Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)

Не так давно мы проводили тестирование Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC. Вместе с ним в это же время состоялся анонс и Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, которая и будет сегодня в центре внимания. Тесты этих видеокарт проводились на одной и той же платформе, это позволило наглядно сравнить быстродействие в играх и рабочих приложениях.
Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость составляет 37 500 рублей.
КомплектацияВидеокарта упакована в коробку с традиционным оформлением с нанесенным названием серии и общими данными по характеристикам. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.
Внешний видОформление полностью повторяет старшую версию. Это система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина составляет 288 мм.
На материнской плате занимает 2.5 слота. Вентиляторы в Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC поддерживают режим полной остановки.
На боковой грани расположен подсвечиваемый логотип. В остальном же вид у нее скромный и аскетичный.
Дополнительное питание подается через связку из 8- и 6-пиновых разъемов. Для этой видеокарты рекомендуется блок питания с мощностью 650 Вт.
На панели разъемов доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная площадь задней стенки представляет собой вентиляционную решетку.
Построена видеокарта на базе графического чипа TU104-410-A1. Здесь оно разогнано с 1770 МГц до 1815 МГц.
На печатной плате распаяны чипы памяти Micron. Это GDDR6 объемом 8 Гбайт.
Кожух системы охлаждения выполнен из пластика, как и задняя пластина. Здесь она фактически несет декоративную функцию.
Под ним расположен двухсекционный радиатор, соединенный медными трубками. Основание осуществляет контакт не только с графическим чипом, но и силовыми элементами, а также чипами памяти.
Тесты
Batman AK 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC
Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC
Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC
Температура
Шум
FireStrike Exreme
TimeSpy
NightRaid
PCMark
3DMark
BattleField 5
The Witcher 3
Gears of War 5
FarCry New Dawn
Metro Exodus
РазгонДополнительно к заводскому разгону мы смогли получить прибавку в стабильные 100 МГц по ядру и 600 МГц по памяти. Заметного влияния на рабочие температуры, система охлаждения со своей задачей справляется на отлично.
Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC обзор
Итоги по Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OCPalit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, как и 2080 Super этой серии, одна из самых доступных на российском рынке. Оптимальный вариант для игр в высоком разрешении на Full HD и 2K мониторах. Заводской разгон, эффективная система охлаждения с режимом полной остановки вращения. Из ограничений отметим скромный по современным меркам внешний вид и отсутствие подсветки.
Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".