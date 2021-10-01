Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5

В наше распоряжение попал диск объемом 1 Тбайт с радиатором и данный материал мы начнем с рассмотрения возможности использования накопителей этой серии для апгрейда дискового пространства Sony PlayStation 5. Напомним, еще на старте производитель сообщил о возможности добавления накопителя и предусмотрел для этого отсек с разъемом. И не так давно консоль получила патч, который среди прочих изменений добавил поддержку накопителей.
Одним из основных требований является скорость накопителя. Для установки требуется диск с интерфейсом PCIe Gen4 x4. В отличие от владельцев Xbox, которым сама Microsoft подбирает диски с проприетарным разъемом, здесь есть возможность подобрать самостоятельно. И сама стоимость таких дисков естестествено дешевле. Как пример PNY XLR8 CS3040 1TB доступен за 17 тысяч рублей, а решения для Xbox с тем же объемом начинаются от 20 тысяч. Плюс в случае продажи консоли диск можно будет использовать дальше. Для того чтобы установить диск необходимо положить консоль на бок и сдвинуть крышку. Гарантийные пломбы не повреждаются и консоль сохраняет гарантийное сопровождение.
Отсек для накопителя располагается под защитной металлической крышкой. Это ниша с М.2-разъемом. Помещаются диски до типоразмера 22110. Весь необходимый набор крепежа идет в комплекте.
С комплектным радиатором боковая крышка не закроется. Поэтому оптимально взять модификацию без радиатора и установить в последующем совместимый самостоятельно или перенести комплектный на ранее приобретенный в настольный ПК.
После этого производится сборка в обратной последовательности. Запускается система и в настройках проводится добавление диска в доступное пространство. В отличие от внешних дисков тут можно ставить не только игры прошлого поколения, но и те, что для PlayStation 5. Разницы в скорости и стабильности работы игр нет.
Внутри зафиксирован в пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает только сам накопитель.
Этот радиатор увеличивает высоту до 16 мм. С учетом того что на материнских платах под Intel слот с поддержкой PCIe 4.0, получающий линии от процессора, расположен над слотом для видеокарты, проблем с совместимостью не будет.
На обратной стороне PNY XLR8 CS3040 расположена металлическая пластина. На нее также нанесена термопрокладка.
Печатная плата темно-синего цвета. Элементы на ней расположены c двух сторон. Поддерживается S.M.A.R.T..
Используется контроллер Phison PS5016-E16. Решения на его основе имеют типовую схему компоновки. Восьмиканальный контроллер, выполненный по техпроцессу 28-нм.
Задействована оперативная памяти объемом 1 Гбайт. Это два чипа SK Hynix объемом по 512 Мбайт. Под хранение выделены кристаллы TLC 3D NAND от Toshiba.
Заявлены скорости чтения и записи составляющие 5600 и 4300 MB/s соответственно.