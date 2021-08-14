Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитора

Приобрести его можно в российских магазинах со средней стоимостью в 1 630 рублей.
Выполнен в корпусе из анодированного алюминия. Минимализм и выдержанный стиль в духе устройств от Apple.
Для него предполагается фиксация с помощью прижимного винта. После установки не смещается. Поверхность на которую ставиться не повреждается.
Его можно установить на нижнюю грань моноблока или монитора. В таком положении все четыре разъема будут находится в пределах быстрого доступа.
Также как вариант зафиксировать на одной из боковых сторон рабочего стола. Разъемы для подключения будут направлены вверх. Вероятнее со временем в них может попадать пыль, поэтому можем предположить, что предпочтительнее для него именно нижняя рамка монитора.
Подобрать можно будет в зависимости от частоты подключения устройств к адаптеру, а также личных предпочтений. Отсутствие двухстороннего скотча для крепления, позволит изменять положение в последующем.
Как и отмечали выше, четыре скоростных USB. У ORICO MH4PU расположены они на одной грани. Задействовать можно одновременно все.
С обратной стороны вход USB 3.0 для подключения к ПК, ноутбуку или моноблоку. В комплекте есть двухсторонний USB-кабель. В центральной части светодиодный индикатор активности.
Предусмотрен отдельный microUSB разъем, его можно использовать для дополнительной подачи питания, если предполагается большое количество подключенных накопителей или зарядка смартфона. В 2021 году правильнее был бы выбор в пользу USB-C.
В качестве контролера выступает GL3220. Для работы не требуется установка драйвера и софта. Скорость соответствует требованиям USB 3.0. Тесты