Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)

2020-03-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC; [169]
Не так давно мы проводили тестирование Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC. Вместе с ним в это же время состоялся анонс и Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, которая и будет сегодня в центре внимания. Тесты этих видеокарт проводились на одной и той же платформе, это позволило наглядно сравнить быстродействие в играх и рабочих приложениях.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Рекомендованная стоимость составляет 37 500 рублей.

Комплектация

Видеокарта упакована в коробку с традиционным оформлением с нанесенным названием серии и общими данными по характеристикам. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.

Внешний вид

Оформление полностью повторяет старшую версию. Это система охлаждения с тремя вентиляторами. Длина составляет 288 мм.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

На материнской плате занимает 2.5 слота. Вентиляторы в Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC поддерживают режим полной остановки.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

На боковой грани расположен подсвечиваемый логотип. В остальном же вид у нее скромный и аскетичный.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Дополнительное питание подается через связку из 8- и 6-пиновых разъемов. Для этой видеокарты рекомендуется блок питания с мощностью 650 Вт.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

На панели разъемов доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная площадь задней стенки представляет собой вентиляционную решетку.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Построена видеокарта на базе графического чипа TU104-410-A1. Здесь оно разогнано с 1770 МГц до 1815 МГц.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

На печатной плате распаяны чипы памяти Micron. Это GDDR6 объемом 8 Гбайт.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика, как и задняя пластина. Здесь она фактически несет декоративную функцию.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Под ним расположен двухсекционный радиатор, соединенный медными трубками. Основание осуществляет контакт не только с графическим чипом, но и силовыми элементами, а также чипами памяти.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Тесты

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Batman AK 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Температура

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Шум

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

FireStrike Exreme

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

NightRaid

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

PCMark

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

3DMark

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

BattleField 5

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

The Witcher 3

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Gears of War 5

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Metro Exodus

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Разгон

Дополнительно к заводскому разгону мы смогли получить прибавку в стабильные 100 МГц по ядру и 600 МГц по памяти. Заметного влияния на рабочие температуры, система охлаждения со своей задачей справляется на отлично.

Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC обзор

Итоги по Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC, как и 2080 Super этой серии, одна из самых доступных на российском рынке. Оптимальный вариант для игр в высоком разрешении на Full HD и 2K мониторах. Заводской разгон, эффективная система охлаждения с режимом полной остановки вращения. Из ограничений отметим скромный по современным меркам внешний вид и отсутствие подсветки.
Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC
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