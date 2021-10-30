Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука с USB-C

В центре внимания сегодня концетратор Orico WB-8P, выполненный в формате «8-в-1» и поддерживающий сквозной PowerDelivery до 100 Вт. Также вместе с ним будет рассмотрена его упрощенная версия Orico WB-6P, отличием которой стало отсутствие картридера под два типа накопителей.

Комплектация

Если не планируется перенос файлов с SD и microSD, можно смело брать в формате «6-в-1» не потеряв в общем наборе портов и качестве исполнения. Стоимость 3700 и 2300 рублей соответственно.Упакованы в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает документацию на английском языке.

Внешний вид и эксплуатация

Каркас концентратора выполнен из прозрачного пластика, позволяя рассмотреть расположенную внутри печатную плату с компонентами.

Подобный формат исполнения встречается в смартфонах в специальных версиях с ограниченными тиражами. В целом выглядит технологично.

Крышка из алюминия темно-серого цвета. Вдоль всей поверхности ребра, увеличивающие площадь для отвода тепла.

Хотя за время эксплуатации, включая продолжительную нагрузку по всем портам и проведение зарядки, заметного нагрева замечено не было.

Подключается при помощи кабеля длиной около 15 сантиметров с USB-C разъемом. Собственно, именно под современные ноутбуки, планшеты и смартфоны этот концентратор и создавался. Для работы задействуется только один разъем на корпусе и не перекрываются соседние.

На тыльной грани выведен гигабитный RJ-45. Этот разъем сейчас не ставится в ультрабуки, отчасти из-за ограничений в толщине корпуса. Тем не менее именно сетевое подключение дает минимальные задержки и высокие скорости обмена данными, при этом не нагружается беспроводной диапазон.

Сбоку у Orico WB-8P и Orico WB-6P три скоростных USB-разъема и HDMI. Последний поддерживает вывод картинки в 4К-разрешении.

Помимо подключения к ноутбуку MacBook Air, мы также проверили работу концентратора с планшетом iPad Air и смартфоном OnePlus 8T. Все устройства определили его автоматически, выводя изображение на внешний монитор и корректно подключаясь к роутеру с помощью кабеля.

С противоположной стороны разъем USB-C, используемый для подключения адаптера питания. Так можно будет проводить зарядку без задействования дополнительного разъема, а в случае планшетов и смартфонов этих дополнительных еще и нет.

В старшем концентраторе Orico WB-8P есть два отдельных картридера под SD и microSD. Поддерживаются высокие скорости передачи данных. Креаторы смогут переносить отснятые файлы с фотоаппарата или экшен-камеры.

Тесты

Провели скоростные тесты картридера.

Итоги

Orico WB-8P и Orico WB-6P эффективно решают проблему ограниченного количества разъемов на ультрабуках MacOS и Windows, а также добавляют возможность проводного доступа к сети и вывода изображения на монитор или телевизор. Также подойдет для планшетов и смартфонов. Стиль Material Design, алюминиевая крышка, компактные габариты, сквозная подача питания до 100 Вт.