Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-AC-QI-K10W01-RB). Беспроводная зарядка Qi 10W

2018-12-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - PNY Wireless Charging Base 10W; [114]
Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Продолжая изучение доступных зарядных станций, мы сегодня детально рассмотрим новинку PNY Wireless Charging Base 10W. Как можно догадаться по названию эта модель поддерживает ускоренную передачу заряда.

PNY Wireless Charging Base 10W

На момент публикации продажи еще не стартовали.

PNY Wireless Charging Base 10W обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с откидной крышкой. Внутри прозрачная подложка, защищающая от повреждения при транспортировке. Комплект включает microUSB кабель и документацию.

PNY Wireless Charging Base 10W

Внешний вид

Выполнена PNY Wireless Charging Base 10W в форме шайбы с небольшой высотой. Черный матовый пластик.

PNY Wireless Charging Base 10W

Дизайн минималистичный. На крышке нанесена маркировка активной индукционной зоны и логотип производителя.

PNY Wireless Charging Base 10W

На боковой грани microUSB для подачи питания. В комплекте есть кабель, адаптер с поддержкой Quick Charge 3.0 приобретается самостоятельно.

PNY Wireless Charging Base 10W

Снизу помимо технических данных есть прорезиненная круглая вставка, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

PNY Wireless Charging Base 10W

Претензий по качеству сборки нет. Аккуратный и компактный корпус, хорошо впишется в любой интерьер.

Тесты

Важно отметить, что для задействования всего потенциала PNY Wireless Charging Base 10W потребуется использование блока питания с Quick Charge 3.0, с обычным адаптером зарядка будет идти медленнее.

PNY Wireless Charging Base 10W

Поддерживаются iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, Samsung, LG, Sony. Принцип Qi зарядки основан на электромагнитной индукции. Станция выступает передатчиком, смартфон/планшет приемником. Вокруг зарядной станции образуется магнитное поле, действующее на катушку, размещенную под крышкой заряжаемого устройства. Расстояние между станцией и крышкой должно быть минимальным.

Не стоит опасаться за утечку тока или риски при контакте с руками. Если рядом нет приемника с катушкой, зарядная станция находится в режиме ожидания. Смартфон умеет обмениваться данными с этой станцией, автоматически прекращая сеанс зарядки при достижении полного объема.

Итоги по PNY Wireless Charging Base 10W

PNY Wireless Charging Base 10W – компактная и эффективная зарядная станция Qi, поддерживающая современные флагманские устройства. Она совместима и с ранее выпущенными моделями с 5W. Проблем в ходе её эксплуатации выявлено не было.

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