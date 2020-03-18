Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)

Не так давно мы проводили тестирование Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC . Вместе с ним в это же время состоялся анонс и Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, которая и будет сегодня в центре внимания. Тесты этих видеокарт проводились на одной и той же платформе, это позволило наглядно сравнить быстродействие в играх и рабочих приложениях.

Комплектация

Внешний вид

Рекомендованная стоимость составляет 37 500 рублей.Видеокарта упакована в коробку с традиционным оформлением с нанесенным названием серии и общими данными по характеристикам. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.Оформление полностью повторяет старшую версию. Это система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина составляет 288 мм.

На материнской плате занимает 2.5 слота. Вентиляторы в Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC поддерживают режим полной остановки.

На боковой грани расположен подсвечиваемый логотип. В остальном же вид у нее скромный и аскетичный.

Дополнительное питание подается через связку из 8- и 6-пиновых разъемов. Для этой видеокарты рекомендуется блок питания с мощностью 650 Вт.

На панели разъемов доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная площадь задней стенки представляет собой вентиляционную решетку.

Построена видеокарта на базе графического чипа TU104-410-A1. Здесь оно разогнано с 1770 МГц до 1815 МГц.

На печатной плате распаяны чипы памяти Micron. Это GDDR6 объемом 8 Гбайт.

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика, как и задняя пластина. Здесь она фактически несет декоративную функцию.

Под ним расположен двухсекционный радиатор, соединенный медными трубками. Основание осуществляет контакт не только с графическим чипом, но и силовыми элементами, а также чипами памяти.

Тесты

Batman AK 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Температура

Шум

FireStrike Exreme

TimeSpy

NightRaid

PCMark

3DMark

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Разгон

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC обзор

Дополнительно к заводскому разгону мы смогли получить прибавку в стабильные 100 МГц по ядру и 600 МГц по памяти. Заметного влияния на рабочие температуры, система охлаждения со своей задачей справляется на отлично.

Итоги по Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, как и 2080 Super этой серии, одна из самых доступных на российском рынке. Оптимальный вариант для игр в высоком разрешении на Full HD и 2K мониторах. Заводской разгон, эффективная система охлаждения с режимом полной остановки вращения. Из ограничений отметим скромный по современным меркам внешний вид и отсутствие подсветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".