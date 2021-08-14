Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитора

При классическом расположении корпуса в нижней зоне, разъемы USB на материнской плате труднодоступны. Это же касается моноблоков. Тестируемый сегодня концентратор ORICO MH4PU позволяет аккуратно организовать свое рабочее пространство. Его исполнение отличается от моделей рассмотренных ранее, возможностью фиксации на столешнице или нижней рамке монитора.

Комплектация и внешний вид

Приобрести его можно в российских магазинах со средней стоимостью в 1 630 рублей.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает сам адаптер, кабель подключения и документацию.

Выполнен в корпусе из анодированного алюминия. Минимализм и выдержанный стиль в духе устройств от Apple.

Для него предполагается фиксация с помощью прижимного винта. После установки не смещается. Поверхность на которую ставиться не повреждается.

Его можно установить на нижнюю грань моноблока или монитора. В таком положении все четыре разъема будут находится в пределах быстрого доступа.

Также как вариант зафиксировать на одной из боковых сторон рабочего стола. Разъемы для подключения будут направлены вверх. Вероятнее со временем в них может попадать пыль, поэтому можем предположить, что предпочтительнее для него именно нижняя рамка монитора.

Подобрать можно будет в зависимости от частоты подключения устройств к адаптеру, а также личных предпочтений. Отсутствие двухстороннего скотча для крепления, позволит изменять положение в последующем.

Как и отмечали выше, четыре скоростных USB. У ORICO MH4PU расположены они на одной грани. Задействовать можно одновременно все.

С обратной стороны вход USB 3.0 для подключения к ПК, ноутбуку или моноблоку. В комплекте есть двухсторонний USB-кабель. В центральной части светодиодный индикатор активности.

Предусмотрен отдельный microUSB разъем, его можно использовать для дополнительной подачи питания, если предполагается большое количество подключенных накопителей или зарядка смартфона. В 2021 году правильнее был бы выбор в пользу USB-C.

В качестве контролера выступает GL3220. Для работы не требуется установка драйвера и софта. Скорость соответствует требованиям USB 3.0. Тесты

Итоги

ORICO MH4PU дает возможность аккуратной организации рабочего пространства, упростив подключение беспроводных адаптеров, скоростных флешек и внешних дисков. Оптимальный вариант для установки на нижнюю рамку монитора или моноблока. Алюминиевый корпус и четыре скоростные USB, съемный кабель подключения. К условным минусам отнесем выбор в пользу microUSB вместо USB-C для дополнительной подачи питания.