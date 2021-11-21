Обзор ORICO CRS31. Карманный картридер

Карты памяти часто используются в качестве накопителя для записи и хранения данных в разных типах устройства, например экшен-камеры, цифровые камеры, смартфоны, видеорегистраторы, квадрокоптеры и IP-камеры, а также много других типов устройств. Но при необходимости переноса этих данных для дальнейшей обработки на ПК требуется наличие совместимого слота для чтения на конечном устройстве.

Комплектация

Тестируемый картридер поддерживает разные типы накопителей и относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя его стоимость 1250 рублей.Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из пластика черного цвета. Карманный вариант, который можно носить с собой в фотосумке или с ноутбуком.

Боковые грани корпуса закруглены. Сборка проведена качественно. К плюсам отнесем строгий внешний вид и отсутствие броских декоративных элементов. Отметим только компактный светодиодный индикатор на крышке.

Слоты под карты памяти разного типа распределены по боковым граням. Для ускорения поиска соответствующие маркировки нанесены на верхнюю грань.

На одной из них слоты под SD и microSD. По краям CF и MS форматы.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. Используемый интерфейс подключения и особенности исполнения самого картридера дают скорости до 95 Мбайт/сек.

ORICO CRS31 поддерживает все актуальные операционные системы. Мы проверяли работы на Windows 10, Windows 11 и MacOS. Определился автоматически. Проблем со считыванием разных типов накопителей не было. Приведем данные по карте Toshiba Exceria Pro UHS-II.

Итоги

ORICO CRS31 – недорогой картридер с поддержкой актуальных карт памяти, обеспечивающие высокие скорости обмена данными и совместимый с разными платформами.