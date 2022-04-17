Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и планшетов

Сегодня в центре внимания компактный аксессуар позволяющий зафиксировать пять смартфонов или планшетов для проведения сеанса зарядки или просмотра мультимедийного контента. ORICO DK305-BK позволяет проводить процесс восстановления и хранить носимые устройства аккуратно, а также она совместима и с другими аксессуарами, например, зарядными хабами.

Вышел в черном и белом вариантах исполнения. Поставляется в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением аксессуара и данными по спецификациям.

Корпус цельнолитой. Основной материал пластик с матовым покрытием. Аксессуар из категории «ломаться здесь нечему».

На верхней грани пять канавок, толщина которых позволяет установить смартфон как без чехла, так и с ним. При любой компоновке сохраняет устойчивость, не опрокидывается.

С учетом необходимости доступа к разъему питания на корпусе смартфона они ставятся в ландшафтной ориентации. Расстояние между канавками позволит заряжать в ORICO DK305-BK сразу пять смартфонов или планшетов.

На передней и тыльной части вырезы, используемые для укладки кабелей в общий пучок. Аккуратная организация рабочего пространства.

Для просмотра фильмов и роликов подходит условно, при узких боковых рамках часть пространства будет перекрыта и не видна.

В целом получаем хорошо исполненный и аккуратный органайзер для проведения проводной зарядки смартфонов и планшетов. При этом он еще и стоит недорого.

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