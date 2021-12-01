PDP Faceoff Pink Camo, PDP LVL40 и другие аксессуары для Nintendo Switch

Приобретение любой игровой консоли зачастую сопровождается покупкой и различных аксессуаров к ней: одни защищают ее от повреждений, другие – улучшают функциональность, третьи – придают индивидуальности. И когда я стал счастливым обладателем новенькой Nintendo Switch OLED, то сразу же задумался о ее «прокачке». К счастью, долго искать не пришлось: именитый издатель компьютерных игр «Бука» теперь является еще и дистрибьютором игровой периферии, а недавно ее ассортимент пополнился классными аксессуарами для Switch от бренда PDP Gaming, которые официально лицензированы Nintendo.

Сегодня расскажем о трех новинках: чехол-чемоданчик Pull-N-Go Elite Edition Zelda, в которой поместится не только консоль, но и все необходимые аксессуары к ней, неоновая проводная гарнитура LVL40 (Pink Green) и беспроводной контроллер Faceoff Pink Camo c дополнительными триггерами и удлиненным стиком.

Сумка PDP Gaming Pull-N-Go Elite Edition Zelda

Pull-N-Go Elite Edition Zelda – это сразу два чехла в одном: кейс для консоли и сумка для аксессуаров к ней, которые можно использовать раздельно. Решили поиграть в портативе – берите с собой лишь компактную верхнюю часть, намечается большая вечеринка с друзьями или уезжаете на каникулы в деревню – собирайте полный комплект.

Кейс для консоли устанавливается на основную часть и скрепляется ремешком-ручкой, который фиксируется с помощью крючков. Такая конструкция надежно связывает элементы между собой, но разъединить их получается не всегда быстро. Также в комплекте идет регулируемый наплечный ремень, с помощью карабинов цепляющийся за кольца на противопоставленных углах сумки, что делает транспортировку оборудования еще более удобной. Габариты чемоданчика в собранном виде 275x135x180 мм, его вес 800 г. Качество исполнения высокое: швы спрятаны, висячих ниток нет.

Малый кейс состоит из двух половинок, соединенных молнией. Верхняя его часть изготовлена из приятной на ощупь искусственной кожи черно-желтой расцветки и украшена изображением Линка и логотипом игры (есть варианты с Mario и Animal Crossing), нижняя же крышка выполнена из серой ткани. Оба выбранные материалы оказались стойкими к загрязнению и царапинам. Чехол имеет жесткий каркас, поэтому консоли внутри не будут страшны сдавливания и прочие механические воздействия, грозящие повредить стики или экран. Небольшое кольцо позволяет прикрепить ремешок для запястья (идет в комплекте).

Размерами кейс не сильно превышает саму приставку (260x130x45 мм), а его вес составляет 260 грамм. Внутри располагается жесткий ложемент, который служит для размещения Switch Light. Если его извлечь, то места хватит хоть на Switch OLED в бампере. Все внутреннее пространство имеет бархатистое покрытие. Снизу есть ремешок с липучкой на конце, сверху – мягкий «язычок». Вместе они жестко фиксируют консоль, что защищает ее от потертостей и повреждений при падении. На обратной стороне вставки располагается небольшой кармашек, где можно разместить картриджи или наушники. Парой простых движений, этот «язычок» превращается в удобную подставку для консоли.

Нижняя часть сумки представляет собой довольно жесткий контейнер высотой 145 мм с откидной крышкой на молнии с двумя замками. В его сечении лежит прямоугольник с дугами вместо коротких ребер. Дно выполнено из грубого непромокаемого материала, крышка – из обычной серой ткани, а боковая отделка – из экокожи с изображением все того же бравого Линка.

Внутри все отделано мягкой тканью, к одной из стенок крепится кармашек. В комплекте идет четыре перегородки разной длины на липучках, благодаря которым можно собрать нужную конфигурацию внутренних отделений. Сумка получилась достаточно объемная, чтобы вместить Nintendo Switch, док-станцию, блок питания, геймпад, дополнительные джойконы, HDMI-кабель, наушники и картриджи.

Pull-N-Go Elite Edition Zelda отлично подойдет не только для переноски, но и хранения всех ваших Switch-аксессуаров в одном месте, не давая им собирать пыль. Удобно, что нижнюю часть можно отстегнуть и оставить дома, взяв с собой только консоль в верхнем кейсе. Качество изготовления, удобство использования и хорошая степень защиты не вызывает нареканий.

