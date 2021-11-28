Обзор ORICO MPS8030. Коврик для клавиатуры и мышки

Средняя стоимость составляет 1400 рублей. Доступен в ключевых российских магазинах.
По периметру аккуратный стежок нитками, предотвращающий разделение на отдельные слои при длительной эксплуатации.
В углу нанесен логотип бренда. Из негативных моментов отметим дополнительный блок с корпоративными данными на английском и китайском языке. Пользы не несет, но при этом заметно ухудшает внешний вид и изначальную строгость, заложенную в эту модель.
Толщина покрытия 3 мм. Коврик быстро выпрямился после распаковки. Продавливаясь, восстанавливает форму.
Основание у коврика прорезинено. По поверхности стола не смещается.
Его площади достаточно под свободное размещение клавиатуры и движений в стороны мышкой.
Тестировался как с оптическими, так и лазерными мышками. Проблем в работе сенсора замечено не было. Сопротивление контролируемо, при этом тефлоновые ножки не подвергаются повышенному износу.