Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона

Сегодня мы рассмотрим вопрос удобного размещения смартфона на рабочем месте. Тестируемый Orico MPH-WH будет интересен как в повседневной эксплуатации, так и для блогеров социальных сетей, упростив проведение стриминговых трансляций и используя для съемки контента. Рассмотрим сразу две версии, отличия заключаются только в цвете оформления.

Orico MPH-WH

Стоимость невысокая, в магазинах доступен в среднем за 675 рублей.

Orico MPH-WH

Упакованы в собранном состоянии в компактную коробку с изображением держателя и данными по характеристикам. Комплект включает документацию.

Orico MPH-WH

Доступен он в белом и розовом вариантах исполнения. В каждом сочетаются два оттенка, светлый и темный.

Orico MPH-WH

Общий вид аккуратный и выдержанный. В конструкции используется пластик и металл. К качеству исполнения нареканий нет.

Orico MPH-WH

Для удобства хранения и переноски держатель можно сложить. В таком состоянии он немногим больше смартфона.

Orico MPH-WH

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности рабочего стола.

Orico MPH-WH

Прорезиненное покрытие есть и на площадке под размещение крышки смартфона. Оно здесь с мелкотекстурным рисунком.

Orico MPH-WH

Сама стойка крепления в Orico MPH-WH телескопическая. Меняется высота расположения. Во всех положениях стоит устойчиво.

Orico MPH-WH

Разместить смартфон в держателе можно как горизонтально, так и вертикально. Камера во всех этих положениях не перекрывается.

Orico MPH-WH

Удобно смотреть фильмы, листать ленту социальных сетей, читать текст.

Orico MPH-WH

Как итог получаем компактный и функциональный держатель для смартфона или небольшого планшета.

Orico MPH-WH

Комментарии и отзывы Orico MPH-WH
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