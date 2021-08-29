Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемами

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию USB-концентратор от компании Orico, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель MC-U601P, получившая под свое управление сразу 6 разъемов, среди которых сразу 3 скоростных USB порта, HDMi и слоты для карт памяти. Давайте детальней изучим данную новинку. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки и цена

Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя само устройство и документацию.

Crucial BX500 1000 GB

Внешний вид

Металлический корпус позволил существенно увеличить срок службы USB-концентратора и надежно защитить внутренние компоненты, а современный и стильный дизайн позволяет вписаться в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов никаких нареканий не появилось. Все детали зафиксированы надежно и без всяких зазоров.

Crucial BX500 1000 GB

Длины кабеля USB-C достаточно для работы, однако было бы куда лучше немного удлинить его.

Crucial BX500 1000 GB

На торце выведен разъем USB-C (100W PD), который можно использовать для подачи питания к подключенному устройству.

Crucial BX500 1000 GB

На одной из боковых граней разместилось сразу два скоростных разъема USB 3.0, HDMi (4K 30 Hz), слот под TF/SD карты.

Crucial BX500 1000 GB

Orico MC-U601P

Перед нами многопортовый цифровой AV-адаптер USB-С, который идеально подойдет для пользователей современных ноутбуков. Устройство оснащено видеовыходом HDMi, что позволяет передавать, к примеру, картинку с Вашего ноутбука на экраны телевизора в высоком разрешении. Помимо этого, если использовать данный адаптер в одной паре с картой захвата видео, то пользователи легко могут вести прямые трансляции со своего смартфона или планшета (не все смартфоны поддерживают функцию передачи картинки с экрана).

Crucial BX500 1000 GB

Подключив Orico MC-U601P к своему ноутбуку, вы существенно расширите возможности устройства, дополнив его дополнительными портами и возможностью заряжать ноутбук (до 100 Вт) через USB-С разъем.

Crucial BX500 1000 GB

Отдельное внимание следует уделить тому, что при помощи данного устройства вы всегда сможете выгрузить все необходимые файлы со своего смартфона на USB носитель. Скоростные USB порты поддерживают скорость передачи данных до 5 Gbps, что обеспечивает высокую передачу данных при просмотре фильмов в высоком разрешении через USB носители, либо выгрузке объемных файлов на флешку.

Crucial BX500 1000 GB

Оценить возможности Orico MC-U601P по достоинству сумеют геймеры, особенно стримеры. Устройство позволяет не только вести прямые трансляции со своего смартфона или планшета и выводить картинку через ноутбук, пк, но и одновременно заряжать мобильное устройство и подключить нему дополнительно клавиатуру и мышь.

Crucial BX500 1000 GB

Итоги

Подводя итоги по Orico MC-U601P, следует отметить, что перед нами многофункциональный USB-концентратор на все случаи жизни. Устройство идеально подойдет для любого пользователя, как для повседневной жизни, так и для тех, кто проводит различные стримы и прямые трансляции. Среди плюсов следует отметить следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка и привлекательная цена. Из минусов может не понравиться лишь короткий провод USB-C, который, как нам кажется, стоило бы немного удлинить. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы Orico MC-U601P
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