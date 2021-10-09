Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB

Тестируемый сегодня концентратор ORICO HS4U-U3 располагает четырьмя скоростными USB и поддерживает возможность дополнительной подачи питания. Поддерживает настольные системы и ноутбуки, работающие на базе Windows, Linux и Mac OS.

ORICO HS4U-U3

Средняя стоимость – 1200 рублей.

Комплектация

Аксессуар упакован в компактную коробку с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и инструкцию.

ORICO HS4U-U3

Внешний вид

Корпус концентратора и интерфейсный кабель окрашены в белый цвет. Выглядит привлекательной и визуально уменьшает габариты.

ORICO HS4U-U3

На крышку корпуса нанесен логотип производителя. Внешние поверхности матовые, не пачкаются следами пальцев.

ORICO HS4U-U3

Разъемы USB 3.0 распределены по боковым граням. Три с одной стороны и один еще на дальней грани.

ORICO HS4U-U3

Задействовать можно все коннекторы. В ORICO HS4U-U3 предусмотрели возможность подачи дополнительного питания.

ORICO HS4U-U3

Коннектор на нижем торце. Это MicroUSB, к которому можно подключить блок питания от смартфона.

ORICO HS4U-U3

Интерфейсный кабель с длиной 20 сантиметров. Оптимально для размещения рядом с ноутбуком или вывод разъемов с тыльной стороны на верхнюю крышку.

ORICO HS4U-U3

Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Сечение у него широкое. При продолжительной работе и нагрузке заметно не нагревается.

ORICO HS4U-U3

Для работы концентратор не требует установки драйвера. Определялись разные типы устройство корректно.

ORICO HS4U-U3

Помимо флешек подключали адаптер беспроводного подключения от наушников и веб-камеру. Одновременное задействование всех разъемов не нарушало работу подключенных устройств.

Тесты

ORICO HS4U-U3

ORICO HS4U-U3

ORICO HS4U-U3

Итоги

ORICO HS4U-U3 – недорогой концентратор с четырьмя скоростными USB. Компактные габариты, аккуратный внешний вид и возможность подачи дополнительного питания.
Комментарии и отзывы ORICO HS4U-U3
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