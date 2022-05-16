Обзор Oklick GMNG HSS-502. Подставка под наушники с USB, звуковой картой и подсветкой

Сегодня затронем вопрос организации удобного хранения наушников на рабочем столе. Чаще всего они лежат там, где придется и это создает не только беспорядок, но и чревато повреждением гарнитуры. Изучаемая сегодня подставка Oklick GMNG HSS-502, также может похвастать многоцветной подсветкой, USB-хабом и встроенной звуковой картой.

Oklick GMNG HSS-502

Комплектация

Укомплектована в коробку, оформленную в игровой стилистике. Есть ручка, упрощающая переноску. Изучив, нанесенную информацию можно будет составить полное представление по особенностям технического оснащения и работы. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Oklick GMNG HSS-502

Oklick GMNG HSS-502 обзор

Внешний вид

Внешний вид у подставки футуристичный. Широкое основания и стойка в виде врат.

Oklick GMNG HSS-502

По периметру стойки встроена светодиодная лента с заполняющей подсветкой, она же есть в ее внутренней части.

Oklick GMNG HSS-502

При работает создает эффект пространства. Также глянец ее частично отражает. Лучше всего выглядит в ночное время.

Oklick GMNG HSS-502

Она многоцветная. Есть эффекты градиента, а также вывод статичного цвета. Работе не мешает, от монитора не отвлекает.

Oklick GMNG HSS-502

Переключать предустановки подсветки можно с помощью кнопки на верхней грани. Рядом кнопка, отвечающая за смену пресетов эквалайзера.

Oklick GMNG HSS-502

За счет направленных в сторону «лапок» на ровной поверхности Oklick GMNG HSS-502 стоит устойчиво. Есть три резиновые накладки.

Oklick GMNG HSS-502

На тыльной грани входной интерфейсный USB. Он же используется для подачи питания, как к подсветке, так и звуковой карте.

Oklick GMNG HSS-502

Есть три выходных USB. Работают они по интерфейсу 2.0. Можно будет подключить адаптеры беспроводной периферии, наушники, флешку и провести зарядку смартфона.

Oklick GMNG HSS-502

Пара аудиоразъемов, используемых для подключения наушников и микрофона. Общее расположение разъемов удобное, задействовать можно все без перекрытия соседних.

Тесты

На стойке Oklick GMNG HSS-502 можно будет разместить наушники с разной шириной и вариантом исполнения оголовья. Не соскальзывают и не смещаются. Как и отмечали вначале, такое размещение уменьшает риск повреждения и поломки.

Oklick GMNG HSS-502

С учетом того, что подставка располагает как USB, так и аудиоразъемами, тут можно будет подключить как наушники с USB, так и с аудиоджеком. Удобно использовать и те модели, которые рассчитаны на использование со смартфоном с коротким интерфейсным кабелем.

Oklick GMNG HSS-502

У встроенной звуковой карты есть три пресета: Hi-Fi, 3D-игры и «кинотеатр». Каждый из режимов с отдельным цветом подсветки логотипа на передней грани: красный, зеленый и синий, соответственно.

Oklick GMNG HSS-502

В завершении приведем данные по замеру скорости записи и чтения подключенного к USB накопителю.

Итоги

Oklick GMNG HSS-502 – решает сразу несколько задач, среди которых организация хранения наушников, встроенная звуковая карта для гарнитур с аудиоджеком, USB-хаб с тремя разъемами, а также стилизация рабочего пространства. Несколько пресетов эквалайзера у встроенной звуковой карты и эффектная реализация многоцветной подсветки.
Lexar выпустил профессиональный USB-C картридер …
Lexar выпустил профессиональный USB-C картридер Lexar, ведущий мировой бренд устройств флэш-памяти, представил новый двухслотовый ридер Lexar Professiona…
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для …
Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Sonnet Thunderbolt AVB для компьютеров Mac — ком…
Выпущен кабель для быстрой зарядки Pixel с небольшим OLED-эк…
Выпущен кабель для быстрой зарядки Pixel с небольшим OLED-экУстали от обычных зарядных кабелей, которые выглядят одинаково? Встречайте PixelCable — первый в мире зар…
Компактный портативный насос для накачки шин TekGine…
Компактный портативный насос для накачки шин TekGineTekGine — это компактный портативный насос для накачки шин с питанием от аккумулятора емкостью 6000 мАч, …
Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и пл…
Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и плСегодня в центре внимания компактный аксессуар, позволяющий зафиксировать пять смартфонов или планшетов д…
Sonnet представил док-станцию ​​Thunderbolt 40 Гбит/с с внут…
Sonnet представил док-станцию ​​Thunderbolt 40 Гбит/с с внутКомпания Sonnet Technologies анонсировала док-станцию ​​Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock, последнее предло…
Targus выпустил две док-станции Thunderbolt 3 с исключительн…
Targus выпустил две док-станции Thunderbolt 3 с исключительнTargus, лидер в производстве корпусов для ноутбуков и мобильных компьютерных аксессуаров, сегодня объявил…
iQOO представила внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстр…
iQOO представила внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстрСегодня компания iQOO представила новый внешний аккумулятор iQOO 44W Flash Charge Power Bank мощностью 44…
PDP Faceoff Pink Camo, PDP LVL40 и другие аксессуары для Nintendo SwitchPDP Faceoff Pink Camo, PDP LVL40 и другие аксессуары для Nintendo Switch
Обзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не толькоОбзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не только
Обзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшетаОбзор ORICO NSN-C1. Подставка для ноутбука и планшета
Обзор Verbatim 49577. Внешний аккумулятор с USB-C и быстрой зарядкойОбзор Verbatim 49577. Внешний аккумулятор с USB-C и быстрой зарядкой
Обзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBookОбзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBook
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor