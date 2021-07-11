Обзор ORICO 2580U3. Контейнер для внешнего диска в виде аудиокассеты

Тестируемый сегодня контейнер ORICO 2580U3 позволяет самостоятельно собрать внешний диск с быстрой передачей данных. Его отличает простота сборки и интересный внешний вид со стилизацией под аудиокассету.
Приобрести в среднем можно за 730 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку с изображением контейнера. Включает набор наклеек, кабель USB 3.1, инструкцию на русском языке.
Внешний вид
Корпус выполнен из прозрачного пластика. Разбирается сдвигом крышки в сторону. Сам способ фиксации надежен, самопроизвольно в сумке не открывается.
В комплекте идут стилизованные под аудиокассету наклейки на две стороны. С ними внешний вид заметно преображается.
На одной из сторон зафиксирована печатная плата с контроллером и SATA интерфейсом. Ставить можно как HDD диски, так и SSD. Твердотельные диски оптимальный вариант, позволяющий получить высокие скорости работы с данными.
Сбоку разъем USB 3.1. В комплекте есть кабель с полноразмерным USB. Для работы такой внешний диск не требует дополнительной подачи питания.
Подключали собранный диск к ПК, ноутбуку и телевизору. Определяется корректно. При длительной работе не зависает.
Тесты
CrystalDiskMark
AJA
Anvils
Итоги
Контейнер ORICO 2580U3 позволяет самостоятельно выбрать требуемый объем данных или с пользой использовать уже приобретенный ранее твердотельный диск типоразмера 2.5-дюйма. Стилизованный под аудиокассету внешний вид, высокие скорости обмена данными и простая сборка.