Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы

Продолжая вопросы организации рабочего места, сегодня мы рассмотрим решение для увеличения количества USB-разъемов и переноса их в зону быстрого доступен. Интересен разветвитель Orico DESK-4U формой исполнения, позволяющей установить его в вырез на столешнице.

Orico DESK-4U

Средняя стоимость – 1290 рублей.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с общей информацией по особенностям работы на английском языке. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Orico DESK-4U

Внешний вид

На момент начала осени доступен только черный вариант исполнения. Хотя согласно официальном сайту может появиться позже и в белом.

Orico DESK-4U

Выполнен в виде заглушки для стола, используемой для сбора проводов. Это распространённый диаметр 60мм.

Orico DESK-4U

Так при наличии такой заглушки на используемом столе, ее можно будет заменить на разветвитель. Если нет, то просверлить с помощью коронки.

Orico DESK-4U

Отдельных навыков или инструментов для монтажа такого аксессуара не требуется. Установить несложно и быстро.

Orico DESK-4U

При чем в Orico DESK-4U сохранена конструктивная особенность, позволяющая собрать питающие и интерфейсные кабели в общий пучок.

Orico DESK-4U

В комплекте есть заглушка для того, чтобы закрыть этот паз, если укладка в нем кабелей не требуется. Также предусмотрели защитную крышку, предотвращающую попадание пыли.

Orico DESK-4U

Располагает концентратор сразу четыре скоростными USB. Размещены на верхней грани, группами по две. Между группами светодиодный индикатор активности.

Orico DESK-4U

На основании выводится интерфейсный кабель с широким сечением. Место выхода дополнительно усилено и защищено от излома.

Orico DESK-4U

Подключается к USB 3.0 на корпусе. Длина кабеля 1.5 метра.

Тесты

Разместив корпус под столом или рядом с ним, можно сократить расстояние до разъемов для подключения флешек или адаптеров беспроводной периферии. Также увеличивается количество доступных разъемов. Из-за отсутствия возможности подключения дополнительного питания одновременная работа девайсов с высоким током потребления будет ограничена.

Orico DESK-4U

Для примера приведем скорость внешнего диска Goodram HL100, изученного детально в «Лаборатории» ранее.

Orico DESK-4U

Orico DESK-4U

Итоги

Orico DESK-4U – недорогой и быстрый концентратор с четырьмя USB, предполагающий установку в вырез диаметром 60 мм на столешнице. Он же может использоваться для сбора кабелей в общий пучок. Не смещается по поверхности стола и не отнимает полезной площади рабочего пространства.
Комментарии и отзывы Orico DESK-4U
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Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыОбзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы
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