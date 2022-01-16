Обзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевки

Сегодня мы затронем вопрос аккуратной организации рабочего места и в центре внимания будет подставка для монитора, используемая для хранения мелочевки. Это ORICO XT-01H-WH с тремя ящичками и пазами на верхней грани.

Orico XT-01H

Средняя стоимость составляет 1690 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением аксессуара.

Orico XT-01H

Внешний вид

Каркас подставки выполнен из износоустойчивого АБС пластика белого цвета. Верхняя грань с текстурным покрытием, улучшающим сцепление при размещении на нем монитора.

Orico XT-01H

Рабочая площадь составляет 50 на 22 сантиметра. Такой площади с запасом для размещения и игровых мониторов с массивными подставками.

Orico XT-01H

На лицевую сторону направлены три выдвижные корзины. Они равной площади. Выполнены в цвет основной части.

Orico XT-01H

Для них не предусмотрены отдельные направляющие или ограничители. Выдвигаются и задвигаются без заметного сопротивления.

Orico XT-01H

Общим объем трех корзин достаточен для хранения флешек, аксессуаров, кабелей, зарядников и других мелочей.

Orico XT-01H

Так решается вопрос как аккуратной организации рабочего пространства и сами аксессуары не теряются и находятся под рукой.

Orico XT-01H

Гармонично дополняет общий внешний вид. Простая и надежная конструкция. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.
Комментарии и отзывы ORICO XT-01H-WH
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