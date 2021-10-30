Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука с USB-C

В центре внимания сегодня концетратор Orico WB-8P, выполненный в формате «8-в-1» и поддерживающий сквозной PowerDelivery до 100 Вт. Также вместе с ним будет рассмотрена его упрощенная версия Orico WB-6P, отличием которой стало отсутствие картридера под два типа накопителей.

Orico WB-8P

Если не планируется перенос файлов с SD и microSD, можно смело брать в формате «6-в-1» не потеряв в общем наборе портов и качестве исполнения. Стоимость 3700 и 2300 рублей соответственно.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает документацию на английском языке.

Orico WB-8P

Внешний вид и эксплуатация

Каркас концентратора выполнен из прозрачного пластика, позволяя рассмотреть расположенную внутри печатную плату с компонентами.

Orico WB-8P

Подобный формат исполнения встречается в смартфонах в специальных версиях с ограниченными тиражами. В целом выглядит технологично.

Orico WB-8P

Крышка из алюминия темно-серого цвета. Вдоль всей поверхности ребра, увеличивающие площадь для отвода тепла.

Orico WB-8P

Хотя за время эксплуатации, включая продолжительную нагрузку по всем портам и проведение зарядки, заметного нагрева замечено не было.

Orico WB-8P

Подключается при помощи кабеля длиной около 15 сантиметров с USB-C разъемом. Собственно, именно под современные ноутбуки, планшеты и смартфоны этот концентратор и создавался. Для работы задействуется только один разъем на корпусе и не перекрываются соседние.

Orico WB-8P

На тыльной грани выведен гигабитный RJ-45. Этот разъем сейчас не ставится в ультрабуки, отчасти из-за ограничений в толщине корпуса. Тем не менее именно сетевое подключение дает минимальные задержки и высокие скорости обмена данными, при этом не нагружается беспроводной диапазон.

Orico WB-8P

Сбоку у Orico WB-8P и Orico WB-6P три скоростных USB-разъема и HDMI. Последний поддерживает вывод картинки в 4К-разрешении.

Orico WB-8P

Помимо подключения к ноутбуку MacBook Air, мы также проверили работу концентратора с планшетом iPad Air и смартфоном OnePlus 8T. Все устройства определили его автоматически, выводя изображение на внешний монитор и корректно подключаясь к роутеру с помощью кабеля.

Orico WB-8P

С противоположной стороны разъем USB-C, используемый для подключения адаптера питания. Так можно будет проводить зарядку без задействования дополнительного разъема, а в случае планшетов и смартфонов этих дополнительных еще и нет.

Orico WB-8P

В старшем концентраторе Orico WB-8P есть два отдельных картридера под SD и microSD. Поддерживаются высокие скорости передачи данных. Креаторы смогут переносить отснятые файлы с фотоаппарата или экшен-камеры.

Orico WB-8P

Тесты

Провели скоростные тесты картридера.

Orico WB-8P

Orico WB-8P

Итоги

Orico WB-8P и Orico WB-6P эффективно решают проблему ограниченного количества разъемов на ультрабуках MacOS и Windows, а также добавляют возможность проводного доступа к сети и вывода изображения на монитор или телевизор. Также подойдет для планшетов и смартфонов. Стиль Material Design, алюминиевая крышка, компактные габариты, сквозная подача питания до 100 Вт.
Комментарии и отзывы Orico WB-8P
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверх…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверхВладельцы Apple iPhone, которые только что приобрели последний iPhone 13 или используют iPhone 12 предыду…
USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD…
USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSDКомпания Satechi представила USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD. В качестве USB-…
Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для…
Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция дляВ рамках «Лаборатории» не так давно мы проводили тестирование …
Портативный проектор HP Projector CC200…
Портативный проектор HP Projector CC200Известный производитель Hewlett Packard, более известный как HP, выпустил портативный проектор Projector …
Обзор j5create JVA02. Внешняя карта видео захвата для прямых…
Обзор j5create JVA02. Внешняя карта видео захвата для прямыхСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию идеальное решение для потоковой передачи изображения в р…
Портативный аккумулятор Moshi IonBank 10K…
Портативный аккумулятор Moshi IonBank 10KДержите телефон всегда заряженным с помощью портативного аккумулятора Moshi IonBank 10K. Этот полезный га…
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban Stories…
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban StoriesFacebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories. …
Apple представила «Полировочную ткань» для очистки ваших про…
Apple представила «Полировочную ткань» для очистки ваших проНа мероприятии Unleashed в понедельник Apple вместе со всеми своими новыми MacBook, новыми Airpods и Home…
Обзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисковОбзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисков
Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-CОбзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-C
Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USBОбзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфонаОбзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона
Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65WОбзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor