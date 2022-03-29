Обзор ORICO PBS95-BK. Жесткий кейс для аксессуаров и мелочевки

В центре внимания сегодня жесткий кейс ORICO PBS95-BK для хранения аксессуаров, наушников, экшен-камеры и других компактных устройств. Он защищает от статического электричества, влаги и механических повреждений.

Поставляется упакованным в прозрачный пакет с наклейкой, на которую нанесена техническая информация по аксессуару и производителю.

Ширина боковых граней 100 мм. Толщина корпуса 40 мм. Внутренняя ширина при этом 90 мм.

Это карманный вариант исполнения, который можно носить с собой повседневно во внутреннем кармане куртки/пиджака или дамской сумочке.

Внешние поверхности c текстурой под карбон. Нанесен логотип бренда на крышке.

Используется замок-молния. Язычок с удобным хватом. На одной из боковых граней ушко с установленным карабином.

Внутренний отсек ORICO PBS95-BK с мягкой подкладкой. Обе стороны с углублением и хранить аксессуары можно в двух половинках кейса.

На одной из сторон есть сетка, упрощающая аккуратную укладку внутри кейса.

С учетом стоимости в 500 рублей получаем хороший вариант для аккуратного и надежного хранения карт памяти, мелких аксессуаров, зарядок, кабелей и других мелочей. В дороге это все будет защищено от механических повреждений, влаги и пыли.