. Экран с высоким уровнем яркости и детализации. Углы обзора широкие. Поддерживается технология Always on Display с выбором времени активации. Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроена цветопередача.

OPPO Reno

Начинка

OPPO Reno

В качестве платформы выбрн процессор Qualcomm Snapdragon 710. Выполнен он по 10-нм техпроцессу. Ядра Kryo 360 Gold и Kryo 360 Silver, графика Adreno 616. Этого хватает для игры в PUBG на высоких настройках графики.

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Приложения запускаются быстро, интерфейс работает плавно. Есть версия с объемом 256 Гбайт.

Связь

Работает в сетях LTE, качество приема отличное. Скорость загрузки файлов высокая. Проблем с российскими операторами замечено не было. Установленный тут модуль NFC поддерживает бесконтактные платежи. Для версий, заказанных с Китая, только поддержка платежной системы MasterCard. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 с кодеками aptX HD.

Аккумулятор

За автономную работу OPPO Reno отвечает батарейка с емкостью 3765 мАч. Её хватает на целый день в смешанном сценарии. Это около 17 часов на воспроизведение потокового видео. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC 3.0 c 20Вт зарядником.

Камера

Основной модуль – 48Мп Sony IMX586, объединяющий соседние пиксели. Снимает отлично, высокая детализация в дневное время с точной передачей цветов. Диафрагма F/1.7. Второй модуль 5Мп с диафрагмой F/2.4 для размытия фона.

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

OPPO Reno

В приложении есть творческие режимы и дополнительные режимы украшения лица. Оптическая стабилизация реализована в версии Zoom.

alt="OPPO Reno"

OPPO Reno

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Цифровая стабилизация есть для Full HD 60FPS.

Дневная съемка OPPO Reno

Ночная съемка OPPO Reno

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой ColorOS. Как и в случае с Vivo, она визуально схожа с iOS. Поддерживаются жесты управления, есть собственный магазин приложений. Дополнительная панель для вывода виджетов.

Итоги по OPPO Reno

OPPO Reno интересный вариант смартфона в среднем ценовом сегменте. Безрамочный экран без вырезов, привлекательный внешний вид, высокая автономность с быстрой зарядкой, отличное качество съемки, яркий дисплей, поддержка проводных наушников. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти, бесконтактной зарядки.

Комментарии:
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Pro пока...
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Pro покаИскатель утчек OnLeaks поделился видео и рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 Pro, выхо...
Стала известна цена фитнес-браслета Xiao...
Стала известна цена фитнес-браслета XiaoАвторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщает о том, что в Индии уже стартовал прием предварительных заказов...
Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мы...
Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мыСегодня мы рассмотрим недорогую игровую мышку Trust GXT140 MANX с перезаряжаемым аккумулятором и длительн...
Нужен ли курьер интернет-магазину?...
Нужен ли курьер интернет-магазину?Большинство из нас либо уже начало деятельность в сфере онлайн торговли, либо планирует открыть собств...
Как выбрать мультиварку: программы, мощн...
Как выбрать мультиварку: программы, мощнПриготовление пищи становится все более технологичным, каждому потребителю хочется воспользоваться пос...
Apple готовит страшный iPhone 2019...
Apple готовит страшный iPhone 2019На просторах интернета довольно давно появились фотографии смартфонов и рендеров, которые, вроде как, отн...
Cooler Master выпустила белую башню...
Cooler Master выпустила белую башнюКомпания Cooler Master официально представила систему воздушного охлаждения Hyper H410R White Edition, ко...
МегаФон и Cinia готовят новый проект...
МегаФон и Cinia готовят новый проектКомпании МегаФон и Cinia представили свой грандиозный проект, который позволит соединить «кабелем» Токио ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камерыОбзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры
Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсоромОбзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсором
Обзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагманаОбзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагмана
Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач
Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое пок...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое покХарактеристики За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В баз...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная рол...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролРелиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor