Обзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышки

Изучаемый сегодня коврик позволяет не только получить четкое позиционирование мышки, но и улучшить опыт работы с клавиатурой. Выполнен в тканевом формате и на нем отсутствует броское оформление позволяя рассматривать не только под игровой сеттинг, но и для рабочего места.

ORICO MPS8030

Средняя стоимость составляет 1400 рублей. Доступен в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Поставляется упакованы в целофанновую сумку с затягивающим ремешком. На боковую грань нанесена наклейка с техническими данными по производителю.

ORICO MPS8030

Внешний вид

Габариты коврика составляют 800 на 300 мм. Лицевая его часть выполнена из ткани, приятно тактильно и обеспечивающей контролируемое сопротивление при перемещении мышки по поверхности.

ORICO MPS8030

По периметру аккуратный стежок нитками, предотвращающий разделение на отдельные слои при длительной эксплуатации.

ORICO MPS8030

В углу нанесен логотип бренда. Из негативных моментов отметим дополнительный блок с корпоративными данными на английском и китайском языке. Пользы не несет, но при этом заметно ухудшает внешний вид и изначальную строгость, заложенную в эту модель.

ORICO MPS8030

Толщина покрытия 3 мм. Коврик быстро выпрямился после распаковки. Продавливаясь, восстанавливает форму.

ORICO MPS8030

Основание у коврика прорезинено. По поверхности стола не смещается.

ORICO MPS8030

Его площади достаточно под свободное размещение клавиатуры и движений в стороны мышкой.

ORICO MPS8030

Тестировался как с оптическими, так и лазерными мышками. Проблем в работе сенсора замечено не было. Сопротивление контролируемо, при этом тефлоновые ножки не подвергаются повышенному износу.

ORICO MPS8030

Итоги

ORICO MPS803 – недорогой игровой коврик в XXL-типоразмере. Отличное решение под организацию рабочего места с клавиатурой и мышки. Тканевая текстура, минимализм и прошитые края.
Комментарии и отзывы ORICO MPS8030
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