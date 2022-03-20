Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука

Привод под CD/DVD диски устанавливался в большинство ноутбуков ранее. Позже при уменьшении габаритов и в целом снижения актуальности такого типа накопителей, от них начали отказываться. Но сами ноутбуки все еще продолжают эксплуатироваться, при чем в недорогом ценовом сегменте такие устройства с приводом продаются и сейчас. Использовать эту конструктивную особенность можно для расширения постоянной памяти под хранение данных. Это позволит сделать изучаемые сегодня салазки ORICO M95SS

Комплектация

Упакована в коробку с изображением адаптера и данными по его спецификациям. Комплект его включает основной элемент, заглушку, отвертку.

Внешний вид

Выполнен корпус адаптера из алюминиевого сплава. Подходит для ноутбуков с высотой от 9 до 9.5 мм.

Устанавливается один жесткий или твердотельный диск типоразмера 2.5 дюйма. Подходят накопители толщиной от 7 до 9 мм. Интерфейс SATA.

Процесс монтажа с заменой можно провести самостоятельно без обращения в сервис. Он приводит к снятию с гарантийного обслуживания. В большинстве случаев достаточно открутить один винт на крышке.

После этого извлекается дисковод и на его место устанавливается адаптер с предварительно зафиксированным HDD/SDD диском.

Возвращается снятый ранее винт на крышке и остается зафиксировать декоративную заглушку. На ней помимо логотипа бренда есть светодиодный индикатор активности.

Не требуется установка драйверов и софта. Накопитель автоматически был определен в операционной системе Windows 10.

Совместим с ноутбуками разных производителей, включая и ноутбуки Appl, выпускаемые ранее с приводом. У него есть переключатель между четырьмя режимами работы, каждый из которых соответствует разным производителям.

Итоги

С учетом того, что CD/DVD диски потеряли актуальность, ORICO M95SS позволит расширить объем внутреннего пространства под хранение данных. Совместимость с HDD и SDD, простой монтаж, совместимость с разными производителями ноутбуков, невысокая стоимость, декоративная заглушка в комплекте.