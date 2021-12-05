Обзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBook

Средняя его стоимость составляет 9900 рублей.
Для нее предполагается только горизонтальный способ размещения на ровной поверхности.
Он не подвержен загрязнению следами пальцев и хорошо дополняет внешний вид ультрабука или планшета. Его же можно использовать с Mac Mini.
Разъемы при этом располагаются по двум боковым граням. На одной из них гнездо питания и два ThunderBolt с поддержкой PowerDelivery.
С помощью блока питания, который идет в комплекте с док-станцией, мощность составляет 120 Ватт. USB-C в свою очередь подключается к ноутбуку или планшету. В комплекте есть соответствующий двухсторонний кабель.
Выходные разъемы сосредоточены на противоположной стороне. Набор включает RJ-45, слот для карты памяти SD, три скоростных USB, USB-C и DisplayPort.
Этого набора будет достаточно для того, чтобы подключать периферию, накопители, выводить изображение на монитор в высоком 8К разрешении.
Все разъемы расположены на удалении друг от друга, не мешая задействованию сразу всех.
Вышла док-станция в светло-сером и темном-сером цветах. Также, согласно информации на официальном сайте, есть в цвете розовое-золото. Схожие цвета использует Apple в своих устройствах.
Для работы не требует установки драйвера. Определяется автоматически, проверяли с разными операционными системами и устройствами. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревается.
Эксплуатировался в течение длительного времени. За это время каких-либо проблем выявлено не было. Приведем данные по скорости.