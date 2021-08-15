Обзор Philips Hue стартовый комплект (929002216825). Умное освещение

С линейкой умного освещения Philips Hue мы уже детально знакомили читателей на примере панелей освещения и светильников. Сегодня же рассмотрим набор из трех ламп, блока управления и диммера. Вообще же они представлены разными вариантами компоновки, позволяя подбирать оптимальный вариант под текущие запросы, включая отдельную покупку ламп с нужным типом цоколя.

лампы Philips Hue

Комплектация

Коробка оформлена в фирменной стилистике. На ней приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплектующие внутри зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке.

лампы Philips Hue

Комплект включает три лампы, блок управления, адаптер питания с евровилкой, патчкорд, диммер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Philips Hue WCA 9W A60 E27 set обзор

Внешний вид

Изучаемый нами набор использует тип цоколя Е27. Это наиболее распространённый вариант на территории России.

лампы Philips Hue

Пластиковый корпус и полуматовый рассеиватель. Габариты традиционные, не будет проблем с установкой не только в потолочные светильники, но и другие варианты освещения с этим же цоколем.

лампы Philips Hue

Это RGB-лампы. Цвет можно будет выбирать из предустановленных эффектов, задавая вручную или даже связав с подсветкой телевизора Philips Ambilight.

лампы Philips Hue

Диапазон цветовой температуры от 2000К до 6500К. Максимальный световой поток до 806 Лм. Заявленный срок службы – 25 тысяч часов.

лампы Philips Hue

Данный набор включает блок управления, который мы отмечали в двух ранее вышедших материалах. Его ключевая задача – связывание элементов освещения в одну экосистему и позволяя управлять через приложение.

лампы Philips Hue

Выполнен он в виде компактной коробки из белоснежного пластика. По центру крышки островок с логотипом производителя и кольцевой подсветкой. Это кнопка управления, нажатие на нее потребуется провести на этапе настройки.

лампы Philips Hue

На боковой грани гнездо питания и RJ-45. Для соединения с сетью блок управления Philips Hue использует кабель, его изначально предусмотрели в комплекте.

лампы Philips Hue

Помимо размещения на ровной поверхности также можно будет зафиксировать на стене. Для этого на нижней грани есть пара отверстий под дюбеля.

лампы Philips Hue

Также стартовый набор включает беспроводной диммер. Интересная реализация. У него есть основание, фиксируемое на ровной поверхности с помощью скотча или дюбелей, например стене, и блок с кнопками. Его можно снять и использовать как пульт ДУ.

лампы Philips Hue

Четыре клавиши. Они включаются и выключают освещение, а также изменяют уровень яркости.

лампы Philips Hue

Софт

Загрузив приложение Philips Hue и проведя первоначальную настройки можно будет управлять освещением дистанционно. В нем объединяются разные типы устройств.

лампы Philips Hue

После добавления центра управления приступаем к добавлению диммера. Для этого есть отдельная вкладка – «Аксессуары». Сложности не возникает.

лампы Philips Hue

Как и отмечали выше, можно использовать и комбинировать разный тип освещения. Эти элементы объединяются в группы, управляя синхронно.

лампы Philips Hue

В разделе управления группой можно выбрать варианты освещения. Отрегулировать уровень яркости.

лампы Philips Hue

Галерея с выбором различных вариантов освещения. Они не только подписаны и сопровождаются наглядными иконами, но и отсортированы по типу. Выбор очень большой.

лампы Philips Hue

Есть и ручной выбор цвета.

лампы Philips Hue

Создание зон развлечения. Как пример, мы связали работу подсветки с экосистемой Razer Chroma SDK, объединив с периферией и элементами подсветки в ПК.

лампы Philips Hue

Виджеты для рабочего стола смартфона или планшета.

лампы Philips Hue

Сценарии автоматизации: пробуждение со светом, засыпание, возвращение домой, уход из дома и собственные алгоритмы.

Яндекс Алиса

лампы Philips Hue

Philips Hue интегрируется в систему умного дома с голосовым ассистентом Алиса. Так можно будет включать и выключать свет, изменять яркость, включить через заданный интервал времени, изменить цвет, узнать текущее состояние. Для удобства в приложения Яндекс есть вкладка с полным списком команд.

лампы Philips Hue

В окне управления лампочкой выведены кнопка включения/выключения, регулятор яркости и кнопки выбора эффектов освещения.

лампы Philips Hue

Голосовое управление Летом текущего года была добавлена интеграция с голосовым помощником Маруся от Mail.ru Group. Тут пример команд и возможности управления схож.

лампы Philips Hue

Поддерживаются и другие популярные экосистемы. Это дает возможность сделать освещение на базе элементов Philips Hue частью общего умного дома.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Hue – одна из самых известных и лучших систем умного освещения и отчасти это заслуга именно лампочек. Такой тип освещения используется наиболее часто. В отличие от большинства представленных решений, тут не задействуется Wi-Fi, как результат повышается стабильность, не создается нагрузка на домашний роутер и освещением можно управлять при сбоях в подключении к сети.
Philips Hue получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips Hue 929002216825
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