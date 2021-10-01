Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5

Тестируемые сегодня твердотельные накопители PNY XLR8 CS3040 выполнены в типоразмере М.2 и они поддерживают интерфейс PCIe Gen4 x4. В линейке есть решения объемами 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Представлены в модификациях с радиатором охлаждения и без него. Сопровождаются они пятилетней гарантией.

PNY XLR8 CS3040

В наше распоряжение попал диск объемом 1 Тбайт с радиатором и данный материал мы начнем с рассмотрения возможности использования накопителей этой серии для апгрейда дискового пространства Sony PlayStation 5. Напомним, еще на старте производитель сообщил о возможности добавления накопителя и предусмотрел для этого отсек с разъемом. И не так давно консоль получила патч, который среди прочих изменений добавил поддержку накопителей.

PNY XLR8 CS3040

Одним из основных требований является скорость накопителя. Для установки требуется диск с интерфейсом PCIe Gen4 x4. В отличие от владельцев Xbox, которым сама Microsoft подбирает диски с проприетарным разъемом, здесь есть возможность подобрать самостоятельно. И сама стоимость таких дисков естестествено дешевле. Как пример PNY XLR8 CS3040 1TB доступен за 17 тысяч рублей, а решения для Xbox с тем же объемом начинаются от 20 тысяч. Плюс в случае продажи консоли диск можно будет использовать дальше.
Для того чтобы установить диск необходимо положить консоль на бок и сдвинуть крышку. Гарантийные пломбы не повреждаются и консоль сохраняет гарантийное сопровождение.

PNY XLR8 CS3040

Отсек для накопителя располагается под защитной металлической крышкой. Это ниша с М.2-разъемом. Помещаются диски до типоразмера 22110. Весь необходимый набор крепежа идет в комплекте.

PNY XLR8 CS3040

С комплектным радиатором боковая крышка не закроется. Поэтому оптимально взять модификацию без радиатора и установить в последующем совместимый самостоятельно или перенести комплектный на ранее приобретенный в настольный ПК.

PNY XLR8 CS3040

После этого производится сборка в обратной последовательности. Запускается система и в настройках проводится добавление диска в доступное пространство. В отличие от внешних дисков тут можно ставить не только игры прошлого поколения, но и те, что для PlayStation 5. Разницы в скорости и стабильности работы игр нет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением накопителя, данными по скоростным характеристикам и сроку гарантии. С обратной стороны более подробные данные на английском языке.

PNY XLR8 CS3040

Внутри зафиксирован в пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает только сам накопитель.

Внешний вид

Выполнен в М.2 формате с типоразмером 2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Зафиксирвоан радиатор с группой из нескольких ребер.

PNY XLR8 CS3040

Этот радиатор увеличивает высоту до 16 мм. С учетом того что на материнских платах под Intel слот с поддержкой PCIe 4.0, получающий линии от процессора, расположен над слотом для видеокарты, проблем с совместимостью не будет.

PNY XLR8 CS3040

На обратной стороне PNY XLR8 CS3040 расположена металлическая пластина. На нее также нанесена термопрокладка.

PNY XLR8 CS3040

Печатная плата темно-синего цвета. Элементы на ней расположены c двух сторон. Поддерживается S.M.A.R.T..

PNY XLR8 CS3040

Используется контроллер Phison PS5016-E16. Решения на его основе имеют типовую схему компоновки. Восьмиканальный контроллер, выполненный по техпроцессу 28-нм.

PNY XLR8 CS3040

Задействована оперативная памяти объемом 1 Гбайт. Это два чипа SK Hynix объемом по 512 Мбайт. Под хранение выделены кристаллы TLC 3D NAND от Toshiba.

PNY XLR8 CS3040

Заявлены скорости чтения и записи составляющие 5600 и 4300 MB/s соответственно.

Тесты PNY XLR8 CS3040

Тестирование велось с процессором Intel Core i9-11900K и материнской платой Biostar Z590 VALKYRIE.

PNY XLR8 CS3040

AS SSD:

PNY XLR8 CS3040

PNY XLR8 CS3040

HD Tune Pro:

PNY XLR8 CS3040

PNY XLR8 CS3040

PNY XLR8 CS3040

PNY XLR8 CS3040

CrystalDiskMark:

PNY XLR8 CS3040

Anvil

PNY XLR8 CS3040

AJA

PNY XLR8 CS3040

PNY XLR8 CS3040 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPNY XLR8 CS3040 – твердотельный диск с предустановленным радиатором, эффективно решающий вопрос отвода тепла от контролера. В целом же это типовое решение с Phison E16 с единственным ограничением касающееся отсутствия AES-шифрования. Его преимуществом является стоимость и 5-летняя гарантия. Данные накопитель можно ставить как в настольные системы, так и использовать для расширение дискового пространства в консоли Sony PlayStation 5.
PNY XLR8 CS3040 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы PNY XLR8 CS3040
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