Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК

К тому же стоит данный адаптер недорого и при этом предлагает универсальность при выборе поддерживаемых операционных систем Windows.
Комплектация
Упакован в прозрачный блистер. Комплект включает руководство пользователя, диск с программным обеспечением и гарантийный талон.
Внешний видПо габаритам она заметно меньше флешки. За пределы USB разъема на материнской плате выступает только незначительно.
Выполнен корпус из пластика. Форма удобная для хвата пальцами при установке и снятии.
На время хранения коннектор USB можно будет защитить с помощью колпачка.
Сам адаптер ORICO BTA-408 вышел в нескольких расцветках корпуса, как с классическими цветами, так и яркими.
ТестПостроен на базе контроллера BCM20702. Протокол Bluetooth версии 4.0. Одновременно можно подключить до 7 разных устройств, но только 1 из них будет аудио. За время тестирования мы использовали его для воспроизведения музыки с ПК, подключения беспроводной периферии, клавиатуры мышки.
Соединение стабильное. Отключений адаптера за время длительных тестов замечено не было. Подключаемые устройства можно будет размещать на удалении от адаптера. В итоге получаем на рабочем столе полное отсутствие проводов и только один занятый USB на материнской плате или ноутбуке. Также использовали для передачи данных между ПК и смартфоном.
Для Windows 10 потребовалась установка драйвера, доступен он на официальном сайте производителя.
После в трее появляется иконки Bluetooth. Сам процесс добавления и управления устройствами использует встроенные инструменты операционной системы.