Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука

Упакована в коробку с изображением адаптера и данными по его спецификациям. Комплект его включает основной элемент, заглушку, отвертку.
Устанавливается один жесткий или твердотельный диск типоразмера 2.5 дюйма. Подходят накопители толщиной от 7 до 9 мм. Интерфейс SATA.
Процесс монтажа с заменой можно провести самостоятельно без обращения в сервис. Он приводит к снятию с гарантийного обслуживания. В большинстве случаев достаточно открутить один винт на крышке.
После этого извлекается дисковод и на его место устанавливается адаптер с предварительно зафиксированным HDD/SDD диском.
Возвращается снятый ранее винт на крышке и остается зафиксировать декоративную заглушку. На ней помимо логотипа бренда есть светодиодный индикатор активности.
Не требуется установка драйверов и софта. Накопитель автоматически был определен в операционной системе Windows 10.
Совместим с ноутбуками разных производителей, включая и ноутбуки Appl, выпускаемые ранее с приводом. У него есть переключатель между четырьмя режимами работы, каждый из которых соответствует разным производителям.