Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSD

Уже не раз во время сборок отмечали общее смещение тренда в сторону твердотельных накопителей, традиционные жесткие диски стали нишевым вариантом организации систем хранения данных. В пользовательских сборках SSD дают прибавку в скорости работы с данными, загрузки софта и операционной системы, производительности в играх и при этом работают бесшумно. А сейчас еще и есть возможность подобрать в пользовательском сегменте решения с большим объемом, например Patriot Burst Elite включает диски от 120 Гбайт до 2 Тбайт.

Patriot Burst Elite 240GB

Комплектация

Упакован в пластиковый блистер. Накопители этой серии сопровождаются 3-летней гарантией.

Patriot Burst Elite 240GB

Внешний вид

Корпус накопителя выполнен из металла, окрашенного в черный цвет с матовым покрытием. На его лицевую сторону нанесена оформительная иконка.

Patriot Burst Elite 240GB

Толщина его 7 мм. Можно будет использовать как в системных корпусах, так и для замены накопителя в ноутбуках с SATA-дисками.

Patriot Burst Elite 240GB

Крепежные отверстия распределены как по боковым граням, так и на основании.

Patriot Burst Elite 240GB

Внутри корпуса скрывается печатная плата темно-синего цвета. Она зафиксирована к корпусу при помощи четырех винтов.

Patriot Burst Elite 240GB

Все элементы размещены сна одной стороне печатной платы.

Patriot Burst Elite 240GB

Используется контроллер Silicon Motion SM2259XT. Он четырехканальный, чипов памяти тоже четыре. Из упрощений отсутствует DRAM-память. Поддерживает ECC-коррекцию ошибок.

Patriot Burst Elite 240GB

Тесты Patriot Burst Elite 240GB

AS SSD Benchmark:

Patriot Burst Elite 240GB

Patriot Burst Elite 240GB

HD Tune Pro:

Patriot Burst Elite 240GB

Patriot Burst Elite 240GB

Patriot Burst Elite 240GB

Patriot Burst Elite 240GB

CrystalDiskMark:

Patriot Burst Elite 240GB

Anvil

Patriot Burst Elite 240GB

AJA

Итоги

Patriot Burst Elite подойдет в качестве дополнительного накопителя в систему или ноутбук, например, в дополнение к М.2 накопителю под операционную систему. Это одно из самых доступных решений среди представленных на российском рынке, при этом он продемонстрировал высокие скорости обмена данными для такого объема.
Комментарии и отзывы Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR
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