Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая серия SSD

Уже не раз во время сборок отмечали общее смещение тренда в сторону твердотельных накопителей, традиционные жесткие диски стали нишевым вариантом организации систем хранения данных. В пользовательских сборках SSD дают прибавку в скорости работы с данными, загрузки софта и операционной системы, производительности в играх и при этом работают бесшумно. А сейчас еще и есть возможность подобрать в пользовательском сегменте решения с большим объемом, например Patriot Burst Elite включает диски от 120 Гбайт до 2 Тбайт.

Комплектация

Упакован в пластиковый блистер. Накопители этой серии сопровождаются 3-летней гарантией.

Внешний вид

Корпус накопителя выполнен из металла, окрашенного в черный цвет с матовым покрытием. На его лицевую сторону нанесена оформительная иконка.

Толщина его 7 мм. Можно будет использовать как в системных корпусах, так и для замены накопителя в ноутбуках с SATA-дисками.

Крепежные отверстия распределены как по боковым граням, так и на основании.

Внутри корпуса скрывается печатная плата темно-синего цвета. Она зафиксирована к корпусу при помощи четырех винтов.

Все элементы размещены сна одной стороне печатной платы.

Используется контроллер Silicon Motion SM2259XT. Он четырехканальный, чипов памяти тоже четыре. Из упрощений отсутствует DRAM-память. Поддерживает ECC-коррекцию ошибок.

Тесты Patriot Burst Elite 240GB

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Patriot Burst Elite подойдет в качестве дополнительного накопителя в систему или ноутбук, например, в дополнение к М.2 накопителю под операционную систему. Это одно из самых доступных решений среди представленных на российском рынке, при этом он продемонстрировал высокие скорости обмена данными для такого объема.