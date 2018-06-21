Обзор Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR). SSD-накопитель с 3D NAND-памятью

2018-06-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot PBU240GS25SSDR; [152]
О пользе установки твердотельных накопителей, как в настольные системы, так и ноутбуки, в очередной раз говорить мы не будем. За последние несколько лет эта технология стала заметно доступней для массового пользователя. Появились новые контроллеры, получает распостранение новый тип памяти TLC 3D NAND. Мы, в свою очередь, продолжаем изучение актуальных решений, представленных на российском рынке. В центре внимания будет один из самых доступных SSD с TLC 3D NAND памятью - Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR).

Patriot Burst 240 ГБ

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Patriot PBU240GS25SSDR обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачным окошком, открывающим обзор на зафиксированный на пластиковой подложке накопитель. Комплект включает набор технической документации.

Patriot Burst 240 ГБ

Внешний вид

Patriot Burst 240 ГБ выполнен в корпусе из пластика, применена безвинтовая сборка. Толщина в 7мм позволит рассматривать его для установки в ультрабуки.

Patriot Burst 240 ГБ

Внешние поверхности с матовым текстурным рисунком. На крышку нанесена наклейка с названием серии и доступным объемом для хранения данных.

Patriot Burst 240 ГБ

С обратной стороны наклейка с техническими данными по накопителю. На верхней и нижней грани винтовые крепления для монтажа в корпусе.

Patriot Burst 240 ГБ

На этот накопитель предоставляется трехлетняя гарантия от производителя. Помимо версии объемом на 240 ГБ, есть на 120 ГБ. Версии большего объема в этой линейке не предлагаются.

Patriot Burst 240 ГБ

Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса. Заявленные скорости чтения и записи составляют: 555MB/s read & 500MB/s write (ATTO) и 560MB/s read & 455MB/s write (CDM).

Начинка

Patriot Burst 240 ГБ

Внутри скрывается компактная печатная плата с контроллером PHISION PS3111-S11-13. Поддерживаются технологии NCQ, TRIM и S.M.A.R.T. Его мы уже детально рассматривали ранее, он часто встречается в актуальных накопителях 2017-2018 года. Одноядерный процессор с двумя каналами. Хорошо зарекомендовал высоким уровнем производительности.

Patriot Burst 240 ГБ

Установлена TLC 3D NAND память, по одному чипу с каждой из сторон платы. Отдельного чипа буферной памяти в паре с этим контроллером не предусмотрено, 32 Мбайт интегрировано в сам контроллер. Есть ряд технологий защиты данных в случае случайного отключения памяти.

Patriot Burst 240 ГБ

Тесты GoodRAM IR-SSDPR-S25A-240



HD Tune Pro:



CrystalDiskMark:



AS SSD Benchmark:



Тест скорости работы с данными:

Итоги по Patriot Burst 240 ГБ Золото. Выбор редакции MegaObzorPatriot Burst 240 ГБ продемонстрировал высокую производительность и достаточный уровень надежности хранения данных. При схожих характеристиках эта модель стоит дешевле моделей от конкурентов, выполненных на этом же контроллере PHISION S11. Накопитель станет хорошей базой под установку операционной системы в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.
Patriot Burst 240 ГБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".


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Обзор Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR). SSD-накопитель с 3D NAND-памятьюОбзор Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR). SSD-накопитель с 3D NAND-памятью
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