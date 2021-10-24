Обзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшета

Она поддерживает как планшеты, так и ноутбуки. Средняя стоимость – 1530 рублей.
Габариты у нее в таком положении компактные. Поместится в чехле для ноутбука или кармане рюкзака.
Выполнена из прочного ABS-пластика. Он изсноустойчивый и не подвержен загрязнению.
Вышла подставка в белом, сером и черном вариантах исполнения.
Как и отмечали выше, ставить можно ноутбуки с разной диагональю экрана или планшеты. Для предотвращения смещения после установки есть выступ в основании и прорезиненные накладки.
Поддерживается до 7 разных положений у подъемной подставки. Каждой соответствуют свои вырезы по краям.
На малых углах подъема уже остается достаточный зазор для свободного доступа воздуха к вентиляционным решеткам. Повышается удобство печати.
С увеличением углов уже потребуется использование внешней периферии. Хотя мы использовали ORICO NSN-C1 на столе, рассчитанным на работу стоя. И с большими углами было вполне комфортно взаимодействовать с интерфейсом.
Помимо ноутбуков можно ставить планшеты. Выбор углов наклона позволит подобрать удобные положения как для просмотра мультимедийного контента, так и использования в качестве альтернативы ноутбуку с подключением беспроводной периферии.
Ее же можно использовать с одним из ранее протестированных USB-концентраторов с подключением внешнего монитора, клавиатуры и мышки.
Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Удобная и простая конструкция.