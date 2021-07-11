Обзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассеты

Тестируемый сегодня контейнер ORICO 2580U3 позволяет самостоятельно собрать внешний диск с быстрой передачей данных. Его отличает простота сборки и интересный внешний вид со стилизацией под аудиокассету.

ORICO 2580U3

Приобрести в среднем можно за 730 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением контейнера. Включает набор наклеек, кабель USB 3.1, инструкцию на русском языке.

ORICO 2580U3

Внешний вид

Корпус выполнен из прозрачного пластика. Разбирается сдвигом крышки в сторону. Сам способ фиксации надежен, самопроизвольно в сумке не открывается.

ORICO 2580U3

В комплекте идут стилизованные под аудиокассету наклейки на две стороны. С ними внешний вид заметно преображается.

ORICO 2580U3

На одной из сторон зафиксирована печатная плата с контроллером и SATA интерфейсом. Ставить можно как HDD диски, так и SSD. Твердотельные диски оптимальный вариант, позволяющий получить высокие скорости работы с данными.

ORICO 2580U3

Сбоку разъем USB 3.1. В комплекте есть кабель с полноразмерным USB. Для работы такой внешний диск не требует дополнительной подачи питания.

ORICO 2580U3

Подключали собранный диск к ПК, ноутбуку и телевизору. Определяется корректно. При длительной работе не зависает.

ORICO 2580U3

Тесты

CrystalDiskMark

ORICO 2580U3

AJA

ORICO 2580U3

Anvils

ORICO 2580U3

Итоги

Контейнер ORICO 2580U3 позволяет самостоятельно выбрать требуемый объем данных или с пользой использовать уже приобретенный ранее твердотельный диск типоразмера 2.5-дюйма. Стилизованный под аудиокассету внешний вид, высокие скорости обмена данными и простая сборка.
Комментарии и отзывы ORICO 2580U3
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