Гарнитура PDP Gaming LVL40 (Pink Green)

Альтернативы проводной гарнитуре для использования со Switch до недавнего времени просто не существовало. Теперь же к приставке можно подключиться по Bluetooth, вот только никто не гарантирует отсутствие рассинхронизации и прерываний, а микрофон и вовсе в таком режиме не поддерживается. Последний, кстати, становится все актуальнее, благодаря выходу на консоли большого количество командных игр. LVL40 – это накладная гарнитура, выполненная в ярком дизайне с поворотным микрофоном и без описанных выше проблем.

Девайс изготовлен из приятного на ощупь матового пластика. Оголовье выполнено черным, а левая и правая вилки с чашками – разных неоновых цветов, в данном случае зеленого и розового. Благодаря выдвижному бесступенчатому механизму регулировки, гарнитура подойдет как ребенку, так и взрослому. Чашки могут менять угол наклона, а за счет податливости конструкции, их можно смещать относительно друг друга.

На душке предусмотрена мягкая подушечка, обтянутая тканью. По такому же принципу изготовлены и съемные овальные амбушюры: за счет дышащего материала, уши не потеют даже после долгого использования. Накладки прилегают к уху довольно плотно, создавая среднюю по величине шумоизоляцию. Вес гарнитуры (200 г), равномерно распределяется по голове. Не сказать, что от нее совсем не устаешь, но пользоваться определенно комфортно.

Обозначение R/L практически не заметно: легче будет запомнить, какой стороной ее одевать по цветам. На левой чашке расположен поворотный микрофон на гибкой ножке длиной 14 см, за счет которой его можно расположить непосредственно возле рта. Для подавления внешних шумов используется поролоновая насадка, а в качестве украшения – кусочек пластика в цвете чашки. Микрофон имеет два фиксируемых положения: вдоль оголовья (выключен) и повернут на 120 градусов (включен). Рядом с его основанием расположено колесико для регулировки громкости, которое выручит, если ваш товарищ по команде начнет орать в микрофон.

От каждой чашки отходит отдельный провод, усиленный в месте соединения небольшой резиновой вставкой. Через 25 см провода соединяются с помощью пластикового элемента, а далее идет еще 85 см единого кабеля, заканчивающегося 4-pin штекером mini jack. Для портативного режима длина идеальна, но вот для стационарного придется докупать удлинитель, либо пользоваться проводным геймпадом от того же PDP Gaming со встроенным 3.5 мм разъемом.

За воспроизведение звука отвечает пара 40-миллиметровых динамиков. Отрабатываются как взрывы, так и шорохи, а определить, с какой стороны подкрадывается противник вполне реально. Голоса слышны разборчивы, хорошо ведут себя и басы, а вот верхние частоты, ожидаемо, порезаны, чтобы уши быстро не уставали. Саундтрек звучит сочно, создается эффект погружения. Конечно нельзя сказать, что звучание здесь идеальное, но это определенно оно лучше, чем в 90% существующих «затычек». Запас по громкости высокий – в большинстве игр хватает 50%. К микрофону претензий тоже нет – голос передается без особых искажений, внешние шумы убираются.

PDP Gaming LVL40 смогла порадовать ярким неоновым дизайном, неплохим звучанием и качественным микрофоном. Жаль только, что в комплект не вошел удлинитель провода. Пластиковая конструкция, очевидно, не самая надежная, но производитель дает на гарнитуру 2 года гарантии, что должно компенсировать этот нюанс. Наушники вполне можно использовать и с другими девайсами, но все же они больше подойдут для игр, а не для музыки.

Геймпад PDP Gaming Faceoff Pink Camo

В комплексе с Nintendo Switch идет специальный Grip, который собирает два джойкона в большой геймпад, вот только пользоваться им не особо удобно. Есть еще вариант с Pro Controller, но в продаже его найти сложно, он дорогой, да и тоже не идеален. Faceoff Camo обойдется дешевле, но при этом имеет свои приятные «фишки»: сменные элементы, высокий стик, удобную крестовину и дополнительные программируемые клавиши.

Геймпад выполнен в привычном форм-факторе, и сильно напоминает Pro Controller, но в глаза сразу бросается яркая верхняя часть, украшенная геометрическим рисунком, чем геймпад от Nintendo похвастаться не может. В продаже есть розовая, желтая и голубая расцветки, причем верхняя панель тут съемная, и ее всегда можно поменять, если вам надоел текущий цвет. Нижняя часть выполнена из текстурированного пластика, который не дает устройству выскальзывать из рук, а также обеспечивает микромассаж пальцев. Геймпад весит чуть больше Pro Controller: 251 г против 246 г. Качество изготовления на высоком уровне – ничего не скрипит и не люфтит.

