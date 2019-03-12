Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет

2019-03-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - PRESTIGIO Grace 3738 3G; [316]
Не так давно PRESTIGIO пополнила линейку планшетов, новым 8-дюймовым PRESTIGIO Grace 3738 с установленным модулем 3G. На борту новинки обновленная операционная система Android 8.1 Go Edition. IPS-дисплей и четырехъядерный процессор.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

PRESTIGIO Grace 3738 3G обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Комплект включает зарядное устройство и техническую документацию.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Внешний вид

Выполнен PRESTIGIO Grace 3738 в классическом форм-факторе неразборного моноблока. Общие габариты составляют 208 x 124 x 9.6 мм при весе в 321 грамма.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

На лицевую сторону с завода нанесена защитная пленка. На верхней грани разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Этот планшет можно будет использовать для голосовых вызовов без необходимости использования разговорной гарнитуры.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Задняя крышка выполнена из софт-тач пластика. Она быстро собирает следы пальцев. Рекомендуем обзавестись чехлом.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

На правой грани кнопка включения и качелька регулировка громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Разъем под проводные наушники на верхнем торце. Здесь же microUSB, используемый для подключения к компьютеру и восстановления заряда аккумулятора.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Под защитной заглушкой скрывается слот для карты памяти microSD и SIM-карты. Наличие заглушки снижает риск потери и загрязнения пылью.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

На задней крышке объектив основной камеры, не выступающий за пределы корпуса. Ниже решетка динамика.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Экран

Установлен 8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Подсветка и контрастность равномерны по всей площади. Экран подойдет под просмотр мультфильмов и работы с приложениями. Сенсорный слой отзывчивый.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Начинка

Сердцем PRESTIGIO Grace 3738 стал 4-ядерный процессор MediaTek MT8321, работающий на тактовой частоте 1300 МГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Уровня производительности хватает для мессенджеров, браузера и клиентов социальных сетей.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Связь

Модуль 3G в планшете поддерживает не только подключение к сети, но и возможности отправки SMS сообщений и совершения голосовых вызовов. Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi. Модули связи работают стабильно.

Аккумуляторы

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3800 мАч. Её хватает примерно на 4.5 часа работы с постоянно работающим экраном.

Камера

PRESTIGIO Grace 3738 3G

PRESTIGIO Grace 3738 3G

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 Go Edition. Есть ряд предустановленных приложений. Работает интерфейс стабильно, окна переключаются без зависания.

PRESTIGIO Grace 3738 3G

Итоги по PRESTIGIO Grace 3738

PRESTIGIO Grace 3738 – недорогой планшет с 3G-модулем и голосовыми вызовами. 8-дюймовый дисплей, Android 8.1, хорошие показатели автономной работы и дополнительный разговорный динамик.

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Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
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