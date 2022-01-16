Обзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевки

Средняя стоимость составляет 1690 рублей.
Рабочая площадь составляет 50 на 22 сантиметра. Такой площади с запасом для размещения и игровых мониторов с массивными подставками.
На лицевую сторону направлены три выдвижные корзины. Они равной площади. Выполнены в цвет основной части.
Для них не предусмотрены отдельные направляющие или ограничители. Выдвигаются и задвигаются без заметного сопротивления.
Общим объем трех корзин достаточен для хранения флешек, аксессуаров, кабелей, зарядников и других мелочей.
Так решается вопрос как аккуратной организации рабочего пространства и сами аксессуары не теряются и находятся под рукой.
Гармонично дополняет общий внешний вид. Простая и надежная конструкция. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.