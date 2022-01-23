Обзор ORICO XT-02L-WH. Подставка под монитор с органайзером

Его средняя стоимость 2470 рублей. Комплектация Упакован в коробку из эко-картона с общей информацией по аксессуару.
Внешний вид Доступна эта подставка в черном и белом вариантах исполнения. Оба выполнены из пластика.
Использовать можно и как отдельно разместив на рабочем столе. Так и используя как подставку. По задумке, на нее устанавливается монитор.
Площадь оптимальна, и она дает устойчивое размещение для мониторов и моноблоков с разной диагональю экрана. На ней же мы размещали колонки формата 2.0.
На лицевую сторону направлены три отсека с ручками в виде вырезов в нижней части. Выдвигаются и ставятся в пазы.
Объем каждой из отсеков дает место под хранения различного типа мелочевки. Помещаются флешки, внешние диски, отвертки и другие подобные аксессуары. Эффективно решает вопрос организации рабочего пространства и эти устройства в последующем не теряются.
У ORICO XT-02L-WH есть дополнительный отсек, который можно использовать для укладки интерфейсных кабелей, а также хранения документов. В сложенном состоянии сюда помещаются листы формата А4.