Обзор Oklick GMNG HSS-502. Подставка под наушники с USB, звуковой картой и подсветкой

Сегодня затронем вопрос организации удобного хранения наушников на рабочем столе. Чаще всего они лежат там, где придется и это создает не только беспорядок, но и чревато повреждением гарнитуры. Изучаемая сегодня подставка Oklick GMNG HSS-502, также может похвастать многоцветной подсветкой, USB-хабом и встроенной звуковой картой.

Комплектация

Укомплектована в коробку, оформленную в игровой стилистике. Есть ручка, упрощающая переноску. Изучив, нанесенную информацию можно будет составить полное представление по особенностям технического оснащения и работы. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Oklick GMNG HSS-502 обзор

Внешний вид

Внешний вид у подставки футуристичный. Широкое основания и стойка в виде врат.

По периметру стойки встроена светодиодная лента с заполняющей подсветкой, она же есть в ее внутренней части.

При работает создает эффект пространства. Также глянец ее частично отражает. Лучше всего выглядит в ночное время.

Она многоцветная. Есть эффекты градиента, а также вывод статичного цвета. Работе не мешает, от монитора не отвлекает.

Переключать предустановки подсветки можно с помощью кнопки на верхней грани. Рядом кнопка, отвечающая за смену пресетов эквалайзера.

За счет направленных в сторону «лапок» на ровной поверхности Oklick GMNG HSS-502 стоит устойчиво. Есть три резиновые накладки.

На тыльной грани входной интерфейсный USB. Он же используется для подачи питания, как к подсветке, так и звуковой карте.

Есть три выходных USB. Работают они по интерфейсу 2.0. Можно будет подключить адаптеры беспроводной периферии, наушники, флешку и провести зарядку смартфона.

Тесты

Пара аудиоразъемов, используемых для подключения наушников и микрофона. Общее расположение разъемов удобное, задействовать можно все без перекрытия соседних.На стойке Oklick GMNG HSS-502 можно будет разместить наушники с разной шириной и вариантом исполнения оголовья. Не соскальзывают и не смещаются. Как и отмечали вначале, такое размещение уменьшает риск повреждения и поломки.

С учетом того, что подставка располагает как USB, так и аудиоразъемами, тут можно будет подключить как наушники с USB, так и с аудиоджеком. Удобно использовать и те модели, которые рассчитаны на использование со смартфоном с коротким интерфейсным кабелем.

У встроенной звуковой карты есть три пресета: Hi-Fi, 3D-игры и «кинотеатр». Каждый из режимов с отдельным цветом подсветки логотипа на передней грани: красный, зеленый и синий, соответственно.

Итоги

В завершении приведем данные по замеру скорости записи и чтения подключенного к USB накопителю.Oklick GMNG HSS-502 – решает сразу несколько задач, среди которых организация хранения наушников, встроенная звуковая карта для гарнитур с аудиоджеком, USB-хаб с тремя разъемами, а также стилизация рабочего пространства. Несколько пресетов эквалайзера у встроенной звуковой карты и эффектная реализация многоцветной подсветки.