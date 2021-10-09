Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB

Средняя стоимость – 1200 рублей.
На крышку корпуса нанесен логотип производителя. Внешние поверхности матовые, не пачкаются следами пальцев.
Разъемы USB 3.0 распределены по боковым граням. Три с одной стороны и один еще на дальней грани.
Задействовать можно все коннекторы. В ORICO HS4U-U3 предусмотрели возможность подачи дополнительного питания.
Коннектор на нижем торце. Это MicroUSB, к которому можно подключить блок питания от смартфона.
Интерфейсный кабель с длиной 20 сантиметров. Оптимально для размещения рядом с ноутбуком или вывод разъемов с тыльной стороны на верхнюю крышку.
Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Сечение у него широкое. При продолжительной работе и нагрузке заметно не нагревается.
Для работы концентратор не требует установки драйвера. Определялись разные типы устройство корректно.
Помимо флешек подключали адаптер беспроводного подключения от наушников и веб-камеру. Одновременное задействование всех разъемов не нарушало работу подключенных устройств.