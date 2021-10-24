Обзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшета

У большинства ноутбуков вентиляционные решетки расположены на основании и при прямом размещении на столе доступ к ним воздуха ограничен. Как итог, особенно при выполнении ресурсоемких задач или в играх, идет заметный нагрев, который создает проблемы со стабильностью работы системы и приводит к уменьшению ресурса используемого устройства. Тестируемая сегодня подставка ORICO NSN-C1 не только решает вопрос отвода тепла, но и улучшает эргономику.

Комплектация

Она поддерживает как планшеты, так и ноутбуки. Средняя стоимость – 1530 рублей.Упакована в коробку с изображением подставки и данными по ее особенностям конструкции. Комплект включает руководство пользователя и благодарность за покупку.

Внешний вид

В собранном состоянии ее можно носить как небольшую сумку. На ее боковой грани вырез, используемый в качестве ручки для переноски.

Габариты у нее в таком положении компактные. Поместится в чехле для ноутбука или кармане рюкзака.

Выполнена из прочного ABS-пластика. Он изсноустойчивый и не подвержен загрязнению.

Вышла подставка в белом, сером и черном вариантах исполнения.

Как и отмечали выше, ставить можно ноутбуки с разной диагональю экрана или планшеты. Для предотвращения смещения после установки есть выступ в основании и прорезиненные накладки.

Поддерживается до 7 разных положений у подъемной подставки. Каждой соответствуют свои вырезы по краям.

На малых углах подъема уже остается достаточный зазор для свободного доступа воздуха к вентиляционным решеткам. Повышается удобство печати.

С увеличением углов уже потребуется использование внешней периферии. Хотя мы использовали ORICO NSN-C1 на столе, рассчитанным на работу стоя. И с большими углами было вполне комфортно взаимодействовать с интерфейсом.

Помимо ноутбуков можно ставить планшеты. Выбор углов наклона позволит подобрать удобные положения как для просмотра мультимедийного контента, так и использования в качестве альтернативы ноутбуку с подключением беспроводной периферии.

Ее же можно использовать с одним из ранее протестированных USB-концентраторов с подключением внешнего монитора, клавиатуры и мышки.

Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Удобная и простая конструкция.

Итоги

ORICO NSN-C1 – недорогая подставка для ноутбука и планшета. Универсальная форма, компактные габариты и легкий вес, семь фиксируемых положений.