Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и планшетов

Вышел в черном и белом вариантах исполнения. Поставляется в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением аксессуара и данными по спецификациям.
Корпус цельнолитой. Основной материал пластик с матовым покрытием. Аксессуар из категории «ломаться здесь нечему».
На верхней грани пять канавок, толщина которых позволяет установить смартфон как без чехла, так и с ним. При любой компоновке сохраняет устойчивость, не опрокидывается.
С учетом необходимости доступа к разъему питания на корпусе смартфона они ставятся в ландшафтной ориентации. Расстояние между канавками позволит заряжать в ORICO DK305-BK сразу пять смартфонов или планшетов.
На передней и тыльной части вырезы, используемые для укладки кабелей в общий пучок. Аккуратная организация рабочего пространства.
Для просмотра фильмов и роликов подходит условно, при узких боковых рамках часть пространства будет перекрыта и не видна.
В целом получаем хорошо исполненный и аккуратный органайзер для проведения проводной зарядки смартфонов и планшетов. При этом он еще и стоит недорого.