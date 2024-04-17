Беспроводная вертикальная мышка. Обзор Oklick 991MW…

Изучаемая сегодня мышка Oklick 991MW ориентирована на тех, кто проводит много времени за ПК, работая и выполняя рутинную работу. Она вертикальная, что обеспечивает анатомический хват ладонью и снижает нагрузку на запястья и за счет этого предотвращает образование туннельного синдрома. Эта модель оснащена семью программируемыми клавишами, сенсором с регулируемой чувствительностью и двумя вариантами беспроводного соединения.

Комплектация

Поставляется в оформленной коробке, на обратной стороне приведены особенности исполнения и свободная таблица по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и документацию.

Oklick 991MW обзор

Внешний вид

Корпус мышки выполнен из пластика. Внешние поверхности ее преимущественно матовые, с хорошим сцеплением и не маркие. Вес корпуса 121 грамм.

Вдоль верхней грани расположена стилизованная серебристая панель, оживляющая внешний вид.

У нее вытянутый вверх корпус, правая часть повторяет форму ладони, а левая вогнута. При хвате запястье не нагружается и в отличие от традиционного исполнения, сустав и запястья остаются расслабленными.

Слева две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД. Расположение удобное, в пределах быстрого доступа для большого пальца.

Справа пара основных кнопок, нажимаемые бесшумно. Между ними металлическое колесико прокрутки и кнопка переключения чувствительности.

Тесты

На основании у Oklick 991MW пенал для хранения адаптера подключения, отсек для пальчиковой батарейки, тумблер питания, переключатель режимов работы. Четыре ножки скольжения и окошко сенсора.Мышка поддерживает три варианта беспроводного соединения, два из них по Bluetooth и один требует подключения адаптера. Комплектный учитывает текущие особенности ноутбуков и располагает сразу двумя разъемами, помимо полноразмерного USB есть USB-C. Все это позволяет использовать мышку с разными системами, удобно, когда на рабочем столе есть стационарный ПК или моноблок и ноутбук, переключение между этими режимами проходит быстро. Как пример, мы использовали ее с Windows 11 и macOS, в зависимости от текущей задачи переходили между системами.

После долгой работы с привычными мышками тут потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но рука быстро осваивает ее и становятся заметны преимущества с повышением уровня комфорта, особенно когда за монитором проводится много времени. Тут, скорее, обратно вернуться уже будет сложнее.

Установлен оптический сенсор с регулируемой разрешающей способностью. У него три отметки – 1000, 1600 и 2400 DPI. Работает точно, не дрожит и не срывает. Его достаточно и для интерфейса, выводимого на 4К-монитор.

Итоги

Oklick 991MW – беспроводная вертикальная мышка с двумя режимами беспроводного соединения, бесшумной работой и дополнительными клавишами. Отличный вариант для того, чтобы сделать проводимое за монитором время более комфортным.