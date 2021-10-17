Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего диска

Средняя стоимость – 850 рублей.
Он же визуально уменьшает габариты корпуса. В целом же это традиционные габариты для такого типоразмера. Разборная конструкция не увеличила их в сравнение с заводскими вариантами.
Корпус открывается сдвигом крышки в сторону. Необходимо приложить усилие для открытия.
Внутри нанесена мягкая накладка, она дополнительно прижимает накопитель и исключает смещение диска при переноске.
Используется SATA коннектор. Сюда оптимальные ставить SSD диски, но и HDD.
Мы в Orico 2520U3-WH установили диск ADATA SU800 объемом 1 Тбайт. Проблем со сборкой не возникло.
На боковой грани выведен разъем Micro-B USB 3.0. В комплекте идет соответствующий кабель.
После сборки и подключения к системе остается только отформатировать накопитель. Он не требует установки драйвера и дополнительного программного обеспечения.