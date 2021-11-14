Обзор ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF. Коврики из пробкового материала

Тестируемые сегодня коврики для мышки и рабочего стола выполнены в духе текущих трендов, касающихся заботы об экологии. ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF имеют схожее исполнение, отличия между ними заключаются в габаритах.

Комплектация

Внешний вид и эксплуатация

Стоимость – 2400 и 600 рублей соответственно.В комплекте с ними идет документация. Старшая версия упакована в коробку прямоугольной формы с прозрачным окошком, а младшая в пакете.В качестве основного материала выбран экологичный материал. Он прошел специальную технологию обработку.

Сохранена текстура пробковый материал, но была повышена износоустойчивость. Это важно с учетом того, что по поверхности коврика будет двигаться мышка.

Он устойчив к излому, можно сворачивать в тубус, упрощая переноску. Мы с момента распаковки и до публикации эксплуатировали их в течение двух месяцев, проблем за это время не обнаружили.

Поверхность приятна тактильно. Отсутствуют декоративные рисунки, а штампованный в углу логотип бренда не привлекает себе повышенного внимания. По периметру пропущен аккуратный стежок нитками.

Отличия между ковриками заключается в площади. Габариты ORICO CMP48-CF составляют 800 на 400 мм. Толщина покрытия 7 мм.

Этой площади достаточно для размещения клавиатуры с подставкой, тачпада и остается свободное пространство для движения мышки в разных направлениях.

ORICO CMP23-CF имеет традиционные для коврика под мышку размеры. Это покрытие с шириной и длиной 300 на 200 мм. Толщина 3 мм.

В тех задачах, когда требуется только покрытие под мышку этот вариант оптимален. Его можно брать с собой вместе с ноутбуком.

Итоги

С этими ковриками корректно работали мышки с разными сенсорами. Проблем. С точностью замечено не было. Перемещение контролируемо.Как итог, это удобные в эксплуатации коврики, позволяющие получить точную работу мышки и улучшив внешний вид рабочего места. Он не уступает тканевым коврикам в вопросах устойчивости к загрязнениям и стиранию. ORICO CMP48-CF для размещения клавиатуры и мышки, а ORICO CMP23-CF только под мышку, но его можно брать с собой в поездки.