Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентратор

Тестируемый сегодня высокоскоростной концентратор Orico M3H4-G2 предполагает настольное размещение, не только расширив количество доступных USB-разъемов, но и заметно упростив к ним доступ. Поддерживает он различные типы устройств, включая ноутбуки, персональные компьютеры и моноблоки.

Комплектация

Упакована в коробке из плотного картона с изображением концентратора и ключевыми особенностями работы, и данными по техническим характеристикам.

Комплект включает USB-USB кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен аксессуар в духе устройств экосистемы Apple. Цельный лист анодированного алюминия с закругленными углами.

Общие габариты у него компактные. Как и отмечали предполагается размещение на ровной поверхности.

При этом его вполне можно будет брать с собой в сумке с ноутбуком. Актуально с учетом ограниченного количества разъемов.

Внутренняя часть корпуса выполнена из пластика. Визуально корпус смотрится монолитным.

Этот блок окрашен в ярко-оранжевый цвет. На основании помимо нанесенной технической информации есть две резиновые ножки, улучшающие сцепление с поверхностью рабочего стола.

Слева полноразмерный USB. Это интерфейсный вход. В комплекте идет двухсторонний USB 3.1 кабель, при использовании с ультрабуком или моноблоком Apple его можно самостоятельно заменить на USB-C – USB.

Справа гнездо питания, подключается источник питания опционально. Необходим он при подключении нескольких внешних дисков или аксессуаров, требующих большей мощности.

Тесты

Контролировать рабочий статус можно с помощью компактного светодиодного индикатора. Также на лицевую сторону нанесен логотип производителя и техническая информация.Тестировали этот концетратор с Mac Mini A1, спрятав корпус под столом и упростив подключение внешних накопителей и адаптера беспроводной периферии. Определился корректно, проблем за время длительных тестов выявлено не было.

Также использовали с настольным ПК, системный блок под столом и доступ к разъемам затруднителен. Хороший вариант для быстрого подключения накопителей и сокращения расстояния при использовании беспроводной мышки и клавиатуры.

Отдельно приведем скоростные тесты с подключенным накопителем.

Итоги

Orico M3H4-G2 – скоростной USB-концетратор с четырьмя полноразмерными разъемами. Внешнее его исполнение хорошо сочетается с моноблоком или ноутбуком Apple, с этими устройствами проблема с количеством встроенных разъемов стоит наиболее остро. Не устроить может отсутствие в стартовом комплекте кабеля с USB-C, но и проблемы с его приобретением сейчас нет.