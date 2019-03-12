Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет

Не так давно PRESTIGIO пополнила линейку планшетов, новым 8-дюймовым PRESTIGIO Grace 3738 с установленным модулем 3G. На борту новинки обновленная операционная система Android 8.1 Go Edition. IPS-дисплей и четырехъядерный процессор.

PRESTIGIO Grace 3738 3G обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Комплект включает зарядное устройство и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен PRESTIGIO Grace 3738 в классическом форм-факторе неразборного моноблока. Общие габариты составляют 208 x 124 x 9.6 мм при весе в 321 грамма.

На лицевую сторону с завода нанесена защитная пленка. На верхней грани разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры.

Этот планшет можно будет использовать для голосовых вызовов без необходимости использования разговорной гарнитуры.

Задняя крышка выполнена из софт-тач пластика. Она быстро собирает следы пальцев. Рекомендуем обзавестись чехлом.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировка громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

Разъем под проводные наушники на верхнем торце. Здесь же microUSB, используемый для подключения к компьютеру и восстановления заряда аккумулятора.

Под защитной заглушкой скрывается слот для карты памяти microSD и SIM-карты. Наличие заглушки снижает риск потери и загрязнения пылью.

На задней крышке объектив основной камеры, не выступающий за пределы корпуса. Ниже решетка динамика.

Экран

Установлен 8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Подсветка и контрастность равномерны по всей площади. Экран подойдет под просмотр мультфильмов и работы с приложениями. Сенсорный слой отзывчивый.

Начинка

Сердцем PRESTIGIO Grace 3738 стал 4-ядерный процессор MediaTek MT8321, работающий на тактовой частоте 1300 МГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Уровня производительности хватает для мессенджеров, браузера и клиентов социальных сетей.

Связь

Аккумуляторы

Камера

Модуль 3G в планшете поддерживает не только подключение к сети, но и возможности отправки SMS сообщений и совершения голосовых вызовов. Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi. Модули связи работают стабильно.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3800 мАч. Её хватает примерно на 4.5 часа работы с постоянно работающим экраном.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 Go Edition. Есть ряд предустановленных приложений. Работает интерфейс стабильно, окна переключаются без зависания.

Итоги по PRESTIGIO Grace 3738

PRESTIGIO Grace 3738 – недорогой планшет с 3G-модулем и голосовыми вызовами. 8-дюймовый дисплей, Android 8.1, хорошие показатели автономной работы и дополнительный разговорный динамик.