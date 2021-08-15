Обзор Philips Hue стартовый комплект (929002216825). Умное освещение

С линейкой умного освещения Philips Hue мы уже детально знакомили читателей на примере панелей освещения светильников . Сегодня же рассмотрим набор из трех ламп, блока управления и диммера. Вообще же они представлены разными вариантами компоновки, позволяя подбирать оптимальный вариант под текущие запросы, включая отдельную покупку ламп с нужным типом цоколя.

Комплектация

Коробка оформлена в фирменной стилистике. На ней приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплектующие внутри зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке.

Philips Hue WCA 9W A60 E27 set обзор

Внешний вид

Комплект включает три лампы, блок управления, адаптер питания с евровилкой, патчкорд, диммер, руководство пользователя и гарантийный талон.Изучаемый нами набор использует тип цоколя Е27. Это наиболее распространённый вариант на территории России.

Пластиковый корпус и полуматовый рассеиватель. Габариты традиционные, не будет проблем с установкой не только в потолочные светильники, но и другие варианты освещения с этим же цоколем.

Это RGB-лампы. Цвет можно будет выбирать из предустановленных эффектов, задавая вручную или даже связав с подсветкой телевизора Philips Ambilight.

Диапазон цветовой температуры от 2000К до 6500К. Максимальный световой поток до 806 Лм. Заявленный срок службы – 25 тысяч часов.

Данный набор включает блок управления, который мы отмечали в двух ранее вышедших материалах. Его ключевая задача – связывание элементов освещения в одну экосистему и позволяя управлять через приложение.

Выполнен он в виде компактной коробки из белоснежного пластика. По центру крышки островок с логотипом производителя и кольцевой подсветкой. Это кнопка управления, нажатие на нее потребуется провести на этапе настройки.

На боковой грани гнездо питания и RJ-45. Для соединения с сетью блок управления Philips Hue использует кабель, его изначально предусмотрели в комплекте.

Помимо размещения на ровной поверхности также можно будет зафиксировать на стене. Для этого на нижней грани есть пара отверстий под дюбеля.

Также стартовый набор включает беспроводной диммер. Интересная реализация. У него есть основание, фиксируемое на ровной поверхности с помощью скотча или дюбелей, например стене, и блок с кнопками. Его можно снять и использовать как пульт ДУ.

Четыре клавиши. Они включаются и выключают освещение, а также изменяют уровень яркости.

Софт

Загрузив приложение Philips Hue и проведя первоначальную настройки можно будет управлять освещением дистанционно. В нем объединяются разные типы устройств.

После добавления центра управления приступаем к добавлению диммера. Для этого есть отдельная вкладка – «Аксессуары». Сложности не возникает.

Как и отмечали выше, можно использовать и комбинировать разный тип освещения. Эти элементы объединяются в группы, управляя синхронно.

В разделе управления группой можно выбрать варианты освещения. Отрегулировать уровень яркости.

Галерея с выбором различных вариантов освещения. Они не только подписаны и сопровождаются наглядными иконами, но и отсортированы по типу. Выбор очень большой.

Есть и ручной выбор цвета.

Создание зон развлечения. Как пример, мы связали работу подсветки с экосистемой Razer Chroma SDK, объединив с периферией и элементами подсветки в ПК.

Виджеты для рабочего стола смартфона или планшета.

Яндекс Алиса

Сценарии автоматизации: пробуждение со светом, засыпание, возвращение домой, уход из дома и собственные алгоритмы.

Philips Hue интегрируется в систему умного дома с голосовым ассистентом Алиса. Так можно будет включать и выключать свет, изменять яркость, включить через заданный интервал времени, изменить цвет, узнать текущее состояние. Для удобства в приложения Яндекс есть вкладка с полным списком команд.

В окне управления лампочкой выведены кнопка включения/выключения, регулятор яркости и кнопки выбора эффектов освещения.

Голосовое управление Летом текущего года была добавлена интеграция с голосовым помощником Маруся от Mail.ru Group. Тут пример команд и возможности управления схож.

Итоги

Поддерживаются и другие популярные экосистемы. Это дает возможность сделать освещение на базе элементов Philips Hue частью общего умного дома.Philips Hue – одна из самых известных и лучших систем умного освещения и отчасти это заслуга именно лампочек. Такой тип освещения используется наиболее часто. В отличие от большинства представленных решений, тут не задействуется Wi-Fi, как результат повышается стабильность, не создается нагрузка на домашний роутер и освещением можно управлять при сбоях в подключении к сети.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".