Обзор Patriot Viper V530. Игровая мышка начального уровня

В центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут предлагаются возможности детальной настройки с помощью софта, дополнительные клавиши, подсветка и широкие ножки скольжения. Она является младшей в модельной линейке этого производителя. Рассчитана на начинающих геймеров.

Patriot Viper V530

Мышка сопровождается двухлетней гарантией производителя. Находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик, позволяющий рассмотреть особенности дизайна еще до распаковки. В комплекте покупатель получает наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Patriot Viper V530

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Характерные для игровой периферии черты оформления.

Patriot Viper V530

Рубленые края, U-образный вырез в центральной части, полигональные клавиши. Углубления по краям для удобного хвата.

Patriot Viper V530

Слева две дополнительные клавиши. Зоны с текстурным покрытием, улучшающим хват.

Patriot Viper V530

Поверхность спинки Patriot Viper V530 выполнена из пластика с матовым покрытием. На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя.

Patriot Viper V530

Дополнительно подсвечивается весь периметр. Шесть цветов подсветки, они соответствуют уровню чувствительности сенсора.

Patriot Viper V530

Подсветку можно полностью выключить. На основании есть механический переключатель, отвечающий за эту опцию.

Patriot Viper V530

Колесико прокрутки с зацепами. Вращается с внятными тактильными отсечками. Позади него находятся две клавиши, отвечающие за переключение чувствительности.

Patriot Viper V530

Четыре тефлоновые ножки, расположенные по периметру основания. В центре окошко сенсора.

Patriot Viper V530

Кабель подключения в защитной нейлоновой оплетке ярко-красного цвета. Ферритовая защита и USB-коннектор. Длина 1.8 метра.

Patriot Viper V530

Софт

С официального сайта для Patriot Viper V530 можно загрузить утилиту управления. Настройки распределяются по пяти разным профилям.

Patriot Viper V530

Выставить действие для семи кнопок. Выбор из готового набора или пользовательские макросы.

Patriot Viper V530

Для подсветки можно выбрать один из эффектов и его скорость. Задать цвет.

Patriot Viper V530

Задается шесть уровней чувствительности сенсора.

Patriot Viper V530

Редактор макросов с возможностью корректировки времени задержки между действиями.

Patriot Viper V530

Тесты

Patriot Viper V530

В Patriot Viper V530 используется оптический сенсор Avago 3050. Он часто используется в недорогих игровых мышках. Его максимальный уровень чувствительности составляет 4000 DPI. На уровнях выше 2000 DPI наблюдается акселерация. Работает корректно на мягких и твердых ковриках.

Patriot Viper V530

Форма корпуса поддерживает все основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Расположение дополнительных кнопок не требует изменения хвата.

Patriot Viper V530

Итоги по Patriot Viper V530

Patriot Viper V530 – хороший вариант при поиске игровой мышки с ограниченным бюджетом на покупку. Симметричный корпус, подсветка, регулируемая чувствительность оптического сенсора, кабель в нейлоновой оплетке, дополнительные клавиши, тонкие настройки.
Комментарии и отзывы Patriot Viper V530
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