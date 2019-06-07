Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры

«Монобровь», «челка», «островок», «капелька» и широкие рамки больше не в тренде, они скорее характерны для недорогих смартфонов. В текущем году трендом становятся модели с безграничными экранами. Oppo один из законодателей моды, не так давно запустили продажи OPPO Reno с выезжающим модулем фронтальной камеры в виде «акульего плавника». Такая техническая реализация дала сразу ряд преимуществ относительно решений конкурентов.

OPPO Reno обзор

Тестируемая нами версия доступна с рекомендованной стоимостью 39990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в коробке со стильным оформлением. Комплект включает защитное стекло, силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, USB кабель, зарядное устройство, качественные наушники, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен OPPO Reno в стильном корпусе из закаленного стекла. Есть свои уникальные черты и характер, выделяющие его среди конкурентов.

Фронтальную сторону занимает активная зона экрана. Рамки узкие, все элементы перенесены в выезжающий модуль.

Визуально он напоминает «акулий плавник». Здесь вместе с фронтальной камерой, также находится светодиодная вспышка и разговорный динамик.

Срабатывает он моментально и бесшумно. На верхнем его торце находится микрофон шумоподавления. Для элемента заявлен ресурс в 200 тысяч срабатывания.

По центру крышки пара объективов они не выступают над плоскостью крышки. Ниже небольшой стилизованный выступ, защищающий линзы от появления царапин.

Толщина корпуса в самой широкой части 9 мм, весит 185 граммов. В руке лежит удобно, к качеству сборки претензий нет.

Доступен смартфон в двух версиях: черной и голубой. Обе с небольшим градиентом, который дополнен стеклянным покрытием.

На левой грани слот для пары SIM, и две раздельные кнопки регулировки громкости. С противоположной стороны кнопка включения.

Снизу у OPPO Reno находится аудиоразъем под проводные наушники, USB Type-C и решетка динамика.

Экран

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Срабатывает точно и быстро. Есть разблокировка по лицу.На борту 6.4 дюймовый AMPOLED дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19 к 9. Экран с высоким уровнем яркости и детализации. Углы обзора широкие. Поддерживается технология Always on Display с выбором времени активации. Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроена цветопередача.

Начинка

В качестве платформы выбрн процессор Qualcomm Snapdragon 710. Выполнен он по 10-нм техпроцессу. Ядра Kryo 360 Gold и Kryo 360 Silver, графика Adreno 616. Этого хватает для игры в PUBG на высоких настройках графики.

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Приложения запускаются быстро, интерфейс работает плавно. Есть версия с объемом 256 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Камера

Работает в сетях LTE, качество приема отличное. Скорость загрузки файлов высокая. Проблем с российскими операторами замечено не было. Установленный тут модуль NFC поддерживает бесконтактные платежи. Для версий, заказанных с Китая, только поддержка платежной системы MasterCard. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 с кодеками aptX HD.За автономную работу OPPO Reno отвечает батарейка с емкостью 3765 мАч. Её хватает на целый день в смешанном сценарии. Это около 17 часов на воспроизведение потокового видео. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC 3.0 c 20Вт зарядником.Основной модуль – 48Мп Sony IMX586, объединяющий соседние пиксели. Снимает отлично, высокая детализация в дневное время с точной передачей цветов. Диафрагма F/1.7. Второй модуль 5Мп с диафрагмой F/2.4 для размытия фона.

В приложении есть творческие режимы и дополнительные режимы украшения лица. Оптическая стабилизация реализована в версии Zoom.

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Дневная съемка OPPO Reno

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Цифровая стабилизация есть для Full HD 60FPS.

Ночная съемка OPPO Reno

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой ColorOS. Как и в случае с Vivo, она визуально схожа с iOS. Поддерживаются жесты управления, есть собственный магазин приложений. Дополнительная панель для вывода виджетов.

Итоги по OPPO Reno

OPPO Reno интересный вариант смартфона в среднем ценовом сегменте. Безрамочный экран без вырезов, привлекательный внешний вид, высокая автономность с быстрой зарядкой, отличное качество съемки, яркий дисплей, поддержка проводных наушников. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти, бесконтактной зарядки.