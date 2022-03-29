Обзор ORICO PBS95-BK. Жесткий кейс для аксессуаров и мелочевки

Поставляется упакованным в прозрачный пакет с наклейкой, на которую нанесена техническая информация по аксессуару и производителю.
Ширина боковых граней 100 мм. Толщина корпуса 40 мм. Внутренняя ширина при этом 90 мм.
Это карманный вариант исполнения, который можно носить с собой повседневно во внутреннем кармане куртки/пиджака или дамской сумочке.
Внешние поверхности c текстурой под карбон. Нанесен логотип бренда на крышке.
Используется замок-молния. Язычок с удобным хватом. На одной из боковых граней ушко с установленным карабином.
Внутренний отсек ORICO PBS95-BK с мягкой подкладкой. Обе стороны с углублением и хранить аксессуары можно в двух половинках кейса.
На одной из сторон есть сетка, упрощающая аккуратную укладку внутри кейса.
С учетом стоимости в 500 рублей получаем хороший вариант для аккуратного и надежного хранения карт памяти, мелких аксессуаров, зарядок, кабелей и других мелочей. В дороге это все будет защищено от механических повреждений, влаги и пыли.