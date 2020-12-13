Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК

Чаще всего беспроводные наушники, колонки, мышки и клавиатуры рассматриваются для планшетов, ноутбуков и моноблок, из-за отсутствия поддержки Bluetooth на настольных ПК. Но отказаться от лишних проводов на рабочем столе можно и здесь. Добавить эту поддержку можно с помощью адаптера ORICO BTA-408, подключаемого в USB-разъем на материнской плате.

Комплектация

К тому же стоит данный адаптер недорого и при этом предлагает универсальность при выборе поддерживаемых операционных систем Windows.

Упакован в прозрачный блистер. Комплект включает руководство пользователя, диск с программным обеспечением и гарантийный талон.

Внешний вид

По габаритам она заметно меньше флешки. За пределы USB разъема на материнской плате выступает только незначительно.

Выполнен корпус из пластика. Форма удобная для хвата пальцами при установке и снятии.

На время хранения коннектор USB можно будет защитить с помощью колпачка.

Тест

Сам адаптер ORICO BTA-408 вышел в нескольких расцветках корпуса, как с классическими цветами, так и яркими.Построен на базе контроллера BCM20702. Протокол Bluetooth версии 4.0. Одновременно можно подключить до 7 разных устройств, но только 1 из них будет аудио. За время тестирования мы использовали его для воспроизведения музыки с ПК, подключения беспроводной периферии, клавиатуры мышки.

Соединение стабильное. Отключений адаптера за время длительных тестов замечено не было. Подключаемые устройства можно будет размещать на удалении от адаптера. В итоге получаем на рабочем столе полное отсутствие проводов и только один занятый USB на материнской плате или ноутбуке. Также использовали для передачи данных между ПК и смартфоном.

Для Windows 10 потребовалась установка драйвера, доступен он на официальном сайте производителя.

Итоги по ORICO BTA-408

После в трее появляется иконки Bluetooth. Сам процесс добавления и управления устройствами использует встроенные инструменты операционной системы.ORICO BTA-408 позволяет при скромных финансовых вложениях добавить в систему поддержку подключения беспроводных устройств. Компактные габариты, простая установка, подключение до 7 устройств, передача звука без задержек и шумов.