Помимо стандартного набора из четырех основных клавиш, двух аналоговых асимметрично расположенных стиков, крестовины, четырех системных клавиш («+», «-», «Дом» и «Скриншот»), двух «шифтов» и двух «курков», есть еще два программируемых «лепестка» снизу и кнопка записи рядом с правым стиком. С помощью специальной защелки, «лепестки» можно снять. На пользователя направлена индикация активного канала, на противоположной стороне имеется клавиша синхронизации и утопленный в корпус пришелец из прошлого – разъем microUSB.

Клавиши у Faceoff Camo более информативные, чем на том же Pro Controller, но у них громче клик, а усилия для нажатия приходится прилагать больше. В коротких сессиях это не сказывается, но в многочасовых марафонах, руки будут уставать быстрее. Расположение системных кнопок несколько поменялось, сделав «Дом» и «Скриншот» более доступными. Крестовина имеет вогнутую форму, чтобы пальцы не соскальзывали, направления же она регистрирует четко. Центральная часть стиков имеет углубление, благодаря которому пальцы с них не соскальзывают. Распознаются нажатия, отклонения джойстиков обрабатываются равномерно, дрифт отсутствует.

В некоторых играх приходится использовать комбинации клавиш, расположение которых явно этому противится. Для того чтобы решить эту проблему, у Faceoff Camo и предусмотрены «лепестки». Они располагаются ровно над средними пальцами, которые обычно в процессе гейминга не используются. Для их программирования, необходимо одновременно нажать кнопку записи и один из «лепестков», а после – клавишу, функцию которой необходимо скопировать. К сожалению, записать таким образом макросы не получится.

На любом геймпаде со временем стики могут начать дрифтить, а крестовина хуже реагировать на нажатия. Чтобы из-за этого не пришлось покупать новый контроллер, разработчики сделали эти элементы съемными. Для замены необходимо поддеть верхнюю панель на правом упоре, сняв ее с защелок, извлечь дефектные органы управления, вставить на их место новые (продаются отдельно), а затем установить панель обратно. Также в комплекте идет удлиненный стик (22 мм против обычного на 17.5 мм), который оценят любители шутеров, поскольку он позволяет прицеливаться более точно.

В геймпаде также предусмотрен гироскоп, который позволяет, например, доводить прицел поворотом самого контроллера. Задержка ввода незначительна и соответствует таковой на Pro Controller. Связь держит стабильно в радиусе 10 м от консоли. Главный же минус геймпада – полное отсутствие вибрации. Возникает ощущение, что Nintendo специально отказывается лицензировать сторонние контроллеры, если в них встраивают вибромоторы. Нет здесь и NFC, поэтому задействовать фигурки Amiibo придется через джойконы.

Для подключения к консоли, необходимо зайти в пункт основного меню «Контроллеры», выбрать «Изменить способ удерживания/порядок» и нажать на кнопку синхронизации геймпада. Активируется контроллер нажатием любой клавиши, и повторно соединяется с приставкой уже автоматически, а как только последняя переключается в спящий режим, то и геймпад уходит в гибернацию. Выводить из сна Switch он не умеет, как и подключаться к другим устройствам. Встроенной батареи хватает на 40 часов работы, полная зарядка занимает около 6 часов (в комплекте идет метровый кабель). Во время восполнения энергии, контроллер не теряет свою функциональность.

Faceoff Pink Camo был протестирован мной в играх серии Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Metroid Dread и других тайтлах, которые задействуют всю функциональность контроллера. Каких-либо ошибок или неверных срабатываний замечено не было. Удлиненный стик и «лепестки» действительно позволяют сделать управление в некоторых играх проще. Устройство лежит в руках, словно влитое, а яркий дизайн радует глаз. Добавить производитель сюда еще вибрацию, и его можно было бы смело назвать лучшим контроллером для Switch.

Выводы

Все три аксессуара PDP Gaming оказались весьма годными: отличное качество, яркий дизайн, хорошая функциональность. Сумка Pull-N-Go Elite Edition Zelda представляет собой два отдельных кейса, которые позволяет переносить и саму консоль, и все дополнительные аксессуары к ней. Гарнитура LVL40 (Pink Green) отлично звучит, глубже погружая в игру, а микрофон позволяет координироваться в командных боях. Контроллер Faceoff Pink Camo с дополнительными программируемыми клавишами, съемным удлиненным стиком и качественной крестовиной делает управление значительно удобнее при игре в док-станции.Спасибо всем, кто дочитал этот обзор до конца, и в качестве благодарности, портал megaobzor.com совместно с «Букой», дарит вам промокод PDP2021 на 10%-скидку, которая будет действовать с 1 по 7 декабря на все товары по этой ссылке, а также суммироваться с текущими акциями. Количество товара ограничено, и если именно то, что вы хотели приобрести, закончится, то можно поискать еще вот здесь.