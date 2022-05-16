Обзор Oklick GMNG HSS-502. Подставка под наушники с USB, звуковой картой и подсветкой

По периметру стойки встроена светодиодная лента с заполняющей подсветкой, она же есть в ее внутренней части.
При работает создает эффект пространства. Также глянец ее частично отражает. Лучше всего выглядит в ночное время.
Она многоцветная. Есть эффекты градиента, а также вывод статичного цвета. Работе не мешает, от монитора не отвлекает.
Переключать предустановки подсветки можно с помощью кнопки на верхней грани. Рядом кнопка, отвечающая за смену пресетов эквалайзера.
За счет направленных в сторону «лапок» на ровной поверхности Oklick GMNG HSS-502 стоит устойчиво. Есть три резиновые накладки.
На тыльной грани входной интерфейсный USB. Он же используется для подачи питания, как к подсветке, так и звуковой карте.
Есть три выходных USB. Работают они по интерфейсу 2.0. Можно будет подключить адаптеры беспроводной периферии, наушники, флешку и провести зарядку смартфона.
Пара аудиоразъемов, используемых для подключения наушников и микрофона. Общее расположение разъемов удобное, задействовать можно все без перекрытия соседних.
С учетом того, что подставка располагает как USB, так и аудиоразъемами, тут можно будет подключить как наушники с USB, так и с аудиоджеком. Удобно использовать и те модели, которые рассчитаны на использование со смартфоном с коротким интерфейсным кабелем.
У встроенной звуковой карты есть три пресета: Hi-Fi, 3D-игры и «кинотеатр». Каждый из режимов с отдельным цветом подсветки логотипа на передней грани: красный, зеленый и синий, соответственно.
В завершении приведем данные по замеру скорости записи и чтения подключенного к USB накопителю.