Обзор ORICO CRS31. Карманный картридер

Тестируемый картридер поддерживает разные типы накопителей и относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя его стоимость 1250 рублей.
Боковые грани корпуса закруглены. Сборка проведена качественно. К плюсам отнесем строгий внешний вид и отсутствие броских декоративных элементов. Отметим только компактный светодиодный индикатор на крышке.
Слоты под карты памяти разного типа распределены по боковым граням. Для ускорения поиска соответствующие маркировки нанесены на верхнюю грань.
На одной из них слоты под SD и microSD. По краям CF и MS форматы.
Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. Используемый интерфейс подключения и особенности исполнения самого картридера дают скорости до 95 Мбайт/сек.
ORICO CRS31 поддерживает все актуальные операционные системы. Мы проверяли работы на Windows 10, Windows 11 и MacOS. Определился автоматически. Проблем со считыванием разных типов накопителей не было. Приведем данные по карте Toshiba Exceria Pro UHS-II.