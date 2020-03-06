Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)

С видеокартами семейства RTX 2080 Super мы детально знакомились на примере Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock . Сегодня продолжая изучение, в центре внимания будет Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC с новой конструкцией системой охлаждения. Три вентилятора, по заверению производителя, обеспечат эффективный отвод тепла и высокую производительность в играх и рабочих приложениях.

Комплектация

Рекомендованная стоимость версии с разгоном составляет 53 000 рублей. Базовая версия Super Gaming Pro на 1 000 дешевле.Поставляется в коробке их плотного картона с традиционным оформлением. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Видеокарта находится в защищенном антистатическом пакете.

Внешний вид

Основана видеокарта на процессоре TU104 с архитектурой Turing, работающем в паре с быстрой графической памятью GDDR6 объемом 8 Гбайт.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC идет с заводским разгоном. Частота ядра повышена до 1845 МГц (1815 МГц в референсе).

TDP составляет 250 Вт. Дополнительное питание подается через 8- и 6-пиновые разъемы на боковой грани. Схема питания 8+2.

На плате используются чипы памяти Samsung. Сама плата с эталонным дизайном.

Конструкция системы охлаждения состоит из двух массивных алюминиевых радиаторов с медными тепловыми трубками.

Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой графического процессора. В местах расположения чипов памяти и силовых элементов нанесены термопрокладки.

Три вентилятора с регулируемой скоростью вращения. Видеокарта поддерживает режим полной остановки, обеспечивая бесшумный режим работы.

Есть компактная зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Расположена она в районе разъемов питания.

Из упрощений отметим использование пластиковой усиливающей пластины, не принимающей участия в отводе тепла с обратной стороны платы.

На заднюю панель выведены три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Тесты

Batman AK 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Tomb Raider 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Rainbow Six Siege 1440p: Palit RTX 2070 Super GP OC vs Palit RTX 2080 Super GP OC

Температура

Шум

FireStrike Exreme

TimeSpy

NightRaid

PCMark

3DMark

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Разгон

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC обзор

Дополнительно к заводскому разгону мы также провели возможности дальнейшего ручного разгона. Для Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC смогли получить стабильную частоту по ядру на уровне 1980 МГц и 18 000 МГц по памяти.

Итоги по Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC – в версии без заводского разгона является одной из самых доступных на российском рынке, предлагая при этом высокую эффективность установленной системы охлаждения. Аккуратный внешний вид, режим работы без вращения вентиляторов, низкий уровень шума в нагрузке. Одним из отличий от ранних RTX 2080 Super стало использование чипов Samsung вместо Micron, что улучшило разгонный потенциал графической памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".