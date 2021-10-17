Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего диска

Тестируемый сегодня внешний корпус Orico 2520U3-WH рассчитан на установку дисков типоразмера 2.5-дюйма. С ним сам владелец подбирает нужный объем и техническое оснащение накопителя. Он же даст возможность использовать освободившийся диск с ноутбука или ПК.

Orico 2520U3-WH

Средняя стоимость – 850 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением накопителя и данными по его спецификациям. Комплект включает корпус, USB-кабель, инструкцию на русском языке.

Orico 2520U3-WH

Внешний вид

Доступен корпус в белом и черном вариантах исполнения. Верхняя крышка с рядом панелей, расположенных под разными углами. И такая геометрия выигрышнее смотрится в белом цвете.

Orico 2520U3-WH

Он же визуально уменьшает габариты корпуса. В целом же это традиционные габариты для такого типоразмера. Разборная конструкция не увеличила их в сравнение с заводскими вариантами.

Orico 2520U3-WH

Корпус открывается сдвигом крышки в сторону. Необходимо приложить усилие для открытия.

Orico 2520U3-WH

Внутри нанесена мягкая накладка, она дополнительно прижимает накопитель и исключает смещение диска при переноске.

Orico 2520U3-WH

Используется SATA коннектор. Сюда оптимальные ставить SSD диски, но и HDD.

Orico 2520U3-WH

Мы в Orico 2520U3-WH установили диск ADATA SU800 объемом 1 Тбайт. Проблем со сборкой не возникло.

Orico 2520U3-WH

На боковой грани выведен разъем Micro-B USB 3.0. В комплекте идет соответствующий кабель.

Orico 2520U3-WH

После сборки и подключения к системе остается только отформатировать накопитель. Он не требует установки драйвера и дополнительного программного обеспечения.

Orico 2520U3-WH

Тесты

Orico 2520U3-WH

Orico 2520U3-WH

Orico 2520U3-WH

Orico 2520U3-WH

Итоги

Orico 2520U3-WH – внешний корпус для сборки быстрого накопителя на основе 2.5-дюймового диска с интерфейсом SATA. Простая установка, совместимость с разными платформами, аккуратный внешний вид.
Комментарии и отзывы Orico 2520U3-WH
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отвертк…
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отверткВысококачественный набор электрических отверток и сверл JAKEMY оснащен аккумулятором большой емкости для …
Xbox отмечает 20-летие выпуском полупрозрачного контроллера …
Xbox отмечает 20-летие выпуском полупрозрачного контроллера Microsoft отмечает 20-летие бренда Xbox выпуском нескольких новых продуктов для фанатов. Первоначальная к…
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth…
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с BluetoothШум вокруг селфи-палок сейчас уменьшился и из модного аксессуара, который часто использовался «потому что…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядки…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядкиНа прошлой неделе мы впервые познакомились с подставкой Pixel Stand следующего поколения, которая дебютир…
Genshin Impact новый партнер Razer…
Genshin Impact новый партнер RazerКомпания Razer объявила о новом стратегическом партнерстве с мировым разработчиком и издателем интерактив…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверх…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверхВладельцы Apple iPhone, которые только что приобрели последний iPhone 13 или используют iPhone 12 предыду…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемами…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемамиСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию USB-концентратор от компании Orico, которая не перестает…
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксесс…
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксессHARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомоби…
Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарикаОбзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика
«Энциклопедия Diablo» - подарочный артбук для поклонников вселенной«Энциклопедия Diablo» - подарочный артбук для поклонников вселенной
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor