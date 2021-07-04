Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабука

Ультрабуки, работающие под управление Windows и Mac OS, сопровождаются только ограниченным числом портов ввода/вывода, ограничивая пользователя в возможностях подключения периферии и накопителей. Тестируемый сегодня USB-концентратор Orico MC-U602P помимо этого еще позволяет вывести изображение на внешний монитор и использовать преимущества высокоскоростной сети через RJ45.

Комплектация

Приобрести USB-концетраторы можно в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 3 790 рублей.Упакован в компактную коробку с ручкой для переноски. На лицевой стороне изображение концентратора с описанием спецификацией разъемов. С обратной стороны подробная таблица. Комплект включает различную документацию.

Внешний вид

Выполнено устройство в корпусе из анодированного алюминия. Стилистика схожа с актуальным исполнением ультрабуков.

Габариты компактные. Для него найдется место в сумке ноутбука, да и на столе займет ограниченное пространство. Две из боковых граней выполнены из черного пластика. На одной из сторон интерфейсный кабель с USB-C разъемом.

Три полноразмерных скоростных USB 3.0. Расстояние между ними позволяет подключать не перекрывая соседние.

Тесты

С противоположной стороны у Orico MC-U602P разъем HDMI, гнездо RJ-45 и сквозной USB-C. На основание нанесена техническая информация. Высокая жесткость и надежность конструкции.Тестирование велось с ноутбуком Lenovo Yoga C740-14IML. Поддерживает этот USB-концентратор устройства на разных платформах, причем не только ноутбуки и моноблоки, но и планшеты и смартфоны.

Доступный на нем USB-C может использоваться для сквозного подключения источника питания. Поддерживаются адаптеры питания мощностью до 100 Вт (Power Delivery 3.0). Работает корректно и с Macbook.

Вывод изображения на монитор или телевизор с разрешением 4К (до 30Hz). Гигагибтное подключение к проводному интернету, так можно будет снизить нагрузку на роутер и повысить скорость обмена данными.

Итоги

Три скоростных USB для периферии и внешних накопителей. Скорость передачи данных высокое. Работает стабильно и при задействовании всех разъемов одновременно.Orico MC-U602P – полезный, а зачастую даже необходимый, аксессуар для современного ультрабука, увеличивающий количество доступных разъемов и добавляющий дополнительные возможности, такие как вывод изображения на внешний монитор и проводной доступ в сеть. Стиль Material Design, сквозное подключение адаптера питания Power Delivery 3 и компактные габариты. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти.