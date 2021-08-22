Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона

Сегодня мы рассмотрим вопрос удобного размещения смартфона на рабочем месте. Тестируемый Orico MPH-WH будет интересен как в повседневной эксплуатации, так и для блогеров социальных сетей, упростив проведение стриминговых трансляций и используя для съемки контента. Рассмотрим сразу две версии, отличия заключаются только в цвете оформления.

Стоимость невысокая, в магазинах доступен в среднем за 675 рублей.

Упакованы в собранном состоянии в компактную коробку с изображением держателя и данными по характеристикам. Комплект включает документацию.

Доступен он в белом и розовом вариантах исполнения. В каждом сочетаются два оттенка, светлый и темный.

Общий вид аккуратный и выдержанный. В конструкции используется пластик и металл. К качеству исполнения нареканий нет.

Для удобства хранения и переноски держатель можно сложить. В таком состоянии он немногим больше смартфона.

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности рабочего стола.

Прорезиненное покрытие есть и на площадке под размещение крышки смартфона. Оно здесь с мелкотекстурным рисунком.

Сама стойка крепления в Orico MPH-WH телескопическая. Меняется высота расположения. Во всех положениях стоит устойчиво.

Разместить смартфон в держателе можно как горизонтально, так и вертикально. Камера во всех этих положениях не перекрывается.

Удобно смотреть фильмы, листать ленту социальных сетей, читать текст.

Как итог получаем компактный и функциональный держатель для смартфона или небольшого планшета.