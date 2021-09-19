Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы

Продолжая вопросы организации рабочего места, сегодня мы рассмотрим решение для увеличения количества USB-разъемов и переноса их в зону быстрого доступен. Интересен разветвитель Orico DESK-4U формой исполнения, позволяющей установить его в вырез на столешнице.

Комплектация

Средняя стоимость – 1290 рублей.Упакована в компактную коробку с общей информацией по особенностям работы на английском языке. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

На момент начала осени доступен только черный вариант исполнения. Хотя согласно официальном сайту может появиться позже и в белом.

Выполнен в виде заглушки для стола, используемой для сбора проводов. Это распространённый диаметр 60мм.

Так при наличии такой заглушки на используемом столе, ее можно будет заменить на разветвитель. Если нет, то просверлить с помощью коронки.

Отдельных навыков или инструментов для монтажа такого аксессуара не требуется. Установить несложно и быстро.

При чем в Orico DESK-4U сохранена конструктивная особенность, позволяющая собрать питающие и интерфейсные кабели в общий пучок.

В комплекте есть заглушка для того, чтобы закрыть этот паз, если укладка в нем кабелей не требуется. Также предусмотрели защитную крышку, предотвращающую попадание пыли.

Располагает концентратор сразу четыре скоростными USB. Размещены на верхней грани, группами по две. Между группами светодиодный индикатор активности.

На основании выводится интерфейсный кабель с широким сечением. Место выхода дополнительно усилено и защищено от излома.

Тесты

Подключается к USB 3.0 на корпусе. Длина кабеля 1.5 метра.Разместив корпус под столом или рядом с ним, можно сократить расстояние до разъемов для подключения флешек или адаптеров беспроводной периферии. Также увеличивается количество доступных разъемов. Из-за отсутствия возможности подключения дополнительного питания одновременная работа девайсов с высоким током потребления будет ограничена.

Для примера приведем скорость внешнего диска Goodram HL100, изученного детально в «Лаборатории» ранее.

Итоги

Orico DESK-4U – недорогой и быстрый концентратор с четырьмя USB, предполагающий установку в вырез диаметром 60 мм на столешнице. Он же может использоваться для сбора кабелей в общий пучок. Не смещается по поверхности стола и не отнимает полезной площади рабочего пространства.