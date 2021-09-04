Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентратор

Комплект включает USB-USB кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Общие габариты у него компактные. Как и отмечали предполагается размещение на ровной поверхности.
При этом его вполне можно будет брать с собой в сумке с ноутбуком. Актуально с учетом ограниченного количества разъемов.
Внутренняя часть корпуса выполнена из пластика. Визуально корпус смотрится монолитным.
Этот блок окрашен в ярко-оранжевый цвет. На основании помимо нанесенной технической информации есть две резиновые ножки, улучшающие сцепление с поверхностью рабочего стола.
Слева полноразмерный USB. Это интерфейсный вход. В комплекте идет двухсторонний USB 3.1 кабель, при использовании с ультрабуком или моноблоком Apple его можно самостоятельно заменить на USB-C – USB.
Справа гнездо питания, подключается источник питания опционально. Необходим он при подключении нескольких внешних дисков или аксессуаров, требующих большей мощности.
Контролировать рабочий статус можно с помощью компактного светодиодного индикатора. Также на лицевую сторону нанесен логотип производителя и техническая информация.
Также использовали с настольным ПК, системный блок под столом и доступ к разъемам затруднителен. Хороший вариант для быстрого подключения накопителей и сокращения расстояния при использовании беспроводной мышки и клавиатуры.
Отдельно приведем скоростные тесты с подключенным накопителем.