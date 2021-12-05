Обзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBook

Концентратор Orico TB3-S1 предлагает премиальный уровень в среднем ценовом сегменте, как в вопросах технического оснащения, так и набора разъемов, которые на нем видны. Она поддерживает разные операционные системы и типы устройств. Мы его тестировали с ультрабуками Lenovo и Macbook, а также планшетом Xiaomi Pad 5.

Orico TB3-S1

Средняя его стоимость составляет 9900 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает внешний блок питания, двухсторонний USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Orico TB3-S1

Внешний вид

Корпус док-станции выполнен из алюминиевого сплава. Высокая жесткость и стильный внешний вид.

Orico TB3-S1

Для нее предполагается только горизонтальный способ размещения на ровной поверхности.

Orico TB3-S1

Он не подвержен загрязнению следами пальцев и хорошо дополняет внешний вид ультрабука или планшета. Его же можно использовать с Mac Mini.

Orico TB3-S1

Разъемы при этом располагаются по двум боковым граням. На одной из них гнездо питания и два ThunderBolt с поддержкой PowerDelivery.

Orico TB3-S1

С помощью блока питания, который идет в комплекте с док-станцией, мощность составляет 120 Ватт. USB-C в свою очередь подключается к ноутбуку или планшету. В комплекте есть соответствующий двухсторонний кабель.

Orico TB3-S1

Выходные разъемы сосредоточены на противоположной стороне. Набор включает RJ-45, слот для карты памяти SD, три скоростных USB, USB-C и DisplayPort.

Orico TB3-S1

Этого набора будет достаточно для того, чтобы подключать периферию, накопители, выводить изображение на монитор в высоком 8К разрешении.

Orico TB3-S1

Все разъемы расположены на удалении друг от друга, не мешая задействованию сразу всех.

Orico TB3-S1

Вышла док-станция в светло-сером и темном-сером цветах. Также, согласно информации на официальном сайте, есть в цвете розовое-золото. Схожие цвета использует Apple в своих устройствах.

Тесты

Orico TB3-S1

Для работы не требует установки драйвера. Определяется автоматически, проверяли с разными операционными системами и устройствами. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревается.

Orico TB3-S1

Эксплуатировался в течение длительного времени. За это время каких-либо проблем выявлено не было. Приведем данные по скорости.

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Orico TB3-S1

Итоги

Orico TB3-S1 – можно рекомендовать владельцам MacBook последних поколений, Mac Mini и iMac с M1. Удобный формат исполнения, комплектный блок питания с мощностью 120 Ватт, актуальный набор разъемов и алюминиевый корпус.
Комментарии и отзывы Orico TB3-S1
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