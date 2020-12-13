Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК

Чаще всего беспроводные наушники, колонки, мышки и клавиатуры рассматриваются для планшетов, ноутбуков и моноблок, из-за отсутствия поддержки Bluetooth на настольных ПК. Но отказаться от лишних проводов на рабочем столе можно и здесь. Добавить эту поддержку можно с помощью адаптера ORICO BTA-408, подключаемого в USB-разъем на материнской плате.

ORICO BTA-408

К тому же стоит данный адаптер недорого и при этом предлагает универсальность при выборе поддерживаемых операционных систем Windows.

Комплектация

ORICO BTA-408

Упакован в прозрачный блистер. Комплект включает руководство пользователя, диск с программным обеспечением и гарантийный талон.

ORICO BTA-408

Внешний вид

По габаритам она заметно меньше флешки. За пределы USB разъема на материнской плате выступает только незначительно.

ORICO BTA-408

Выполнен корпус из пластика. Форма удобная для хвата пальцами при установке и снятии.

ORICO BTA-408

На время хранения коннектор USB можно будет защитить с помощью колпачка.

ORICO BTA-408

Сам адаптер ORICO BTA-408 вышел в нескольких расцветках корпуса, как с классическими цветами, так и яркими.

Тест

Построен на базе контроллера BCM20702. Протокол Bluetooth версии 4.0. Одновременно можно подключить до 7 разных устройств, но только 1 из них будет аудио. За время тестирования мы использовали его для воспроизведения музыки с ПК, подключения беспроводной периферии, клавиатуры мышки.

ORICO BTA-408

Соединение стабильное. Отключений адаптера за время длительных тестов замечено не было. Подключаемые устройства можно будет размещать на удалении от адаптера. В итоге получаем на рабочем столе полное отсутствие проводов и только один занятый USB на материнской плате или ноутбуке. Также использовали для передачи данных между ПК и смартфоном.

ORICO BTA-408

Для Windows 10 потребовалась установка драйвера, доступен он на официальном сайте производителя.

ORICO BTA-408

После в трее появляется иконки Bluetooth. Сам процесс добавления и управления устройствами использует встроенные инструменты операционной системы.

Итоги по ORICO BTA-408

ORICO BTA-408 позволяет при скромных финансовых вложениях добавить в систему поддержку подключения беспроводных устройств. Компактные габариты, простая установка, подключение до 7 устройств, передача звука без задержек и шумов.
Комментарии и отзывы ORICO BTA-408
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