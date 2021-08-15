Обзор Philips Hue стартовый комплект (929002216825). Умное освещение

Комплект включает три лампы, блок управления, адаптер питания с евровилкой, патчкорд, диммер, руководство пользователя и гарантийный талон.
Пластиковый корпус и полуматовый рассеиватель. Габариты традиционные, не будет проблем с установкой не только в потолочные светильники, но и другие варианты освещения с этим же цоколем.
Это RGB-лампы. Цвет можно будет выбирать из предустановленных эффектов, задавая вручную или даже связав с подсветкой телевизора Philips Ambilight.
Диапазон цветовой температуры от 2000К до 6500К. Максимальный световой поток до 806 Лм. Заявленный срок службы – 25 тысяч часов.
Данный набор включает блок управления, который мы отмечали в двух ранее вышедших материалах. Его ключевая задача – связывание элементов освещения в одну экосистему и позволяя управлять через приложение.
Выполнен он в виде компактной коробки из белоснежного пластика. По центру крышки островок с логотипом производителя и кольцевой подсветкой. Это кнопка управления, нажатие на нее потребуется провести на этапе настройки.
На боковой грани гнездо питания и RJ-45. Для соединения с сетью блок управления Philips Hue использует кабель, его изначально предусмотрели в комплекте.
Помимо размещения на ровной поверхности также можно будет зафиксировать на стене. Для этого на нижней грани есть пара отверстий под дюбеля.
Также стартовый набор включает беспроводной диммер. Интересная реализация. У него есть основание, фиксируемое на ровной поверхности с помощью скотча или дюбелей, например стене, и блок с кнопками. Его можно снять и использовать как пульт ДУ.
Четыре клавиши. Они включаются и выключают освещение, а также изменяют уровень яркости.
После добавления центра управления приступаем к добавлению диммера. Для этого есть отдельная вкладка – «Аксессуары». Сложности не возникает.
Как и отмечали выше, можно использовать и комбинировать разный тип освещения. Эти элементы объединяются в группы, управляя синхронно.
В разделе управления группой можно выбрать варианты освещения. Отрегулировать уровень яркости.
Галерея с выбором различных вариантов освещения. Они не только подписаны и сопровождаются наглядными иконами, но и отсортированы по типу. Выбор очень большой.
Есть и ручной выбор цвета.
Создание зон развлечения. Как пример, мы связали работу подсветки с экосистемой Razer Chroma SDK, объединив с периферией и элементами подсветки в ПК.
Виджеты для рабочего стола смартфона или планшета.
Сценарии автоматизации: пробуждение со светом, засыпание, возвращение домой, уход из дома и собственные алгоритмы.
Philips Hue интегрируется в систему умного дома с голосовым ассистентом Алиса. Так можно будет включать и выключать свет, изменять яркость, включить через заданный интервал времени, изменить цвет, узнать текущее состояние. Для удобства в приложения Яндекс есть вкладка с полным списком команд.
В окне управления лампочкой выведены кнопка включения/выключения, регулятор яркости и кнопки выбора эффектов освещения.
Голосовое управление Летом текущего года была добавлена интеграция с голосовым помощником Маруся от Mail.ru Group. Тут пример команд и возможности управления схож.
Поддерживаются и другие популярные экосистемы. Это дает возможность сделать освещение на базе элементов Philips Hue частью общего умного дома.