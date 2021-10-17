Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего диска

Тестируемый сегодня внешний корпус Orico 2520U3-WH рассчитан на установку дисков типоразмера 2.5-дюйма. С ним сам владелец подбирает нужный объем и техническое оснащение накопителя. Он же даст возможность использовать освободившийся диск с ноутбука или ПК.

Комплектация

Средняя стоимость – 850 рублей.Упакован в коробку с изображением накопителя и данными по его спецификациям. Комплект включает корпус, USB-кабель, инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Доступен корпус в белом и черном вариантах исполнения. Верхняя крышка с рядом панелей, расположенных под разными углами. И такая геометрия выигрышнее смотрится в белом цвете.

Он же визуально уменьшает габариты корпуса. В целом же это традиционные габариты для такого типоразмера. Разборная конструкция не увеличила их в сравнение с заводскими вариантами.

Корпус открывается сдвигом крышки в сторону. Необходимо приложить усилие для открытия.

Внутри нанесена мягкая накладка, она дополнительно прижимает накопитель и исключает смещение диска при переноске.

Используется SATA коннектор. Сюда оптимальные ставить SSD диски, но и HDD.

Мы в Orico 2520U3-WH установили диск ADATA SU800 объемом 1 Тбайт. Проблем со сборкой не возникло.

На боковой грани выведен разъем Micro-B USB 3.0. В комплекте идет соответствующий кабель.

После сборки и подключения к системе остается только отформатировать накопитель. Он не требует установки драйвера и дополнительного программного обеспечения.

Тесты

Итоги

Orico 2520U3-WH – внешний корпус для сборки быстрого накопителя на основе 2.5-дюймового диска с интерфейсом SATA. Простая установка, совместимость с разными платформами, аккуратный внешний вид.