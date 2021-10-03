Обзор Orico LV1U3-4A. Концетратор с четырьмя USB

Тестируемый сегодня концетратор Orico LV1U3-4A увеличивает количество доступных USB-разъемов с одного сразу до четырех. Его особенностью стали высокие скорости обмена данными и использование контроллера VL815. Ориентирован он на использование с ноутбуками, предлагая компактные габариты и кабель с короткой длиной.

Orico LV1U3-4A

Доступен всего за 1000 рублей.

Комплектация

Orico LV1U3-4A

Упакован в компактную коробку с изображением устройства и данными по его особенностям работы. Комплект включает инструкцию на русском языке и гарантийный талон.

Orico LV1U3-4A

Внешний вид

Выполнен концентратор в корпусе из прозрачного АБС-пластика. Есть возможность рассмотреть особенности печатной платы и установленных на нее компонентов.

Orico LV1U3-4A

Выглядит интересно и необычно. В схожем исполнении предлагались специальные версии смартфонов.

Orico LV1U3-4A

Габариты компактные. Боковые грани закруглены. Длина кабеля подключения 30 сантиметров.

Orico LV1U3-4A

Место выхода кабеля усилено. Для исключения риска излома место пайки на печатной плате дополнительно залито компаундом.

Orico LV1U3-4A

Разъемы распределены по двум граням. Основная группа из трех разъемов на фронтальной панели и еще один разъем на верхней грани.

Orico LV1U3-4A

Расстояние между разъемами достаточно для задействования всех разъемов. Но стоит учитывать, что данный концентратор не предполагает дополнительную подачу питания, поэтому подключить несколько требовательных к питанию накопителей не удастся.

Orico LV1U3-4A

На основании Orico LV1U3-4A светодиодный индикатор активности.

Тесты

Тестирование концентратора велось с настольным ПК. Подключался к разъему USB 3.2 gen.1. Он корректно работал с несколькими подключенными флешками. Помимо накопителей к нему же можно подключить адаптеры беспроводной периферии и провести зарядку носимых устройств.

Orico LV1U3-4A

Корпус заметно не нагревался. Для работы не требует установки драйвера. Определяются подключенные устройства автоматически.

Orico LV1U3-4A

Orico LV1U3-4A

Orico LV1U3-4A

Итоги

Orico LV1U3-4A – недорогой концентратор с четырьмя скоростными USB, выполненный в корпусе из прозрачного АБС-пластика. Оптимальный вариант для ноутбука с доступным для подключения USB 3.0-A. Также можно использовать для перевода разъемов материнской платы с задней панели на верхнюю крышку корпуса.
Комментарии и отзывы Orico LV1U3-4A
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