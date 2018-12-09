Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-AC-QI-K10W01-RB). Беспроводная зарядка Qi 10W

Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Продолжая изучение доступных зарядных станций, мы сегодня детально рассмотрим новинку PNY Wireless Charging Base 10W. Как можно догадаться по названию эта модель поддерживает ускоренную передачу заряда.

PNY Wireless Charging Base 10W обзор

На момент публикации продажи еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с откидной крышкой. Внутри прозрачная подложка, защищающая от повреждения при транспортировке. Комплект включает microUSB кабель и документацию.

Внешний вид

Выполнена PNY Wireless Charging Base 10W в форме шайбы с небольшой высотой. Черный матовый пластик.

Дизайн минималистичный. На крышке нанесена маркировка активной индукционной зоны и логотип производителя.

На боковой грани microUSB для подачи питания. В комплекте есть кабель, адаптер с поддержкой Quick Charge 3.0 приобретается самостоятельно.

Снизу помимо технических данных есть прорезиненная круглая вставка, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Претензий по качеству сборки нет. Аккуратный и компактный корпус, хорошо впишется в любой интерьер.Важно отметить, что для задействования всего потенциала PNY Wireless Charging Base 10W потребуется использование блока питания с Quick Charge 3.0, с обычным адаптером зарядка будет идти медленнее.

Итоги по PNY Wireless Charging Base 10W

Поддерживаются iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, Samsung, LG, Sony. Принцип Qi зарядки основан на электромагнитной индукции. Станция выступает передатчиком, смартфон/планшет приемником. Вокруг зарядной станции образуется магнитное поле, действующее на катушку, размещенную под крышкой заряжаемого устройства. Расстояние между станцией и крышкой должно быть минимальным.Не стоит опасаться за утечку тока или риски при контакте с руками. Если рядом нет приемника с катушкой, зарядная станция находится в режиме ожидания. Смартфон умеет обмениваться данными с этой станцией, автоматически прекращая сеанс зарядки при достижении полного объема.PNY Wireless Charging Base 10W – компактная и эффективная зарядная станция Qi, поддерживающая современные флагманские устройства. Она совместима и с ранее выпущенными моделями с 5W. Проблем в ходе её эксплуатации выявлено не было.