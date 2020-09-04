Обзор Patriot Viper V530. Игровая мышка начального уровня

В центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут предлагаются возможности детальной настройки с помощью софта, дополнительные клавиши, подсветка и широкие ножки скольжения. Она является младшей в модельной линейке этого производителя. Рассчитана на начинающих геймеров.

Комплектация

Мышка сопровождается двухлетней гарантией производителя. Находится в широком доступе в российских магазинах.Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик, позволяющий рассмотреть особенности дизайна еще до распаковки. В комплекте покупатель получает наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Характерные для игровой периферии черты оформления.

Рубленые края, U-образный вырез в центральной части, полигональные клавиши. Углубления по краям для удобного хвата.

Слева две дополнительные клавиши. Зоны с текстурным покрытием, улучшающим хват.

Поверхность спинки Patriot Viper V530 выполнена из пластика с матовым покрытием. На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя.

Дополнительно подсвечивается весь периметр. Шесть цветов подсветки, они соответствуют уровню чувствительности сенсора.

Подсветку можно полностью выключить. На основании есть механический переключатель, отвечающий за эту опцию.

Колесико прокрутки с зацепами. Вращается с внятными тактильными отсечками. Позади него находятся две клавиши, отвечающие за переключение чувствительности.

Четыре тефлоновые ножки, расположенные по периметру основания. В центре окошко сенсора.

Кабель подключения в защитной нейлоновой оплетке ярко-красного цвета. Ферритовая защита и USB-коннектор. Длина 1.8 метра.

Софт

С официального сайта для Patriot Viper V530 можно загрузить утилиту управления. Настройки распределяются по пяти разным профилям.

Выставить действие для семи кнопок. Выбор из готового набора или пользовательские макросы.

Для подсветки можно выбрать один из эффектов и его скорость. Задать цвет.

Задается шесть уровней чувствительности сенсора.

Редактор макросов с возможностью корректировки времени задержки между действиями.

Тесты

В Patriot Viper V530 используется оптический сенсор Avago 3050. Он часто используется в недорогих игровых мышках. Его максимальный уровень чувствительности составляет 4000 DPI. На уровнях выше 2000 DPI наблюдается акселерация. Работает корректно на мягких и твердых ковриках.

Форма корпуса поддерживает все основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Расположение дополнительных кнопок не требует изменения хвата.

Итоги по Patriot Viper V530

Patriot Viper V530 – хороший вариант при поиске игровой мышки с ограниченным бюджетом на покупку. Симметричный корпус, подсветка, регулируемая чувствительность оптического сенсора, кабель в нейлоновой оплетке, дополнительные клавиши, тонкие настройки.