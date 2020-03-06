Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)

2020-03-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC; [226]
С видеокартами семейства RTX 2080 Super мы детально знакомились на примере Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock. Сегодня продолжая изучение, в центре внимания будет Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC с новой конструкцией системой охлаждения. Три вентилятора, по заверению производителя, обеспечат эффективный отвод тепла и высокую производительность в играх и рабочих приложениях.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Рекомендованная стоимость версии с разгоном составляет 53 000 рублей. Базовая версия Super Gaming Pro на 1 000 дешевле.

Комплектация

Поставляется в коробке их плотного картона с традиционным оформлением. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Видеокарта находится в защищенном антистатическом пакете.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Внешний вид

Основана видеокарта на процессоре TU104 с архитектурой Turing, работающем в паре с быстрой графической памятью GDDR6 объемом 8 Гбайт.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC идет с заводским разгоном. Частота ядра повышена до 1845 МГц (1815 МГц в референсе).

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

TDP составляет 250 Вт. Дополнительное питание подается через 8- и 6-пиновые разъемы на боковой грани. Схема питания 8+2.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

На плате используются чипы памяти Samsung. Сама плата с эталонным дизайном.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Конструкция системы охлаждения состоит из двух массивных алюминиевых радиаторов с медными тепловыми трубками.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой графического процессора. В местах расположения чипов памяти и силовых элементов нанесены термопрокладки.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Три вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Видеокарта поддерживает режим полной остановки, обеспечивая бесшумный режим работы.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Есть компактная зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Расположена она в районе разъемов питания.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Из упрощений отметим использование пластиковой усиливающей пластины, не принимающей участия в отводе тепла с обратной стороны платы.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

На заднюю панель выведены три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Тесты

Batman AK 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Температура

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Шум

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

FireStrike Exreme

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

NightRaid

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

PCMark

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

3DMark

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

BattleField 5

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

The Witcher 3

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Gears of War 5

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Metro Exodus

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Разгон

Дополнительно к заводскому разгону мы также провели возможности дальнейшего ручного разгона. Для Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC смогли получить стабильную частоту по ядру на уровне 1980 МГц и 18 000 МГц по памяти.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC обзор

Итоги по Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC – в версии без заводского разгона является одной из самых доступных на российском рынке, предлагая при этом высокую эффективность установленной системы охлаждения. Аккуратный внешний вид, режим работы без вращения вентиляторов, низкий уровень шума в нагрузке. Одним из отличий от ранних RTX 2080 Super стало использование чипов Samsung вместо Micron, что улучшило разгонный потенциал графической памяти.
Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
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