Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабука

Ультрабуки, работающие под управление Windows и Mac OS, сопровождаются только ограниченным числом портов ввода/вывода, ограничивая пользователя в возможностях подключения периферии и накопителей. Тестируемый сегодня USB-концентратор Orico MC-U602P помимо этого еще позволяет вывести изображение на внешний монитор и использовать преимущества высокоскоростной сети через RJ45.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Приобрести USB-концетраторы можно в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 3 790 рублей.

Комплектация

Упакован в компактную коробку с ручкой для переноски. На лицевой стороне изображение концентратора с описанием спецификацией разъемов. С обратной стороны подробная таблица. Комплект включает различную документацию.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Внешний вид

Выполнено устройство в корпусе из анодированного алюминия. Стилистика схожа с актуальным исполнением ультрабуков.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Габариты компактные. Для него найдется место в сумке ноутбука, да и на столе займет ограниченное пространство. Две из боковых граней выполнены из черного пластика. На одной из сторон интерфейсный кабель с USB-C разъемом.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Три полноразмерных скоростных USB 3.0. Расстояние между ними позволяет подключать не перекрывая соседние.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

С противоположной стороны у Orico MC-U602P разъем HDMI, гнездо RJ-45 и сквозной USB-C. На основание нанесена техническая информация. Высокая жесткость и надежность конструкции.

Тесты

Тестирование велось с ноутбуком Lenovo Yoga C740-14IML. Поддерживает этот USB-концентратор устройства на разных платформах, причем не только ноутбуки и моноблоки, но и планшеты и смартфоны.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Доступный на нем USB-C может использоваться для сквозного подключения источника питания. Поддерживаются адаптеры питания мощностью до 100 Вт (Power Delivery 3.0). Работает корректно и с Macbook.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Вывод изображения на монитор или телевизор с разрешением 4К (до 30Hz). Гигагибтное подключение к проводному интернету, так можно будет снизить нагрузку на роутер и повысить скорость обмена данными.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Три скоростных USB для периферии и внешних накопителей. Скорость передачи данных высокое. Работает стабильно и при задействовании всех разъемов одновременно.

Итоги

Orico MC-U602P – полезный, а зачастую даже необходимый, аксессуар для современного ультрабука, увеличивающий количество доступных разъемов и добавляющий дополнительные возможности, такие как вывод изображения на внешний монитор и проводной доступ в сеть. Стиль Material Design, сквозное подключение адаптера питания Power Delivery 3 и компактные габариты. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти.
Комментарии и отзывы Orico MC-U602P
Akasa выпустила светодиодную ленту SOHO ...
Компания AKASA объявила о выпуске светодиодной ленты SOHO MBA. Этот аксессуар украсит вашу систему благод...
Обзор Prestigio Graphene PD Pro Watch Ed...
Не так давно компания Prestigio анонсировала старт продаж серии внешних аккумуляторов с графеновой технол...
Обзор Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock (10D...
Интерфейс Thunderbolt получил широкое распространение не только на устройствах экосистемы Apple, но и на ...
Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игрово...
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного и, что самое главное, практичного помощника дл...
Представлены игровые очки HyperX Spectre...
HyperX представила игровые очки HyperX Spectre Mission Gaming. Новые очки разработаны специально для поль...
Лучшие швейные машинки...
Технологии производства швейных машин шагнули вперёд настолько, что даже изделия тридцатилет...
SilentiumPC представила контроллер Nano-...
SilentiumPC представила аксессуар для ПК - Nano-Reset Remote ARGB KIT. Это контроллер ARGB с пультом дист...
Выбираем кошелёк на любой вкус и цвет...
Очень многие пользователи спрашивают нас о том, как выбирать ...
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGAОбзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor