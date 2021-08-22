Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона

Стоимость невысокая, в магазинах доступен в среднем за 675 рублей.
Упакованы в собранном состоянии в компактную коробку с изображением держателя и данными по характеристикам. Комплект включает документацию.
Доступен он в белом и розовом вариантах исполнения. В каждом сочетаются два оттенка, светлый и темный.
Общий вид аккуратный и выдержанный. В конструкции используется пластик и металл. К качеству исполнения нареканий нет.
Для удобства хранения и переноски держатель можно сложить. В таком состоянии он немногим больше смартфона.
На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности рабочего стола.
Прорезиненное покрытие есть и на площадке под размещение крышки смартфона. Оно здесь с мелкотекстурным рисунком.
Сама стойка крепления в Orico MPH-WH телескопическая. Меняется высота расположения. Во всех положениях стоит устойчиво.
Разместить смартфон в держателе можно как горизонтально, так и вертикально. Камера во всех этих положениях не перекрывается.
Удобно смотреть фильмы, листать ленту социальных сетей, читать текст.
Как итог получаем компактный и функциональный держатель для смартфона или небольшого планшета.