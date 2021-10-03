Обзор Orico LV1U3-4A. Концетратор с четырьмя USB...

Тестируемый сегодня концетратор Orico LV1U3-4A увеличивает количество доступных USB-разъемов с одного сразу до четырех. Его особенностью стали высокие скорости обмена данными и использование контроллера VL815. Ориентирован он на использование с ноутбуками, предлагая компактные габариты и кабель с короткой длиной.

Комплектация

Доступен всего за 1000 рублей.

Упакован в компактную коробку с изображением устройства и данными по его особенностям работы. Комплект включает инструкцию на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен концентратор в корпусе из прозрачного АБС-пластика. Есть возможность рассмотреть особенности печатной платы и установленных на нее компонентов.

Выглядит интересно и необычно. В схожем исполнении предлагались специальные версии смартфонов.

Габариты компактные. Боковые грани закруглены. Длина кабеля подключения 30 сантиметров.

Место выхода кабеля усилено. Для исключения риска излома место пайки на печатной плате дополнительно залито компаундом.

Разъемы распределены по двум граням. Основная группа из трех разъемов на фронтальной панели и еще один разъем на верхней грани.

Расстояние между разъемами достаточно для задействования всех разъемов. Но стоит учитывать, что данный концентратор не предполагает дополнительную подачу питания, поэтому подключить несколько требовательных к питанию накопителей не удастся.

Тесты

На основании Orico LV1U3-4A светодиодный индикатор активности.Тестирование концентратора велось с настольным ПК. Подключался к разъему USB 3.2 gen.1. Он корректно работал с несколькими подключенными флешками. Помимо накопителей к нему же можно подключить адаптеры беспроводной периферии и провести зарядку носимых устройств.

Корпус заметно не нагревался. Для работы не требует установки драйвера. Определяются подключенные устройства автоматически.

Итоги

Orico LV1U3-4A – недорогой концентратор с четырьмя скоростными USB, выполненный в корпусе из прозрачного АБС-пластика. Оптимальный вариант для ноутбука с доступным для подключения USB 3.0-A. Также можно использовать для перевода разъемов материнской платы с задней панели на верхнюю крышку корпуса.